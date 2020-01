Golden Globes: Brad Pitt parla per la prima volta del legame con Jennifer Aniston

editato in: da

Jennifer Aniston si separa. Tutti i suoi amori: da Brad Pitt a Justin Theroux

Brad Pitt parla per la prima volta di Jennifer Aniston e scherza sulla sua vita sentimentale ai Golden Globes 2020. I due ex si sono incontrati nel corso della manifestazione che si è tenuta al Beverly Hilton Hotel di Los Angeles. L’indimenticabile Rachel di Friends e l’ex marito di Angelina Jolie hanno sfilato sul red carpet in due momenti diversi e Brad non si è tirato indietro di fronte alle domande dei giornalisti sulla sua ex.

“Incontrerò Jen – ha detto a Entertainment Tonight -, lei è una buona amica – ha parlando della reunion ha aggiunto -. La seconda più importante reunion dell’anno? Capisco. Stavano parlando di Friends”. Poco dopo Brad Pitt è stato premiato dalla Hollywood Foreign Press come miglior attore non protagonista per C’era una volta a… Hollywood.

Nel suo discorso di ringraziamento ha scherzato sulla sua vita sentimentale, confermando di essere single dopo l’addio ad Angelina Jolie. “Stasera volevo portare mia mamma – ha svelato -, ma non ho potuto perché chiunque mi mettano vicino per la stampa esce con me. E in questo caso sarebbe imbarazzante”. La telecamera ha quindi inquadrato Jennifer Aniston che è stata sorpresa a ridere, mentre ascoltava con attenzione Brad.

Il legame fra i due ex si è rafforzato negli ultimi anni dopo l’addio di Pitt alla Jolie. Era il 2005 quando Jennifer e Brad, considerati la coppia d’oro di Hollywood, annunciarono la fine del loro matrimonio, complice l’incontro del divo con Angelina sul set di Mr e Mrs Smith. Poi il divorzio fra la Jolie e Pitt, i veleni e la battaglia legale per i figli. La lunga battaglia dell’attore per ritrovare il suo equilibrio e una nuova vita, senza alcol ed eccessi.

Questo nuovo capitolo dell’esistenza di Brad ha conciso con un riavvicinamento all’ex moglie che nel frattempo si è separata da Justin Theroux. Da allora in tanti hanno sperato in un ritorno di fiamma fra i due attori e per ora le premesse ci sono tutte. Jennifer ha invitato Pitt alla sua festa di compleanno, poi al party di Natale. Ora i Golden Globes segnano l’ennesimo passo verso una riconciliazione che, secondo i fan, è sempre più vicina.