Brad Pitt e Jennifer Aniston, i retroscena del presunto ritorno di fiamma

Tutte le donne di Brad Pitt: prima e dopo la Jolie. E l’ultima fiamma è…

Un ritorno di fiamma in piena regola è quello raccontato dai tabloid riguardo Jennifer Aniston e Brad Pitt. Secondo le ultime indiscrezioni i due ex avrebbero ripreso a frequentarsi e sarebbero di nuovo innamorati. Era il 2005 quando il matrimonio delle star di Hollywood arrivò al capolinea dopo l’incontro di Brad con Angelina Jolie sul set.

Da allora sono trascorsi quindici anni e molte cose sono cambiate. Pitt, dopo sei figli e le nozze, ha divorziato dalla Jolie, mettendo fine ai suoi problemi d’alcolismo, ma anche a una dura battaglia legale con l’ex moglie. La Aniston è tornata libera dopo il breve matrimonio con Justin Theroux ed è una delle dive di Hollywood più amate, l’unica fra i colleghi di Friends ad aver ottenuto un enorme successo.

Per anni i fan hanno sognato in un ritorno di fiamma fra Brad e Jennifer, complice un amore che negli anni Duemila sembrava indissolubile. Oggi sembra che quel desiderio si sia avverato. Dopo l’incontro di fronte ai fotografi ai Sag Awards infatti, Pitt e la Aniston avrebbero ripreso a frequentarsi assiduamente. Complice il party di compleanno di lei in cui il divo era apparso a sorpresa, sorridente e bellissimo, gli ex avrebbero ritrovato l’intesa di un tempo.

A confermarlo un viaggio in Messico e un incontro segreto dopo gli Oscar. “Brad e Jen hanno un appuntamento segreto per celebrare la sua vittoria agli Oscar 2020 – ha spiegato a Heat una fonte vicina alla coppia -. Si sono incrociati al party post Oscar organizzato da Guy Oseary, e hanno evitato di scambiarsi gesti affettuosi in pubblico. Ma adesso hanno in programma di passare del tempo insieme nell’esclusivo hotel di Los Angeles, il San Vicente Bungalows. È l’unico posto al di fuori delle loro case dove viene garantito il totale anonimato perché gli ospiti devono lasciare il telefono all’arrivo”.

Secondo alcun indiscrezioni Angelina Jolie non avrebbe gradito il riavvicinamento fra Brad e Jennifer, ma poco importa perché gli attori avrebbero intenzione di volare in Messico per una vacanza d’amore. “Vogliono anche andare in vacanza insieme a Cabo, in Messico – ha confessato un amico -. E stanno definendo i dettagli. Non vedono l’ora di stare insieme ora che il trambusto della stagione dei premi è concluso, e Jen è così felice che Brad sia tornato a essere una delle top star di Hollywood. Ha guardato la serata degli Oscar a una festa provata e si è illuminata d’orgoglio quando ha vinto”.

“Non c’è dubbio che Brad e Jen stiano amando la loro vita in questo periodo – ha aggiunto la fonte -. Vedono le loro carriere raggiungere dei picchi mai visti. Soprattutto Brad, che ha avuto il maggior riscontro – professionale e personale – da quando è tornato sobrio due anni fa. È pronto a portare questa relazione al piano successivo”.