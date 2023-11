Tavola di Natale, come apparecchiarla in stile tradizionale

Il Natale si avvicina, è tempo di pensare a come imbandire la tavola: vediamo qualche idea bellissima per apparecchiarla in stile tradizionale

Fonte: iStock Come apparecchiare la tavola di Natale

Bellissime giornate da trascorrere nel calore della propria famiglia, aprendo i regali sotto l’albero e magari divertendosi con qualche gioco di società: è la magia del Natale che, ogni anno, ci fa tornare un po’ bambini. Appuntamento immancabile è quello con il cenone della Vigilia o con il pranzo del 25 dicembre, a seconda delle tradizioni che ciascuna famiglia preferisce seguire: è il momento in cui tutti si riuniscono, nella convivialità di un lauto pasto preparato appositamente per un’occasione di festa così importante.

C’è chi preferisce la comodità del ristorante, non dovendo così pensare ad altro che a divertirsi (e poi mettere mano al portafogli), e chi invece si lascia conquistare dal desiderio di vivere la magia natalizia nell’atmosfera più accogliente della propria casa. Se siete di quest’ultima idea, probabilmente avrete un gran bel daffare per organizzare tutto: il menù, gli addobbi natalizi e, non da ultimo, la tavola. Come apparecchiarla? Ci sono tantissime opzioni tra cui scegliere, vediamo alcune delle soluzioni più eleganti e originali per chi ama lo stile tradizionale.

Come apparecchiare la tavola di Natale

Se quest’anno tocca a voi organizzare la cena della Vigilia o il pranzo di Natale, dovrete preoccuparvi anche della mise en place natalizia. Questa è l’occasione giusta per tirare fuori il servizio buono di piatti, quello che solitamente rimane a prendere polvere dentro qualche credenza, o addirittura per fare qualche nuovo acquisto. Se solitamente usate una vecchia tovaglia che ha visto tempi migliori o addirittura andate di tovagliette, se spesso cedete alla comodità dei bicchieri di carta per non avere troppa roba da lavare, beh… la tavola di Natale merita un trattamento molto diverso. Come fare? Ecco tutto quello che dovete sapere.

Tavola di Natale, la scelta dei colori

La prima cosa da fare è scegliere la tavolozza dei colori da portare in tavola. Immancabili per festeggiare il Natale sono il rosso e l’oro: entrambi simboleggiano la regalità e la ricchezza (per l’oro il motivo è abbastanza scontato, mentre per il rosso basti pensare ai mantelli dei sovrani e ai tessuti che imbottivano i loro troni). Come utilizzare questi colori per apparecchiare la tavola? La regola principale è non esagerare: se optate per una tovaglia rossa, abbinateci porcellane bianche, bicchieri di cristallo trasparente e tovaglioli bianchi con ricami in oro. Per rendere la mise en place più preziosa, potete usare anche delle posate color oro, che poi verrà richiamato dagli addobbi da sistemare sulla tavola.

Al contrario, se avete a disposizione una tovaglia bianca, potete sbizzarrirvi molto di più con la fantasia: scegliete piatti rossi e oro, abbinandovi bicchieri anch’essi di cristallo con decori rossi e dorati. Se questi colori non vi fanno impazzire, tuttavia, potete sempre optare per qualcosa di diverso. L’ideale sarebbe abbinare la tavola imbandita con l’albero di Natale – soprattutto se si trova nella stessa stanza. Quindi potete eventualmente scegliere il verde, il blu, l’argento o, come va molto di moda da qualche anno, il bianco e il rosa. Forse sarà un po’ meno tradizionale, ma sicuramente molto natalizio.

Tutto l’occorrente per la tavola di Natale

Passiamo ora a ciò che vi servirà per apparecchiare la tavola: è importante acquistare tutto con anticipo, per non dover correre all’ultimo momento e rischiare di non trovare altro che qualche rimanenza. Innanzitutto, la biancheria da tavola: avrete bisogno di una tovaglia di cotone e di tovaglioli abbinati, in numero sufficiente per tutti i vostri ospiti. Scegliete poi un servizio di piatti completo, che includa piatti piani, fondi e da frutta. Potete anche utilizzare dei sottopiatti, optando in questo caso per l’oro o per l’argento (in base a quali sono gli altri colori scelti). Per le posate, scegliete le classiche in acciaio inox o quelle color oro.

Per quanto riguarda i bicchieri, potete scegliere un set di bicchieri bassi da acqua e uno di calici per il vino, senza dimenticare un set di flûte per il brindisi di fine pasto. Se andate sul cristallo trasparente sarete sicuri di non sbagliare, ma in caso di tovagliato bianco potete anche azzardare con il rosso. Non cedete alla tentazione di utilizzare vecchi bicchieri scoordinati, il risultato sarebbe davvero caotico. Infine, preparate piatti da portata, vassoi e zuppiere per servire il vostro menù natalizio: l’importante è che sia tutto coordinato con il servizio di piatti da tavola.

Gli addobbi natalizi

Dopo esservi occupati della mise en place, potete pensare alle decorazioni. Un bel candelabro dorato è l’ideale da sistemare in mezzo alla tavola, per regalare un’atmosfera ancora più magica alla vostra sala da pranzo. In alternativa, optate per un centrotavola natalizio: una ghirlanda con pigne e palline colorate, un cestino di vimini con delle candele rosse e dorate, un vassoio rialzato con dei ramoscelli di vischio… il limite è solo la vostra fantasia. Non dimenticate, infine, dei segnaposti personalizzati per i vostri ospiti. Ci sono tantissime idee originali che potete realizzare con un po’ di fai da te, per un risultato di sicuro successo.