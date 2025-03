Pedro Pascal, la verità sul flirt con Jennifer Aniston: “Siamo ottimi amici”

Fonte: IPA Jennifer Aniston e Pedro Pascal

Belli, acclamati e idolatrati dal pubblico: Jennifer Aniston e Pedro Pascal, nel corso degli ultimi tempi, hanno acceso la curiosità dei fan che, seguendo alcuni dei loro spostamenti, hanno iniziato a fantasticare su una nuova possibile storia d’amore.

Brillanti e molto complici, sembra però che chi ha urlato alla relazione da sogno debba ricredersi. Tra i due, infatti, pare ci sia solo una bellissima amicizia: un’informazione che Pedro Pascal ha voluto confermare in un’intervista.

Pedro Pascal smentisce il flirt con Jennifer Aniston

La primavera è nell’aria e molti sognano di poter fantasticare su nuove storie d’amore, magari dei personaggi più amati e seguiti del piccolo e grande schermo. Sarà anche per questo che, negli ultimi tempi, in molti hanno iniziato a chiedersi se tra Jennifer Aniston e Pedro Pascal potesse esserci qualcosa in più che una semplice amicizia o stima lavorativa.

Complici un’incursione spiritosa dell’attore di The last of us in un’intervista della Aniston nel corso dei Critics Choice Awards e una cena insieme, nella mente del pubblico è nato il sospetto che i due iniziassero a provare del tenero che non avessero intenzione di nascondersi troppo, considerando gli indizi.

A smentire in modo molto carino questo sospetto è però arrivato Pedro Pascal, che in un’intervista durante la Premiere di The last of us, ha risposto dolcemente alla domanda del giornalista spiegando: “Io e Jennifer siamo ottimi amici. La nostra è stata una cena divertente a base di Martini”.

Nessuna nuova fiamma, nessuna cena intima, ma un rapporto di stima reciproca e tanta simpatia che contraddistingue entrambi gli attori. Un’informazione rilasciata anche da un insider di Page Six che ha raccontato: “Non c’è nessuna storia d’amore tra Jennifer Aniston e Pedro Pascal. Si rispettano come artisti, ma è una relazione strettamente platonica e non si frequentano”.

Pedro Pascal e Jennifer Aniston, gli indizi notati dai fan

Nonostante Pedro Pascal abbia smentito una relazione amorosa con Jennifer Aniston, gli indizi che avevano portato i fan a sognare una storia tra i due potevano effettivamente essere plausibili. Oltre alla sintonia dimostrata ai Critics Choice Awards, infatti, i due sono stati visti insieme al Tower Bar di West Hollywood, un locale piuttosto conosciuto.

Secondo le indiscrezioni, avrebbero passato circa tre ore insieme: un “appuntamento” che, nonostante non abbia portato a nessuna effusione, è bastato a far ben sperare i fan. Sfortunatamente le cose sono meno romantiche di quanto ci si aspetta: i due sono molto amici e, forse in futuro potremmo vederli recitare insieme in qualche serie di successo.

Sicuramente, l’attrice che presta il volto a Rachel Green in Friends è della stessa idea: proprio durante l’intervista dei Critics Choice Awards, infatti, Jennifer e Pedro hanno scherzato sulla possibilità di accogliere l’attore all’interno del cast di The Morning Show, la serie che vede la Aniston protagonista accanto a Reese Witherspoon. Che quella fatidica cena fosse proprio un momento per parlare di progetti artistici futuri? Una cosa è certa: per il momento, una storia d’amore tra i due, almeno fuori dal set, è un lontano miraggio.