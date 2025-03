Angelina Mango torna sui social e canta Battisti con la madre, il video anima il web

Angelina Mango ha pubblicato un video TikTok in cui canta una canzone di Lucio Battisti insieme alla mamma e il web spera in un suo ritorno sulla scena musicale

Angelina Mango è una delle artiste più giovani e apprezzate del panorama musicale italiano: figlia dell’indimenticabile Pino Mango, ha vissuto un periodo di grande fermento artistico costellato da successi e tormentoni, fino alla decisione inaspettata, nell’Ottobre 2024, di ritirarsi per un po’ dalle scene musicali. Ora, un simpatico video pubblicato su TikTok insieme alla mamma, riaccende la speranza dei fan di rivederla presto sul palco.

Angelina Mango, su TikTok canta Battisti con mamma Laura

Correva l’anno 2023 e una giovane Angelina Mango muoveva i primi passi in tv partecipando e vincendo la 22° edizione di Amici di Maria De Filippi: un trampolino decisamente importante che ha portato la sua storia al grande pubblico e le ha permesso di farsi conoscere non solo come artista, ma anche come figlia dell’indimenticabile Mango.

Era iniziato così un periodo decisamente felice per Angelina, seppur complesso per via degli immancabili paragoni con la figura paterna, che era poi culminato l’anno successivo con la vittoria al Festival di Sanremo grazie al brano La Noia e con la conseguente partecipazione all’Eurovision Song Contest dove aveva conquistato il 7° posto.

Dopo quei successi però era iniziato un lento allontanamento della giovane artista dai riflettori e dai social network dove era apparsa molto di rado ed evidentemente dimagrita, tanto da sollevare parecchia preoccupazione per le sue condizioni di salute.

In questi mesi, tuttavia, Angelina ha continuato a postare sui social qualcosa riguardante la sua vita quotidiana come pensieri personali e momenti semplici in compagnia degli amici e soprattutto della sua famiglia. Lo scorso 9 febbraio, sul suo profilo Instagram, aveva anche mandato un grande in bocca al lupo ai cantanti che si apprestavano a salire sul palco dell’Ariston e, in quell’occasione, aveva scritto: “Pareva una pazzia, e invece era solo un anno pazzo di amore, ed è quello che auguro a tutti i miei amichetti pronti a salire sulla giostra. Vi guarderò con il cuore pieno e farò il tifo per tutti voi” ricordando come, un anno prima, anche lei si trovava a vivere le stesse emozioni.

Pochi giorni fa invece è tornata a cantare, non un suo brano questa volta, bensì uno dei più grandi successi di un altro grande cantante italiano: Lucio Battisti. Il video, che vede Angelina cantare Fiori rosa, fiori di pesco in lip sync mentre balla scatenata, vede accanto a lei mamma Laura Valente (con l’immancabile barboncino) e ha subito fatto il giro del web. Ovviamente non sono mancati i commenti dei fan divisi tra chi si è chiesto che fine abbia fatto Angelina e chi invece l’ha spronata a tornare presto, mandandole affetto e incoraggiamento.

Che fine ha fatto Angelina Mango: la decisione di fermarsi per motivi di salute

Era l’Ottobre del 2024 quando, dopo una serie di date annullate e rinviate, Angelina Mango aveva annunciato a malincuore di doversi fermare per un problema alla voce e, in generale, per disturbi legati alla sua salute. Così, sul suo profilo Instagram, la cantante aveva spiegato ai fan: “Ho cominciato questo tour con le migliori intenzioni. Ero felicissima di tornare a suonare dal vivo con voi e i concerti di Roma e Napoli mi hanno riempito il cuore. Gli ultimi giorni sono stata costretta a posticipare le prossime date del tour per via della mia voce, che non sono ancora riuscita a recuperare e ora è il momento di ascoltarmi”. E aveva poi proseguito: “Devo fermarmi perché voglio prendermi cura di me mettendo la salute al primo posto e perché voglio essere non solo la mia voce ma anche quella di tutti voi. Per questo insieme al mio team ho deciso che per ora non posso continuare i miei live. Vi amo tantissimo e vi ringrazio già per l’affetto che so che riceverò in questi giorni”. Così la giovane artista si era temporaneamente congedata dal mondo della musica, mettendo di fatto in stand by la sua carriera. A Natale aveva ulteriormente preoccupato i fan per un piccolo incidente che l’aveva costretta a correre al pronto soccorso.

Il legame con la musica però non è mai scomparso e lo dimostra, ancora una volta, questo video TikTok in cui Angelina omaggia uno dei pilastri della musica italiana. Recentemente Mogol, criticato per i commenti a Giorgia, aveva parlato invece a La Volta Buona di Angelina Mango e del suo talento raccontanto: “La vidi che cantava una canzone che aveva scritto lei e suonava il pianoforte a sei anni e mi conquistò. Bravissima, davvero” dimostrando, se mai ce ne fosse bisogno, quanto è profondo il legame della giovane artista con la musica.