Fonte: IPA Angelina Mango

Le tendenze Google non solo un mero strumento utile ai social media manager, sono lo specchio della società. Ripercorrere i temi, le parole e le persone più cercate nel corso dell’anno permette di svelare i fatti più rilevanti e i personaggi più popolari degli ultimi dodici mesi. Un fenomeno globale, considerati i circa 8,5 miliardi di ricerche effettuate ogni giorno – quasi 5,9 milioni al minuto – sul più famoso dei motori di ricerca. Scopriamo allora i risultati dell’annuale report Un anno di ricerche, che svela i vip e le parole più cercate dagli italiani su Google nel 2024. Spoiler: la vincitrice di Sanremo batte la principessa.

Angelina Mango è la più cercata su Google nel 2024

Gran parte delle ricerche effettuate dagli italiani su Google nel 2024 è legata a personaggi noti, del mondo dello spettacolo e dello sport in particolare. Numerosi click sono stati dedicati a coloro che quest’anno ci hanno lasciati: la diva Sandra Milo e il campione Gigi Riva, deceduti nel mese di gennaio; il goleador Totò Schillaci e la designer Paola Marella, entrambi mancati prematuramente; gli attori Alain Delon e Shannen Doherty; i giornalisti Luca Giurato e Franco di Mare; tra i più recenti Liam Payne, il cantante degli One Direction sul cui decesso ancora si indaga.

Ma quali sono stati, invece, i vip che più hanno destato la curiosità degli italiani quest’anno? Al primo posto c’è la vincitrice del Festival di Sanremo, Angelina Mango. Più cercata in Italia e anche in cima alla classifica dei musicisti più cercati in tutto il mondo, assieme a Usher e ai Linkin Park. Medaglia anche al testo del suo brano La noia, tra i più cercati dell’anno, assieme a Tuta gold di Mahmood e al tormentone di Annalisa, Sinceramente.

Seguono Angelina sul podio dei più cercati su Google, la principessa Kate Middleton e la tennista Jasmine Paolini. Ecco la top 10 al completo:

Angelina Mango Kate Middleton Jasmine Paolini Ghali Geolier Imane Khelif Giovanni Allevi Donald Trump Mahmood Rose Villain

Cosa hanno chiesto gli italiani a Google

La spumeggiante Angelina Mango torna anche nella sezione dedicata ai “Cosa significa…?”. Al secondo posto tra i termini più cercati dagli italiani quest’anno c’è la parola cumbia, la danza citata da Angelina nel brano con cui ha trionfato all’Ariston. Grande interesse anche per le Olimpiadi e per lo spinoso caso della pugile algerina Imane Khelif, a lei è dovuta la ricerca del termine intersessuale, al quarto posto. Mentre è “merito” di Fedez e Tony Effe se tanti italiani si sono chiesti cosa significhi dissing, all’ottavo posto tra i significati più cercati. Ecco la lista completa:

All eyes on Rafah Cumbia Frascheria Intersessuale Stop al genocidio Acustico Infibulata Dissing Geolier Anno bisestile

I più cercati al mondo

Come già visto, Angelina Mango si posiziona tra i personaggi più cercati in tutto il mondo (e molto è valsa la sua partecipazione all’Eurovision). Seppur la competizione canora non riesce a superare in classifica i grandi eventi sportivi: gli Europei di Calcio, la Coppa America e le Olimpiadi di Parigi.

Tra le persone più cercate in tutto il mondo quest’anno ci sono i tre duellanti alle elezioni americane: Joe Biden, Donald Trump e Kamala Harris. Segue la principessa Kate Middleton, al centro dei timori della popolazione mondiale per la malattia che l’ha colpita la scorsa primavera. Motivi di ricerca ben poco piacevoli anche per il rapper Diddy, tra i ricercati a causa dell’indagine su violenza sessuale di cui è protagonista.