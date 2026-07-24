“Hai trasformato la mia vita”, Fialdini in lutto per la sua gatta: l’appello che non possiamo ignorare

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IPA Francesca Fialdini saluta la sua gatta e fa un appello

Condividere la propria vita con un animale significa costruire un legame fatto di piccoli gesti quotidiani, abitudini e tanto affetto. E quando quel rapporto si interrompe, trovare le parole giuste per raccontare il dolore non è mai semplice.

È quello che sta vivendo Francesca Fialdini, che sui social ha annunciato la scomparsa della sua amata gatta Myra. La conduttrice ha scelto di ricordarla con un video che raccoglie un bellissimo momento insieme e con una dedica che racconta il profondo affetto che le univa.

Un messaggio che ha dato l’occasione alla conduttrice di lanciare un appello importante contro l’abbandono degli animali, soprattutto durante l’estate.

Francesca Fialdini, il triste addio alla sua gatta Myra

“Ho avuto il privilegio di condividere circa due anni della mia vita con te, Amica mia. Abbiamo convissuto arrivando a capirci intensamente e il tempo è diventato un gioco pieno di amore, di allegria, di dolcezza“. Sono queste le prime parole che Francesca Fialdini ha voluto condividere per salutare la sua amatissima gatta Myra.

La conduttrice ha voluto affidare ai social un video in cui si vede la sua gattina bianca accanto a lei, condividendo alcune parole che racchiudono il senso del loro rapporto: “Hai trasformato la mia vita per sempre Myra. Grazie meravigliosa creatura. Mi manchi immensamente”.

Nel suo racconto, Fialdini ha spiegato anche la malattia che ha colpito la gattina. Myra, nonostante fosse giovanissima, aveva sviluppato due sarcomi polmonari.

Quella tosse comparsa a febbraio, inizialmente facile da scambiare per un semplice bolo di pelo, era in realtà il sintomo di una patologia molto grave e aggressiva. “Il mio compito è stato quello di donarle un tempo che fosse il migliore possibile, pieno di amore e di attenzioni. E così è stato”, ha scritto.

La conduttrice, nel suo messaggio, ha infine ringraziato il veterinario che l’ha seguita, le persone che le sono state accanto nei momenti più difficili e l’associazione che aveva salvato Myra dalla strada, permettendole di essere adottata e di vivere una vita piena di affetto.

L’appello di Francesca Fialdini

Francesca Fialdini ha poi deciso di trasformare il ricordo di Myra anche in un invito a guardare oltre la sua storia. Nel lungo messaggio, la conduttrice è tornata con la mente al giorno in cui la gattina è entrata nella sua vita, dopo essere stata salvata dalla strada. Un incontro che, come ha scritto lei stessa, le ha cambiato la vita e che oggi acquista un significato ancora più profondo.

“Adottare è amore incondizionato, senza scadenza. Siamo in estate, non abbandonate chi vi ama in modo innocente. È la nostra vera salvezza”, ha quindi concluso la conduttrice.

Un pensiero che arriva in uno dei periodi più difficili dell’anno per cani e gatti, quando il tema degli abbandoni torna purtroppo di stretta attualità. Con l’inizio delle vacanze, infatti, è sempre più frequente che gli animali domestici vengano lasciati in strada.

Così, accanto al dolore per la perdita di Myra, Fialdini ha scelto di lasciare anche un messaggio che parla di responsabilità, ma soprattutto del legame che può nascere quando si decide di accogliere un animale nella propria vita.