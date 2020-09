Jennifer Aniston e Brad Pitt si ritrovano ancora una volta per un progetto speciale

editato in: da

Jennifer Aniston e Brad Pitt tornano insieme per un progetto benefico. I fan della coppia dovranno rassegnarsi: non si tratta di un ritorno di fiamma, bensì di una buona causa che li vedrà coinvolti su un set speciale. I due attori infatti si ritroveranno a recitare insieme (anche se a distanza) giovedì 17 settembre, nella commedia per adolescenti del 1982 Fuori di Testa (titolo originale Fast Times at Ridgemont High).

Lo scopo di questa reunion online è raccogliere fondi per CORE, un’organizzazione di beneficenza che presta soccorsi di prima emergenza in questo periodo di pandemia da Coronavirus, e per Reform Alliance, il progetto di riforma della giustizia penale che auspica una giustizia più equa.

Insieme alla Aniston e all’ex marito parteciperanno alla causa anche altri attori del calibro di Morgan Freeman, Julia Roberts, Matthew McConaughey, Sean Penn, John Legend, Shia Labeouf, Ray Liotta, Jimmy Kimmel, Henry Golding.

“Molti degli attori hanno accettato subito”, ha rivelato l’attore e comico Dane Cook, anche lui coinvolto nel progetto. “Jennifer, ad esempio, è stata adorabile, immediatamente entusiasta”. Cook ha poi aggiunto: “Questo fantastico gruppo di artisti vuole sostenere due organizzazioni vitali – CORE e Reform Alliance – e siamo entusiasti di condividere scene buffe e divertenti del nostro piccolo progetto di classe”.

Il cast interpreterà la commedia in un evento trasmesso in streaming sui profili Facebook Live e TikTok dell’organizzazione CORE giovedì 17 settembre, in occasione del 38° anniversario dell’iconica commedia Fuori di Testa.

Jennifer Aniston e Brad Pitt, come tutti gli altri partecipanti all’iniziativa, non facevano parte del cast originale, solo Sean Penn, invece, aveva un ruolo nel film originale, quello del protagonista Jeff Spicoli. Non si sa ancora quali saranno i ruoli dei due attori, ma la loro partecipazione al set virtuale ha già solleticato la curiosità dei fan della storica coppia.

Anche se ovviamente non si parla di un ritorno di fiamma per Brad Pitt e la Aniston, quel che è certo è che tra i due, dopo quindici anni dal loro divorzio, i rapporti sono notevolmente migliorati. A darne conferma sono stati proprio i diretti agli Screen Actors Guild Awards del 2019: i due infatti avevano attirato l’attenzione di tutti scambiandosi un dolce saluto. Brad in quella occasione si era complimentato con l’ex moglie per il premio ricevuto, con sorrisi complici che avevano fatto sognare i fan. E chissà che questo progetto non possa segnare un nuovo inizio per Brad e Jennifer.