I mitocondri sono davvero il segreto per una pelle sempre giovane? I prodotti per attivarli

Gli scienziati ne sono convinti: il segreto per una pelle giovane, luminosa e tonica sono i mitocondri

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

iStock Photos La skincare con i mitocondri è il segreto: i prodotti

Quando si parla di skincare la ricerca è sempre attiva e noi siamo un passo avanti per cercare di scoprire tutte le novità che riguardano la cura della pelle. La nuova rivoluzione ha un nome: mitocondri. Si tratta delle strutture che hanno il compito di regolare l’energia vitale e spostano lo sguardo davvero in profondità, con prodotti che puntano a raggiungere e stimolare le singole cellule della pelle.

Sino a qualche tempo fa infatti l’unico obiettivo era quello di proteggere la pelle dall’azione degli agenti atmosferici, usando antiossidanti classici, creme idratanti per rinforzare la barriera cutanea e filtri solari.

I mitocondri sono il segreto per una pelle giovane

Oggi la skincare sta facendo passi da gigante, puntando tutto sui mitocondri. Quest’ultimi sono conosciuti come centrali energetiche presenti nelle cellule dell’organismo, in particolare in quelle cutanee. Il loro obiettivo è quello di produrre l’ATP, ossia la molecola che fornisce alla pelle l’energia necessaria per attivare i processi di rigenerazione e riparazione.

Quando lavorano al meglio la pelle riesce a reagire agli stress esterni in modo ottimale, mantenendo attiva la barriera cutanea e producendo con regolarità il collagene. Con gli anni però il rendimento mitocondriale tende a diminuire in modo naturale. Questo provoca una minore energia a disposizione per le cellule e un impatto sulla perdita di tono e la comparsa di rughe.

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Da qui l’idea: formulazione con l’obiettivo non solo di combattere i danni presenti sulla pelle, ma di sostenere dall’interno la funzionalità delle cellule. Un concetto di cura preventiva e rigenerativa che punta alla longevità cutanea e che ha conquistato sempre più spazio nella skincare quotidiana.

E il bello è che possiamo già testare questo approccio grazie a creme e sieri formulati con ingredienti in grado di arrivare alle strutture mitocondriali in modo mirato, diversamente dagli antiossidanti che si fermano in superficie.

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Fra gli ingredienti da ricercare ci sono senza dubbio i complessi peptidici, studiati per intervenire sullo stress ossidativo interno nelle cellule, ma anche gli estratti vegetali con polifenoli in grado di proteggere dall’azione dei radicali liberi le membrane cellulari.

Largo spazio anche ai prodotti che uniscono vitamina E e acido ialuronico, due principi che stimolano la respirazione cellulare, rendendo la pelle luminosa e tonica. Largo spazio anche al Coenzima Q10, considerato la molecola antiossidante più studiata e utilizzata per sostenere l’energia mitocondriale della nostra pelle in modo efficace.

Questi ingredienti, almeno per ora, sono diffusi soprattutto nella fascia premium dei cosmetici con sperimentazioni soprattutto in Corea, dove, come ben sappiamo, la cosmetica è da sempre proiettata verso il futuro. La ricerca clinica continua, ma la tendenza si sta sempre più allargando, portando sul mercato prodotti capaci di legare salute della pelle ed energia cellulare.

Tutto con un solo importantissimo obiettivo: prendersi cura della pelle, partendo da dentro, senza correggere i segni dell’invecchiamento già visibili, ma agendo alla radice per restituire all’epidermide luminosità e bellezza.

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