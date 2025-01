Angelina Mango, è “crisi con il fidanzato storico”: gli indizi

Fonte: IPA Angelina Mango

Non sembra essere un momento facile per Angelina Mango: dopo aver annullato le date del suo tour in giro per l’Italia e l’Europa, la cantante potrebbe essersi allontanata dallo storico fidanzato Antonio Cirigliano. I fan della giovane e talentuosa artista uscita dalla scuola di Amici hanno notato l’assenza del suo compagno – nella vita e nel lavoro – dai suoi profili social nell’ultimo periodo, cosa che ha acceso i riflettori ancora una volta sul privato di Angelina.

Angelina Mango, gli indizi sulla crisi con il fidanzato

Sembra essere proprio un periodo nero per Angelina Mango: i fan più attenti non hanno potuto non notare l’assenza del fidanzato storico Antonio Cirigliano negli ultimi post social della cantante. La giovane artista nelle ultime settimane si è presa una pausa da Instagram, ma era riapparsa poco prima di festeggiamenti di Natale per dare qualche aggiornamento sulla sua vita ai numerosi follower che non hanno mai smesso di sostenerla.

La cantante era finita al pronto soccorso per un incidente domestico, spiegando di essersi provocata una brutta ustione con dell’acqua bollente. Tutto risoltosi per il meglio nel giro di qualche ora, tanto che la giovane era tornata su Instagram anche nei giorni successivi, condividendo con i fan i momenti più belli delle sue vacanze natalizie. Come sempre accanto a lei c’era la sua meravigliosa famiglia e gli amici più cari, ma di Antonio neanche l’ombra.

Un’assenza che ha attirato l’attenzione dei fan più curiosi, che hanno cominciato a chiedere sempre più insistentemente notizie del ragazzo. “Ma che fine ha fatto Antonio?”, ha chiesto un utente, seguita da tante altre domande tutto dello stesso tenore: “Vi siete lasciati?”. Le indiscrezioni si rincorrono da qualche giorno. In molti pensano che i due si siano allontanati per dedicarsi alle rispettive vite e carriere, visto che Angelina si sta concentrando sul suo recupero fisico e mentale, mentre lui potrebbe voler coltivare qualche progetto personale. Al momento nessuna conferma né smentita da parte dei diretti interessati, che sono sempre stati molto riservati riguardo la loro vita privata.

Angelina Mango e lo stop del tour

L’anno appena concluso per Angelina Mango è stato decisamente intenso: il 2024 si era aperto con il suo tour in giro per l’Italia, poi a febbraio era arrivata la vittoria al Festival di Sanremo e la conseguente partecipazione all’Eurovision Song Contest pochi mesi dopo.

Un successo che l’ha travolta anche dopo l’uscita del suo album d’esordio, Poké melodrama, che l’ha fatta finire ai primi posti delle classifiche anche sui social. L’anno per Angelina si sarebbe dovuto concludere con le varie tappe del suo tour in giro per l’Italia e l’Europa, che aveva già registrato sold out in diverse date, ma a ottobre è stata costretta a posticipare i concerti successivi a causa di una rinofaringite causata dallo stress e dalla stanchezza.

“Ho cominciato questo tour con le migliori intenzioni, ero felicissima di tornare a suonare dal vivo con voi e i concerti di Roma e Napoli mi hanno riempito il cuore. – ha scritto su Instagram – Gli ultimi giorni sono stata costretta a posticipare le prossime date per via della mia voce che non sono ancora riuscita a recuperare e ora è il momento di ascoltarmi”. Una scelta non facile per lei: “Devo fermarmi perché voglio prendermi cura di me mettendo la salute al primo posto e perché voglio essere non solo la mia voce, ma anche quella di tutti voi”.