Rughe: i rimedi naturali più efficaci

Perché si formano

Le rughe, lo sappiamo tutti, sono segni che compaiono sulla pelle e che si fanno più evidenti con l’avanzare dell’età. Si tratta di veri e propri solchi, più o meno profondi, che iniziano a comparire a partire dai venticinque anni circa, per farsi poi via via più evidenti. Dopo aver completato lo sviluppo, infatti, tutto il nostro corpo inizia a invecchiare, e la pelle non fa eccezione. A livello dell’epidermide il processo di invecchiamento si traduce in una diminuzione dell’attività cellulare, dovuta a danni e morte delle cellule e a una ridotta performance di quelle esistenti. Gradualmente le cellule riducono la sintesi di collagene ed elastina, proteine che offrono sostegno, resistenza e tono alla pelle, diminuiscono la produzione di sebo e anche quella di altri composti indispensabili per la bellezza della pelle, come l’acido ialuronico. Il risultato è che la pelle appare sempre meno tonica ed elastica, più disidratata, sottile e segnata non solo sul viso, ma su tutto il corpo. Le rughe iniziano a comparire già attorno ai trent’anni e, per quanto riguarda il viso, si notano nelle aree in cui i muscoli vengono contratti più di frequente: parliamo delle classiche rughe d’espressione che si formano attorno agli occhi (zampe di gallina e rughe del solco lacrimale), nella zona della fronte (rughe frontali e glabellari) e delle labbra (rughe nasogeniene, rughe della marionetta e codice a barre).

Per i primi anni tali rughe sono dinamiche, dunque si notano solo quando si ha la contrazione di determinati muscoli. Con il passare del tempo, in genere dai quarant’anni in poi, le rughe diventano statiche e restano evidenti anche in assenza di contrazione muscolare. Inoltre, con l’avanzare dell’età, alle rughe d’espressione si sommano quelle provocate dalla forza di gravità e dalla perdita di tessuto adiposo, che ovviamente non riguardano solo la pelle del viso ma tutto l’organo pelle nella sua totalità. Anche se, come abbiamo visto, la formazione di rughe è fisiologica, è possibile ritardarne la comparsa e mantenere una pelle giovane e tonica più a lungo.

Cosa fare

Per prevenire la formazione di rughe si può intervenire in diversi modi. Per prima cosa, è sempre indispensabile una dieta sana ed equilibrata, ricca di frutta e verdura ma anche di cereali integrali e proteine di origine vegetale. Perché la dieta è importante per prevenire le rughe? Perché alcuni alimenti, soprattutto quelli di origine vegetale, forniscono minerali, vitamine, sostanze antiossidanti indispensabili per i processi metabolici delle cellule e per contrastare l’azione dei radicali liberi. I radicali liberi sono molecole instabili che presentano elettroni spaiati; per aumentare la loro stabilità sottraggono elettroni alle molecole vicine, rendendole a loro volta instabili. Questo causa una reazione a catena che, a lungo andare, danneggia le cellule del corpo, comprese quelle della pelle. Una strategia anti-invecchiamento è dunque quella di evitare, quando possibile, abitudini che generano un aumento di radicali liberi come il fumo di sigaretta, il consumo di bevande alcoliche e l’eccessiva esposizione ai raggi solari. Poiché in molti casi non è possibile eliminare le fonti esterne che generano radicali liberi, per difendersi dalla loro azione è di grande aiuto seguire una dieta ricca di molecole antiossidanti. Contro le rughe è anche importante l’esercizio fisico, perché il movimento favorisce la circolazione sanguigna e linfatica, grazie alle quali le cellule del corpo possono ottenere ossigeno e nutrienti che provengono dalla dieta ed essere ripulite dalle scorie. A proposito di attività fisica, per combattere le rughe e la perdita di tono della pelle del viso, esistono anche esercizi specifici per il volto, come la ginnastica facciale o lo yoga facciale. Si tratta di semplici esercizi che aiutano a combattere i segni del tempo, se svolti con costanza più volte alla settimana. Infine, per prevenire e combattere le rughe si può agire anche dall’esterno, idratando la pelle e fornendole antiossidanti.

Rimedi naturali

I rimedi naturali che aiutano a prevenire e minimizzare le rughe sono quelli che mantengono la pelle idratata e che forniscono sostanze antiossidanti. Per avere una pelle morbida, tonica e idratata i migliori rimedi naturali sono i grassi vegetali come l’olio di avocado, l’olio di argan, l’olio di rosa mosqueta o il burro di karité. Gli oli e i burri vegetali applicati sulla pelle del viso e del corpo aiutano a trattenere l’acqua e ad evitarne l’evaporazione, prevenendo la disidratazione della pelle e rendendola meno soggetta alla formazione di rughe. Anche le rughe già presenti possono essere rese meno evidenti grazie all’applicazione di oli vegetali, grazie alla loro azione emolliente e indirettamente idratante. Diverse persone non tollerano però l’utilizzo di oli puri sulla pelle, specialmente sul viso: in questo caso meglio scegliere cosmetici naturali che oltre all’olio contengano una parte di acqua, cioè una crema in emulsione. La parte acquosa della crema viso o corpo può essere costituita anche da gel di aloe vera, noto rimedio antirughe, o da estratti acquosi antiage come l’estratto di tè verde o quello di echinacea. La crema antirughe dovrebbe poi contenere estratti antiossidanti che aiutano, a livello topico, a fermare l’azione dannosa dei radicali liberi. Esempi di rimedi naturali antirughe sono la vitamina E, la vitamina C, i flavonoidi estratti dalle piante, il resveratrolo ottenuto dalla buccia dell’uva.