Tantissime offerte, per prenderci cura di noi, per dedicarci una coccola speciale e per farci sentire bene. Sono numerosi gli sconti che giornalmente propone Amazon in ogni categoria, compresa quella beauty spaziando dai dispositivi più amati, alla haircare routine, fino ai prodotti più utili per essere sempre al top come creme, sieri e make-up.

Tutti gli sconti di Amazon di cui approfittare subito se si è clienti Prime. Se, invece, non lo si è si può sfruttare il mese di prova gratuito e fare shopping utilizzando le spedizioni veloci e gratuite, oltre a tutta un’altra serie di servizi favolosi come il catalogo serie tv e film, o quello dedicato agli ebook.

Capelli wow: i phon a un prezzo mai visto

Sconti imbattibili sui phon: con il ritorno delle temperature più basse, avere un asciugacapelli potente e pratico è di fondamentale importanza per uno styling veloce della propria chioma. Ecco che con gli sconti imbattibili su alcuni prodotti possiamo acquistare il dispositivo più adatto alle nostre esigenze.

Come il phon agli ioni di litio di Casamaa che ora possiamo avere con uno sconto del 71% a cui si aggiunge un coupon del 15%: ha un motore AC ad alta velocità che offre uno styling e un’asciugatura veloci, protegge i capelli dai danni e rilascia ioni per un effetto finale liscio, lucido e senza temere l’effetto crespo. Ha tre modalità di asciugatura più quella ad aria fredda.

Quello di Faszin, invece, ha un motore brushless ad alta velocità da 110.000 giri al minuto: promette di asciugare una chioma che arriva alle spalle in soli 3 minuti. Pesa poco, produce un rumore basso e rilascia 200 milioni di ioni. Ha 4 impostazioni di calore, 3 velocità e un pulsante di raffreddamento.

Styling dei capelli: i dispositivi top

Se si sognano le beach waves tutto l’anno la piastra onde di Bestope Mix ha due impostazioni di temperatura, un rivestimento di ceramica tormalina, si riscalda in maniera veloce e regala una piega fantastica, proprio quell’effetto spiaggia tutto l’anno che desideriamo.

Se, invece, vogliamo un liscio perfetto la risposta arriva dalla spazzola lisciante di Webeauty: con una batteria che promette di durare, perfetta per essere comodamente trasportata, ha tre ugelli ionici su ogni lato e tre livelli di temperatura.

Bellezza del viso: i dispositivi più amati sono in sconto

Ci sono alcuni tool che sono particolarmente indicati per coccolare e prenderci cura de nostro viso. Senza dubbio tra i più amati ci sono quelli di Foreo; quindi, quando sono scontati sono l’acquisto furbo da fare subito.

Luna Play Smart 2, ad esempio, è un dispositivo che analizza la pelle ed esegue una routine su misura: i sensori cutanei stabiliscono tipo, età e livello di idratazione sulle diverse aree del viso e si regola in maniera automatica intensità e tempo di pulizia. Immancabile.

È un trattamento maschera led viso Foreo Ufo 2, che combina una termoterapia 5 volte più rapida e il massaggio viso T-Sonic che permette di far penetrare a fondo i prodotti di skincare. È a spettro completo, andando a rispondere a ogni esigenza.

Maschere che passione: acquistale in offerta

Le maschere viso per la terapia della luce sono super utili e amatissime, sono la coccola da dedicarci in qualsiasi momento della giornata: anche mentre si fa altro.

Quella di Oborria è un dispositivo per il viso, che comprende 72 lampadine aggiornate con 288 LED: basta una sessione di dieci minuti ed è adatta a tutte le tipologie di incarnato. I colori sono rosso (antietà), blu (antiacne) e giallo (per ridurre il rossore).

La maschera viso di Nourished Bodynskin è progettata per viso e collo in silicone flessibile e leggero, rilascia sette colori e 228 LED.

I prodotti per il corpo per dire addio alla cellulite

Ci sono prodotti che sono formulati appositamente per il corpo, con l’obiettivo di agire contro gli inestetismi della pelle. Come le due creme di Cocunat che sono indicate per chi vuole ridefinire la silhouette, ridurre l’aspetto della cellulite e avere maggiore elasticità e compattezza. Sono Warm Up, da applicare prima dello sport, e Smart Burn da massaggiare mattina e sera.

Collistar, infine, propone un concentrato bifasico snellente agli attivi puri con alghe marine e peptidi, che promette di ridurre e contrastare le adiposità localizzate. Va spruzzato e massaggiato dal basso verso l’alto.

Make-up: i prodotti per la base perfetta

Con l’abbassarsi delle temperature si torna anche al make-up: è il momento giusto per comprare i prodotti per la base perfetta e avere un viso fresco in ogni momento della giornata.

Ad esempio, il fondotinta di FV: coprente, liquido e impermeabile, agisce andando a minimizzare i segni del tempo e regala un finish favoloso. È anche idratante. Insomma, si tratta di un prodotto immancabile per la nostra bellezza.

Dello stesso brand si può acquistare anche il blush liquido: è altamente pigmentato e permette di mantenere quell’effetto pelle baciata dal sole che abbiamo acquisto durante l’estate. È idratante e leggero.

