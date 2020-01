Brad Pitt e Jennifer Aniston, bacio dolcissimo ai Sag Awards

editato in: da

Dopo mesi di gossip e indiscrezioni è finalmente arrivato il tanto atteso bacio fra Brad Pitt e Jennifer Aniston ai Sag Awards. Un momento che i fan attendevano da tempo e che non ha deluso le aspettative. L’incontro fra i due ex infatti è stato non solo dolcissimo, ma anche carico di promesse.

Cinquant’anni lei, cinquantasei lui, Jennifer e Brad hanno vissuto una delle storie d’amore più belle di Hollywood. Sposati dal 2000 al 2005, si lasciarono quando Pitt incontrò sul set Angelina Jolie. Poi una lunga lontananza e un riavvicinamento, lento, ma costante, avvenuto dopo il doloroso divorzio del divo dalla Jolie, con tanto di lotta in tribunale per i figli, e la separazione della Aniston da Justin Theroux.

Oggi i due ex sono tornati amici e l’hanno dimostrato, per la prima volta in pubblico, ai Sag Awards, il riconoscimento che viene assegnato annualmente dalla Screen Actors Guild. A vincere sono stati sia Brad Pitt che Jennifer Aniston e, dopo aver ritirato i premi, si sono incontrati dietro le quinte.

Il primo a salire sul palco è stato Brad che, affascinante e sorridente, è stato premiato per la sua interpretazione in C’era una volta… a Hollywood. Mentre ritirava il premio, il divo ha parlato del suo ruolo nel film di Tarantino. “Siamo onesti, è stata una parte difficile – ha detto -. Il tipo che si alza, si toglie la maglietta e non va d’accordo con sua moglie”. Ad applaudirlo in platea l’ex moglie Jennifer che ha riso alla sua battuta.

Poco dopo a conquistare l’attenzione di tutti è stata la Aniston, splendida con indosso un Christian Dior by John Galliano. E Pitt, che si trovava nel backstage, ha lasciato ogni cosa per seguire il suo discorso di premiazione attraverso uno schermo. Un gesto d’affetto che non è sfuggito ai fan e che ha reso ancora più emozionante l’incontro avvenuto poco dopo.

Brad e Jennifer infatti si sono abbracciati e si sono scambiati un tenero bacio sulla guancia, poi, mentre lei si allontanava, lui l’ha trattenuta per una mano. Ci sarà un ritorno di fiamma? Probabilmente è ancora presto per dirlo. Di certo oggi, dopo il tradimento e l’addio, i rapporti fra i due ex coniugi sono ottimi.