Jennifer Aniston, nuovo amore con Pedro Pascal: i rumors si fanno più insistenti

Jennifer Aniston, volto amatissimo dal pubblico televisivo e cinematografico, continua a far parlare di sé, stavolta per una serata trascorsa in compagnia di un attore di primo piano. A una settimana dalle nozze del suo ex marito, l’attrice è stata fotografata mentre usciva da un noto locale californiano insieme a Pedro Pascal.

Jennifer Aniston e Pedro Pascal, incontro tra colleghi o qualcosa di più?

Il ristorante in questione è il Tower Bar che, stando ai media americani, non è proprio il luogo ideale per chi cerca riservatezza. Qui Jennifer Aniston ha cenato con Pedro Pascal per oltre tre ore. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, i due sono stati visti lasciare insieme il locale, sorridenti e vestiti in modo informale.

Un dettaglio che non è passato inosservato riguarda l’outfit di Jennifer Aniston: jeans dal taglio dritto con risvolto, stivaletti neri, t-shirt bianca e gilet sartoriale nero in stile maschile. Un look che ha immediatamente evocato l’estetica di Rachel Green, il personaggio che l’ha resa celebre negli anni Novanta.

Pedro Pascal, da parte sua, ha optato per un abbigliamento altrettanto rilassato: jeans, giacca in pelle oversize e scarpe desert, in perfetta sintonia con il mood vintage della serata. Se si fosse trattato di una puntata di Friends, mancava solo David Schwimmer dietro l’angolo con un caffè da Central Perk.

La notizia della cena ha scatenato reazioni entusiaste sui social media. Un utente ha scritto: “Jennifer Aniston e Pedro Pascal… sì, vedo chiaramente la visione”. Un altro ha commentato: “Pedro Pascal e Jennifer Aniston – non so cosa stia succedendo, ma lo sostengo con tutto il cuore”. Insomma, la ship è partita.

Un possibile indizio sul futuro di The Morning Show?

Ma forse l’amore non c’entra niente. La serata condivisa da Jennifer Aniston e Pedro Pascal potrebbe avere più a che fare con progetti professionali che con la sfera personale. A gennaio, durante i Critics Choice Awards, l’attore cileno era intervenuto scherzosamente in un’intervista tra Aniston e Reese Witherspoon. In quell’occasione, lei aveva chiesto: “Vuoi partecipare alla serie?”, con Witherspoon che aggiungeva: “In realtà abbiamo già un ruolo perfetto per lui”. Pascal, con il suo consueto entusiasmo, aveva risposto: “Proponetemelo subito”.

Le voci su un suo possibile ingresso nella serie targata Apple+ si rincorrono da tempo. Le riprese dell’ultima stagione si sono concluse lo scorso dicembre e il pubblico attende notizie ufficiali sul cast della prossima. Jennifer Aniston interpreta Alex Levy, anchor di punta del programma fittizio al centro della trama, mentre Reese Witherspoon veste i panni della collega Bradley Jackson.

E se invece a volerla in un progetto fosse proprio Pedro? Una comparsata nella galassia di The Mandalorian? Hollywood è un gioco a incastri, e una cena in più o in meno può fare la differenza.

Certo, se fosse stato davvero un flirt segreto, forse avrebbero scelto un ristorante meno in vetrina e sarebbero stati un filo più discreti. Ma questa, più che una manovra da copertura, sembrava una cena tra due che sanno benissimo di essere osservati e non hanno nulla da nascondere.