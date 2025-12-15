Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

Nel vasto universo della skincare, pochi brand hanno scosso le fondamenta del settore come The Ordinary. Conosciuto per le sue formulazioni cliniche basate sull’integrità, il brand ha democratizzato la bellezza rendendo accessibili ingredienti attivi di alta qualità. Oggi in casa The Ordinary è arrivato un nuovo protagonista basato su una delle loro innovazioni più intriganti: il Concentrato Polvere-Crema con Zolfo 10%. Se sei alla ricerca di una soluzione SOS per i brufoli che sia rapida, invisibile e adatta anche alle pelli sensibili, continua a leggere.

Il nuovo alleato contro le imperfezioni: Zolfo 10%

Il Concentrato Polvere-Crema con Zolfo 10% non è il classico trattamento spot. È una formula ibrida pensata per chi ha bisogno di risultati visibili e immediati contro eruzioni cutanee, lucidità e rossori. La vera magia? Risiede tutta nella consistenza. Il prodotto si presenta come una polvere fine, perfetta per essere dosata con precisione. Tuttavia, grazie a una tecnologia unica, al contatto con il calore e la pressione del polpastrello, la polvere si trasforma istantaneamente in una crema. Questa texture trasformista permette un’applicazione mirata che si fonde con la pelle in modo impercettibile, senza lasciare residui pastosi o appiccicosi.

Per questo il concentrato Polvere-Crema con Zolfo 10% di The Ordinary è diventato già un “mai più senza” da tenere nel beauty case per le emergenze. La promessa di ridurre l’aspetto di un’imperfezione in meno di un’ora lo rende l’alleato perfetto prima di un evento importante o quando un brufolo imprevisto decide di rovinarti la giornata.

I superpoteri dello Zolfo Colloidale

Lo zolfo è un ingrediente storico nella lotta all’acne, noto per le sue proprietà purificanti. Tuttavia, spesso viene evitato per il suo odore forte.

The Ordinary ha risolto il problema utilizzando Zolfo Colloidale:

Particelle microscopiche: penetrano meglio e agiscono in modo più uniforme.

Senza odore: dimentica il classico odore di zolfo; questa formula è inodore.

Azione rapida: riduce visibilmente i rossori del 50% in appena un’ora.

Sebo-regolatore: assorbe il sebo in eccesso opacizzando l’area trattata.

Ma a chi è consigliato? Grazie alla sua formulazione bilanciata, questo prodotto è adatto a tutti i tipi di pelle, inclusa quella sensibile. È l’alleato ideale per chi combatte quotidianamente con la pelle a tendenza acneica, intervenendo in modo mirato e tempestivo sui brufoli attivi, ma è altrettanto prezioso per le pelli miste o grasse che cercano di tenere a bada la lucidità in punti specifici del viso. La vera rivoluzione, però, è per le pelli sensibili: a differenza di molti trattamenti d’urto, lo zolfo offre un approccio decisamente più delicato e rispettoso rispetto ad altri acidi aggressivi, permettendo di trattare l’imperfezione efficacemente senza stressare la cute.

Come utilizzarlo al meglio

Per ottenere i massimi risultati senza irritare la pelle, segui questi passaggi:

Detersione: assicurati che la pelle sia pulita e asciutta.

Dosaggio: preleva una piccola quantità di polvere con un polpastrello pulito.

Applicazione: applica direttamente sull’imperfezione. Massaggia leggermente finché la polvere non si trasforma in crema e si fonde con la pelle.

Frequenza: inizia con una volta al giorno (magari la sera) per testare la tolleranza cutanea. Se la pelle reagisce bene, puoi aumentare gradualmente.

Evita di usarlo contemporaneamente ad altri trattamenti forti per l’acne (come retinoidi potenti o altri acidi esfolianti nello stesso momento) per prevenire secchezza eccessiva e non applicare su pelle lesionata o ferite aperte.

