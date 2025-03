La crema antirughe che idrata e protegge dal sole è la scommessa vincente di questa primavera

Protegge dal sole e dallo stress ossidativo, agendo a 360° per il benessere della cute. La crema antirughe con SPF 50 è il tuo must beauty per la primavera ed è ora in sconto

Fonte: IPA La crema antirughe che idrata e protegge dal sole è adesso in sconto

Crema viso, contorno occhi, crema solare. Quante cosa dobbiamo ricordarci di applicare per idratare e proteggere al massimo la nostra pelle. E quante volte, per pigrizia, ci dimentichiamo di farle tutte? Beh, la buona notizia è che è possibile ridurre questi passaggi grazie a una crema antirughe che, oltre a idratare la pelle e combattere i segni del tempo, protegge anche la cute dal sole, schermandola in modo totale e garantendole massimo benessere con il minimo sforzo. Un prodotto da avere per affrontare al meglio la primavera e che trovate adesso in sconto su Amazon, pronto per essere acquistato e testato. Parliamo della crema antirughe di ISDIN, A.G.E Reverse Anti-Aging Facial Treatment.

La crema antirughe di ISDIN è il must per la tua primavera

Una crema viso che idrata la pelle rinfrescandola come fosse un gel, ma che allo stesso tempo svolge due azioni in simultanea: combattere i segni del tempo grazie alle sue proprietà anti age e schermare la pelle dai raggi solari, proteggendola coma una crema solare ad ampio raggio.

Una crema antirughe da provare, che si assorbe rapidamente e che, una volta applicata, dona una piacevolissima sensazione di freschezza sulla cute, perfetta come crema viso base per la vostra skincare primaverile e che dona massima elasticità e nutrimento alla cute.

Come agisce la crema antirughe A.G.E Reverse Anti-Aging Facial Treatment

Una crema antirughe che, come detto, svolge almeno tre azioni diverse sulla pelle:

idratante , grazie alla sua formulazione Wet Skin che agevola l’applicazione della crema sulla pelle umida e che non lascia tracce o residui, penetrando in profondità e al cento per cento;

, grazie alla sua che agevola l’applicazione della crema sulla pelle umida e che non lascia tracce o residui, penetrando in profondità e al cento per cento; antiossidante , grazie alla presenza nella sua composizione di estratto di zenzero, un ingrediente ricchissimo di antiossidanti e dalle proprietà anti age, che protegge la cute dallo stress ossidativo e che la scherma dall’azione dell’invecchiamento;

, grazie alla presenza nella sua composizione di estratto di zenzero, un ingrediente ricchissimo di antiossidanti e dalle proprietà anti age, che protegge la cute dallo stress ossidativo e che la scherma dall’azione dell’invecchiamento; rinfrescante, garantendo una piacevolissima sensazione di leggerezza e freschezza sulla pelle, permettendo alla stessa di rimanere setosa, elastica e senza nessun effetto di lucidità.

Ma non solo, perché come detto questa crema antirughe è anche un potente alleato contro i raggi del sole, già integrata con SPF alto, 50; e che risulta perfetta sia come crema solare per la prossima estate, ma anche come crema da tutti i giorni per questa primavera, schermando il viso dall’azione dannosa dei raggi solari e preservandone la bellezza e salute.

Perché scegliere la crema antirughe di ISDIN

Un trattamento dall’ampia azione a beneficio per la cute, che protegge la pelle e che la nutre in profondità, garantendovi una cura a tutto tondo della vostra pelle e permettendole di affrontare la bella stagione con i giusti strumenti e il corretto grado di preparazione.

Una crema antirughe e protettiva che potete usare ogni giorno, unendo l’azione di una classica crema viso idratante e anti age con quella di una lozione solare (che non dovremmo mai dimenticarci di usare), e che riduce gli step della vostra skincare routine amplificandone gli effetti benefici, grazie a questo prodotto 3 in 1 che vale la pena testare e provare fin dai primi giorni di questa nuova e attesissima primavera 2025.

