Pulire casa con i bimbi piccoli: 4 dritte imperdibili

Come fare le pulizie con i bambini piccoli

Quando si hanno bimbi piccoli, pulire la casa diventa una fatica che ci risparmieremmo volentieri. Eppure sappiamo bene che l’igiene delle superfici su cui si muovono i nostri cuccioli è fondamentale per la loro crescita e la loro salute. Per affrontare al meglio e con positività questa “impresa” di pulizie casalinghe, soprattutto in periodi di stanchezza e di forte stress come sono i primi anni di vita dei figli, non resta che rimboccarsi le maniche e usare l’ingegno.

Potete cercare di coinvolgere tutta la famiglia e alleggerire, con qualche piccolo e simpatico stratagemma, il peso di questi obblighi. Ci sono infatti soluzioni che si adattano ad ogni esigenza, anche in base all’età dei vostri figli. Scopriamo quali sono i consigli più utili per conciliare faccende domestiche e gestione dei bimbi, senza trascurare nulla.

Bimbi piccoli e pulizie domestiche: come fare

L’arrivo di un neonato è sempre una gioia immensa, ma anche una grande fatica: da quel momento in avanti, cercare di fare le pulizie domestiche sembra diventare una vera impresa. Un po’ è per la voglia di trascorrere il vostro tempo con lui e vivere appieno tutte le emozioni della maternità. Un po’, invece, è per la stanchezza che, inevitabilmente, si accumula nei primi mesi (o anni) di vita di un bimbo.

A meno che non siate tra le fortunatissime ad avere un figlio che dorme tutta la notte, sicuramente nel giro di poche settimane sarete in debito di sonno e recuperare è davvero difficile. Tuttavia, trascurare l’igiene della casa non è una buona idea: non appena il piccolo inizia a gattonare, impara a mettere in bocca tutto ciò che trova a portata di mano e sicuramente non vi sentirete tranquille se non è tutto ben pulito.

Come fare? La parola d’ordine è collaborazione: ognuno, in casa, deve fare la sua parte. Dividetevi i compiti e partite sempre dalle incombenze a cui proprio non si può rinunciare, lasciando per ultimo le minuzie che potrete anche ignorare, qualora foste troppo stanche. Ci sono poi alcuni stratagemmi che vi aiuteranno a tenere in ordine e a pulire anche se ci sono bimbi piccoli a distrarvi. Vediamo 4 dritte da provare subito.

Organizzare le pulizie durante il pisolino

Forse è il consiglio più banale, ma anche il più efficace: se i vostri figli sono ancora piccolini, sicuramente faranno uno o più pisolini durante la giornata. Approfittate di quelle ore per fare le pulizie più impegnative, così da poter lavorare senza distrazioni e avere poi tutto il resto del tempo libero da trascorrere con i bimbi. Certo, l’organizzazione è importante per far sì che riusciate a fare tutto quello che vi siete ripromesse finché i piccini dormono.

Stilate mentalmente una lista delle faccende più urgenti, cercando di pulire una stanza alla volta per risparmiare tempo. E ricordate la regola aurea di ogni genitore: se un giorno siete troppo stanche per fare le pulizie, prendetevi un paio d’ore per voi e riposate, magari abbracciando i vostri bimbi nel lettone. La mattina dopo sarete sicuramente più in forze e recupererete tutto il tempo perso.

Usare l’aspirapolvere per intrattenere i più piccini

Come pulire casa quando i bimbi sono svegli? Un trucco per intrattenere i più piccoli è l’aspirapolvere, che si può usare, ad esempio, quando un bimbo piange per capricci o perché non riesce a dormire. Il rumore improvviso e prolungato nella maggior parte dei casi riesce a stregare il bambino che, quindi, si calma. Lo stesso effetto, solitamente, è attribuito alla lavatrice o al phon (ricordatevelo quando, alla sera, farete la vostra doccia quotidiana).

Non è un caso, d’altra parte, che molti bimbi amino i rumori bianchi e che addirittura questi concilino il loro sonno. L’effetto rilassante, comunque, non dura a lungo, perciò è bene approfittarne quotidianamente, ma per poco tempo. Per pulire casa, se i bimbi piccoli non sono proprio dei neonati, si può coinvolgerli come se fosse un gioco, poiché fino all’adolescenza ai bambini piace molto aiutare i genitori.

Trasformare le pulizie in un gioco

Non resta che capire come far sì che le pulizie diventino un gioco per i bimbi. Preparate l’atmosfera per rendere ogni attività più allegra: mettete su un po’ di musica e cantate insieme, mentre vi dedicate ai vostri compiti. Ai bimbi potete delegare alcune incombenze più leggere, come stendere il bucato con le mollette colorate o spolverare i mobili con un pannetto. Se un po’ più grandicelli, possono anche caricare la lavastoviglie o svuotarla, riordinare la loro cameretta e sistemare i giocattoli.

I bimbi amano poi imitare quello che fanno i loro genitori. Lasciate allora che vi prendano ad esempio per imparare le pulizie domestiche, copiandovi con una scopa giocattolo o un mini aspirapolvere: in commercio c’è una vasta gamma di giochi per bimbi che sembrano veramente come gli strumenti per la pulizia che utilizziamo noi adulti. Di sicuro non vi alleggeriranno le incombenze di casa, ma almeno si intratterranno per una mezz’oretta, lasciandovi libere di fare un bucato o di lavare i pavimenti.

Chiedere aiuto ai nonni

Infine, non abbiate paura di chiedere aiuto. Se avete nonni o zii a disposizione, approfittatene: un giorno a settimana, lasciate loro i vostri bimbi per avere un pomeriggio intero da dedicare alle pulizie. Per i piccoli sarà sempre una grande gioia stare con i nonni, che dalla loro parte si divertiranno a viziarli un po’ e a giocare insieme. A fine giornata, quando torneranno a casa, avrete tantissime cose da raccontarvi. E i vostri pavimenti finalmente brilleranno.

E se i nonni vivono distanti o non sono disponibili? In questo caso, dovrete dividervi i compiti con il vostro partner: una volta sarà lui ad uscire di casa con i bimbi, portandoli al parco e lasciandovi libere di pulire, mentre la volta successiva vi scambierete i ruoli. Così avrete sempre casa pulita e momenti bellissimi da trascorrere con i figli, senza trascurare nulla. E anche in questo caso, se un giorno non avete proprio voglia di dedicarvi alle faccende, prendetevi del tempo tutti insieme e rimandate alla mattina dopo: momenti come questi non torneranno più, e dovreste proprio goderveli al massimo.