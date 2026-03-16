Idrata, illumina e nutre la cute da mattina a sera, il siero viso coreano best seller è ora in sconto con le offerte di primavera Amazon

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

iStock Il siero più amato è finalmente in sconto come le offerte di primavera Amazon

La settimana delle offerte di Primavera Amazon finisce oggi, ma avete ancora qualche ora per approfittare delle tante occasioni ancora in corso, come quelle che toccano alcuni dei prodotti più amati e dei veri best seller per la cura della pelle. Per esempio approfittando dello sconto in corso su un prodotto amatissimo, un siero viso coreano che contiene un preziosissimo ingrediente italiano. Il siero First Spray al Tartufo Bianco d’Alba Piedmont.

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Offerta d’Alba Piedmont Il siero viso coreano da provare adesso

Un siero coreano da provare adesso

Un siero viso coreano best seller, amatissimo da chi lo ha già provato e che trovate adesso in sconto grazie alle offerte di Primavera Amazon.

Un prodotto dall’efficacia testata, che una volta provato non lo si vuole più lasciare e che, grazie al suo mix di ingredienti speciali, vi garantisce massimo benessere per la cute e tutta una serie di benefici visibili fin dalle primissime applicazioni.

Come agisce il siero viso d’Alba

Un siero viso coreano che ha come base un ingrediente italiano di grandissimo pregio, il tartufo bianco. Un prodotto di eccellenza del nostro Paese e che, vanta delle proprietà che aiutano la pelle a mantenersi sana, luminosa e bella. Un siero viso che è un vero e proprio mix di tartufi bianchi pregiati, accuratamente estratti dalle terre piemontesi e uniti al Tocoferolo (vitamina E), creando l’ingrediente di punta del brand coreano, il Trufferol di d’Alba, un potente alleato della pelle e un boost di antiossidanti. Ma non solo, perché come detto questo siero viso è davvero un concentrato di benessere per la pelle, grazie alla presenza di niacinamide ed estratto di semi di chia, che aiutano a lenire la pelle e a favorirne l’elasticità.

Un siero viso dalla formulazione vegana, che sfrutta al massimo potenziale tutti gli eccezionali benefici del tartufo bianco e che agisce per il benessere della pelle e per esaltarne la naturale bellezza.

Offerta d’Alba Piedmont Il siero viso coreano in sconto e da provare ora

Come si utilizza First Spray Serum

Un siero viso coreano che si adatta a diversi utilizzi e a tutte le tipologie di cute. Basta usarlo nel modo corretto. Per ottenere il massimo beneficio dal siero di D’alba, dovrete introdurlo della vostra skincare routine, sia in quella mattutina che in quella della sera, aggiungendolo subito dopo la detersione del viso e prima di applicare il make-up. Per farlo dovrete vaporizzare lo spray 4 o 5 volte direttamente sul viso, avendo cura di tenerlo una distanza di 10-15 centimetri e lasciando che la pelle lo assorba.

Se avete la cute grassa o mista, non dovrete agitare lo spray prima dell’uso, per farlo rimanere più leggero di modo che non appesantisca la pelle. Se avete la cute secca o normale, invece, dovrete agitarlo per creare un effetto più nutriente e corposo.

Ma non è finita qui, perchè questo siero viso se viene applicato su una beauty blender si trasforma anche in una di spray fissante, per garantirvi un trucco perfetto da mattina a sera.

Un prodotto che agisce su più livelli e che illumina la pelle, idratandola e nutrendola a fondo grazie ai benefici dei suoi componenti. Un siero da usare mattina e sera e su ogni tipologia di pelle, e che si può vaporizzare anche durante il giorno, per ottenere un boost di luce, elasticità e idratazione istantanea.

Insomma, questo si che è un prodotto da avere e questo è il momento giusto per acquistarlo!