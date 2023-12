Pulizie di casa veloci per Natale: il calendario giorno per giorno

Avrete ospiti per Natale e la casa è in disordine? Nessuna paura: ecco il calendario delle pulizie domestiche per non perdere tempo e fare pochissima fatica

Occuparsi delle pulizie domestiche è sempre un compito gravoso, ma quando aspettiamo ospiti diventa una vera e propria impresa: tutti noi teniamo ad avere casa splendente per fare bella figura e accogliere amici e parenti in un ambiente gradevole. Sotto le feste di Natale, la frenesia per le pulizie di casa è alle stelle e ci ritroviamo sommersi da mille faccende. Come uscirne indenni, facendo poca fatica e riuscendo comunque ad avere tutto in ordine? Scopriamolo insieme.

Pulizie di casa per Natale: come fare

A Natale avrete ospiti e siete già preoccupati per le pulizie domestiche? È abbastanza comprensibile: sicuramente vorrete avere tutto in ordine per far sì che l’atmosfera sia più accogliente, ma il tempo è tiranno e, soprattutto se non avete giorni di ferie da sfruttare, dovrete incastrare le faccende di casa nei pochi momenti liberi che vi restano. Occorre allora preparare un piano dettagliato per non rischiare di arrivare all’ultimo giorno con troppe cose da fare. È importante iniziare una settimana prima di Natale, così da non dover correre e poter fare tutto con calma. In questo modo, potrete dedicarvi ad un angolo della casa ogni giorno. Vediamo qualche spunto che potrà aiutarvi nell’organizzazione delle pulizie natalizie.

Il calendario giorno per giorno

Come dicevamo, l’ideale sarebbe pulire a fondo un angolo della casa alla volta, in modo che alla fine non vi resterà che fare una pulizia veloce per essere pronti ad accogliere i vostri ospiti. Ma da dove iniziare? Generalmente, sarebbe meglio dedicarsi prima alle stanze meno frequentate e che, di conseguenza, hanno meno possibilità di sporcarsi. Al contrario, lasciate cucina e sala da pranzo per ultime: sarà lì che si concentreranno i vostri ospiti, invitati a condividere con voi la cena della Vigilia o il pranzo di Natale. Ecco il calendario giorno per giorno.

Primo giorno: riordino e camere da letto

Manca appena una settimana a Natale ed è tempo di iniziare con le pulizie domestiche. Il primo giorno, occupatevi del riordino generale: un buon metodo consiste nel prendere una cesta e cominciare da una stanza. Raccogliete tutto quello che è fuori posto e deve andare in altri luoghi della casa, quindi fate il giro e sistemare ogni cosa al proprio posto. Una volta fatto questo, è il turno delle camere da letto. Sono solitamente le stanze che si mantengono pulite più facilmente, perché vi si entra senza scarpe e solamente per andare a dormire.

Fate quindi il cambio delle lenzuola, rimettete in ordine i vestiti fuori dall’armadio, spolverate i mobili e pulite il pavimento. Nella camera dei bimbi, riordinate bene tutti i giochi e fate in modo che la stanza rimanga il più possibile sistemata – d’altra parte, i più piccini sanno bene che è importante fare i bravi in questi giorni, dal momento che Babbo Natale non ha ancora portato loro i regali. Infine, fate cambiare l’aria e pulite anche il corridoio, avendo così completato la zona notte in poco tempo.

Secondo giorno: vetri e tende

Il secondo giorno potete dedicarlo ad uno dei compiti più gravosi di sempre: la pulizia dei vetri. Armatevi di pazienza e tirate giù tutte le tende, quindi mettetele a lavare. Mentre queste ultime sono in lavatrice – o nella vasca da bagno, a seconda delle esigenze – potete occuparvi delle finestre. Se pensate che ce ne sia bisogno ed è molto tempo che non lo fate, approfittate del fatto che avrete già la scala a portata di mano per spolverare i lampadari. Infine, riappendete le tende ancora umide in modo che, con il loro stesso peso, si stirino da sole.

Terzo giorno: bagni

Siamo quasi a metà dell’opera, ed è tempo di passare alle stanza che probabilmente verranno frequentate dai vostri ospiti. La prima cosa da fare è pulire i bagni: igienizzate a fondo i sanitari, lavate i pavimenti e poi occupatevi dei dettagli. Cambiate gli asciugamani, rifornite il porta sapone, mettete un nuovo rotolo di carta igienica… insomma, tutto pronto – o quasi – per accogliere gli invitati in casa vostra.

Quarto giorno: cucina

Il quarto giorno è dedicato alla cucina, dove preparerete i vostri manicaretti per Natale. È importante pulire bene la stanza a fondo, arrivando anche negli angoli più nascosti. Dovrete anche rimettere ordine nella dispensa e controllare che sia tutto pronto per la cena: piatti, bicchieri e posate dovranno essere già splendenti, solamente da portare in tavola quando sarà il momento. Ricordatevi anche della biancheria, ovvero della tovaglia e dei tovaglioli. Se è rimasta troppo a lungo nel cassetto, potrebbe essere impolverata e avere bisogno di un rapido lavaggio in lavatrice.

Quinto giorno: sala da pranzo

L’opera è quasi conclusa, non vi resta che pensare alla sala da pranzo e al soggiorno, fulcro della vostra serata in compagnia di amici e parenti. Anche in questo caso, fate delle pulizie di fondo: spolverate i mobili, lavate i pavimenti e rimettete tutto al proprio posto. Prestate particolare attenzione al divano, dove accoglierete i vostri ospiti in attesa della cena. Quindi eliminate briciole e peli che possono esservi caduti, sprimacciate bene i cuscini e sistemate i plaid in posizione strategica. Una volta finito, tutto dovrà essere pronto per il giorno di Natale.

Sesto giorno: pulizie veloci

Infine, il giorno prima di Natale (o la mattina stessa, a seconda del tempo a disposizione), non vi resta che fare una rapidissima pulizia superficiale, avendo già fatto quelle di fondo in precedenza. Passate l’aspirapolvere dove necessario, cambiate gli asciugamani in bagno, date una veloce sistemata in cucina e in sala da pranzo senza dover perdere troppo tempo. Avendo fatto tutte le faccende domestiche nei giorni precedenti, farete molta meno fatica per ottenere un un risultato al top.

Finalmente potrete pensare solamente alle pietanze da preparare e all’accoglienza dei vostri ospiti: sarà una serata bellissima, nel calore degli amici dei familiari, che potrete trascorrere senza alcuna preoccupazione se qualcuno vi chiederà di andare in bagno o di prendere la giacca in camera da letto.