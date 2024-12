Angelina Mango conquista TikTok 2024: la classifica degli artisti più seguiti e dei brani più usati

Fonte: IPA Angelina Mango

Con la fine del 2024 si tirano le somme: musica e contenuti hanno ci tenuto compagnia nel corso di tutto l’anno, ma alcuni artisti hanno saputo entusiasmarci più di altri.

TikTok ha pubblicato la classifica degli artisti italiani che sono stati più apprezzati e seguiti sulla piattaforma nel 2024: tra i nomi, svetta al primo posto quello di Angelina Mango, ormai stella nazionale e internazionale. Scopriamo insieme la lista completa dei cantanti più seguiti e quella dei brani più utilizzati all’interno dei contenuti di TikTok.

TikTok, gli artisti italiani più seguiti nel 2024

Chi ha gioito per la sua vittoria sanremese può continuare a festeggiare con lei un altro incredibile traguardo, questa volta legato alle piattaforme social. Fresca di Eurovision e album, Angelina Mango ha passato un 2024 davvero incredibile, misurandosi con palchi nazionali, internazionali e un successo davvero invidiabile.

Un affetto, quello trasmesso dal suo pubblico, che confermato anche dalla Top 10 artists Italia 2024 di TikTok: una classifica che, dopo l’enorme successo di Spotify Wrapped, premia gli artisti e le artiste più seguite dell’anno e che vede Angelina Mango sul primo gradino del podio.

Un obiettivo raggiunto dopo il quarto posto dello scorso anno, superato grazie a performance e aggiornamenti quotidiani che l’hanno resa la più seguita della piattaforma.

Al secondo posto troviamo invece Anna, che continua la sua incredibile scalata verso il successo dopo una serie di premi senza precedenti. Terzo posto per Davide Dalmonte, giovane musicista che ha colpito la community con cover e brani originali.

Ecco la classifica completa:

Angelina Mango Anna Davide Dalmonte Jr Stit Alfa Ghali Fedez Ultimo Måneskin Clara

La lista dei brani più usati su TikTok nel 2024

Parlando invece di musica nel suo senso più stretto, la piattaforma ha anche stillato la Top Song Italia 2024, ovvero la lista delle canzoni che sono state utilizzate di più all’interno dei contenuti postati. Prima tra tutte Gata Only di FloyyMenor & Cris Mj, una hit reggaeton che è riuscita a ottenere il gradino più alto del podio sia nella classifica italiana, sia in quella globale: un obiettivo ottenuto grazie a più di 50 milioni di contenuti creati.

Al secondo posto troviamo invece un brano storico: Amore no – Remix di Adriano Celentano. Una hit che, nonostante sia uscita ben prima del 2024, è riuscita a ritagliarsi uno spazio enorme all’interno della piattaforma facendo impazzire i giovani content creator per settimane. Lo stesso è accaduto alla versione remix di Pedro, brano di Raffaella Carrà rivisto da Jaxomy e Agatino Romero che ha ottenuto il quarto posto nella classifica italiana ma il secondo in quella mondiale. Il terzo posto è andato invece a L’Ultima Poesia, la canzone di Geolier e Ultimo.

La classifica ha poi premiato le grandi voci femminili come Annalisa, Anna, Karol G e Gaia, arrivata in nona posizione con la sua Sesso e Samba insieme a Tony Effe.

Ecco la Top 10 completa: