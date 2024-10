Angelina Mango prolunga lo stop ai concerti: come sta

Fonte: IPA Angelina Mango, 10 look che hanno già fatto la storia

Non si è ancora ripresa del tutto Angelina Mango, che ha dovuto annullare altre tre date del suo tour nei club del nostro paese a causa della rinofaringite che l’ha colpita nell’ultima settimana. Un duro colpo per l’artista, che si era dovuta fermare già per due concerti e che si era già detta molto dispiaciuta per lo stop temporaneo della sua tournèe.

Angelina Mango, ancora problemi di salute: stop ad altre date del suo tour

Ancora uno stop forzato per Angelina Mango, che dovrà continuare a stare lontana dal suo amato palco per qualche tempo prima di riprendersi del tutto. La giovane, figlia d’arte e grande talento emerso dalla scuola di Amici, ha dovuto cancellare altre tre date del suo tour a causa di un problema di salute che l’ha colpita negli ultimi giorni.

Dopo aver dovuto riprogrammare le date di Napoli e Molfetta, è arrivato un nuovo annuncio dal profilo ufficiale della cantante: “Si comunica che a causa del protrarsi della rinofaringite acuta che ha colpito l’artista, le date del tour di Angelina Mango previste per per il 21 ottobre a Firenze (Teatro Cartiere Carrara), il 22 ottobre a Padova (Gran Teatro. Geox) e il 24 ottobre a Venaria Reale, Torino (Teatro Concordia) sono riprogrammate”.

Un duro colpo per lei, che dopo aver vinto il Festival di Sanremo ed essersi esibita sul palco dell’Eurovision Song Contest, non vedeva l’ora di incontrare il suo pubblico dal vivo con un tour in giro per i club più prestigiosi d’Italia. Le date della sua tournèe avevano già registrato ovunque il sold out: un risultato eccezionale per Angelina Mango, i cui fan continuano a dimostrare di supportarla nella sua carriera, ormai sempre più luminosa.

Angelina Mango, come sta

Al momento la priorità per Angelina Mango è rimettersi in sesto al più presto: la cantante è pronta a tornare sul palco molto presto, e si spera che il suo problema di salute, assolutamente da non trascurare, non metta a repentaglio altri appuntamenti del suo tour.

La cantante ha fatto sapere, tramite il comunicato ufficiale dell’organizzazione, che le date annullate verranno recuperate quanto prima: il concerto di Padova è riprogrammato per il 22 novembre, quello di Torino per il 26 novembre e quello di Firenze il 27 dello stesso mese. Il tour ripartirà da Milano con le due date del 26 e 27 ottobre: per allora l’artista conta di essere guarita del tutto e riprendere con lo stesso entusiasmo il suo giro per i club d’Italia.

“Sono mortificata per questa decisione che ho dovuto prendere” aveva scritto qualche giorno fa la cantante tra le storie di Instagram, con tanta amarezza nel cuore. “Per fortuna oggi ho deciso che non è il momento di essere testarda e di ascoltare il mio team. Per questo ora torno a casa, mi riprendo la mia voce e tra quattro giorni torniamo sul palco più carichi di prima. Scusate ancora, e Napoli: grazie per ieri. siete stati la più grande dimostrazione d’amore. Vi amo tantissimo. Nina”. Lo stop durerà ancora per qualche giorno: Angelina è pronta a dimostrare che niente può fermare la sua musica e l’affetto del suo pubblico.