Lo portate ovunque e conserva al massimo i vostri prodotti skincare e make-up preferiti, il mini frigo portatile è il vostro must per la stagione estiva

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

iStock Massima integrità ed efficacia per i prodotti skincare con il mini frigo portatile

Quando si parla di makeup e di come trattare la propria pelle non si finisce mai di imparare. E se l’estate con le sue temperature elevate può compromettete l’integrità dei nostri prodotti beauty, ecco che la soluzione in versione compatta arriva puntuale e in sconto pet voi, il mini frigo portatile di Olvy, per tenere in fresco i prodotti che amate, sia quelli per la skincare che quelli per il trucco. Un vero must have per l’estate, da portare anche in vacanza e che preserva i vostri prodotti, garantendovi massima efficacia durante l’utilizzo e un’attenzione maggiore alla salute della vostra pelle.

Offerta Olvy Il mini frigo portatile da avere sempre con voi

Il mini frigo portatile di Olvy da avere con voi ovunque

Un mini frigo portatile che non solo ha un bellissimo design, che lo rende un vero oggetto del desiderio, ma che è anche assolutamente indispensabile per mantenere al massimo delle loro potenzialità ogni tipologia di prodotto, dai detergenti alle creme viso, evitando che il calore estivo li intacchi e ne modifichi le caratteristiche, impedendovi di utilizzarli nel momento in cui desiderate.

Un elettrodomestico di bellezza, che vi aiuta a preservare meglio i cosmetici, per poterne prolungarne la durata ma anche per aumentarne l’efficacia, andando così a ridurre ogni spreco di prodotto e senza che la sua composizione risenta del calore estivo.

Come agisce il freddo sui cosmetici

Anche i cosmetici e i prodotti di skincare, infatti, possono intaccarsi per le alte temperature, poiché sono soggetti all’ossidazione e al deterioramento, causati per lo più dal caldo, dall’aria ma anche dalla luce.

Assicurarli all’interno di un ambiente dalle caratteristiche stabili e ideali come quelle del mini frigo portatile di Olvy, vi permette di mantenerli nella loro condizione di base ottimale, anche durante l’estate, preservandone caratteristiche e componenti. Oltre al fatto che applicare sulla pelle dei prodotti freschi, come una crema viso o contorno occhi, per esempio, è un vero toccasana per la cute e per la sua cura.

Offerta Olvy Il mini frigo portatile da avere sempre con voi

Per cosa utilizzare il mini frigo portatile

Un must have della bella stagione ma non solo, in cui riporre i vostri prodotti preferiti, portandoli ovunque con voi ma senza che risentano del calore. Un mini frigo portatile in cui riporre creme viso e corpo, le creme gel, sieri, e lozioni, il tonico, le protezioni solari, le maschere viso, i patch occhi, e fino ai rossetti, ecc. Tutti prodotti che beneficiano delle temperature tra i 4 e i 10 gradi dei frigoriferi. Ed evitando, invece, di riporvi profumi, acque profumate, oli corpo e viso o fondotinta, poiché potrebbero separarsi nella loro composizione e perdere le loro caratteristiche di base.

Un must beauty che è dotato anche di uno specchio, cosa che rende il suo utilizzo ancora più indispensabile, trasformandosi in una sorta di postazione make-up. Un dispositivo che trovate ancora per pochissime ore in sconto, facile da usare e da trasportare, per essere certe ovunque voi siate che il vostro mini frigo portatile vi possa seguire e conservare al massimo delle loro potenzialità tutti i prodotti che vi servono per realizzare un beauty look da sogno, da mattina a sera e per tutta l’estate.

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