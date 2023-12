Come servire gli antipasti freddi e caldi a tavola e in quale ordine

State organizzando una cena importante e non siete sicuri di come destreggiarvi tra gli antipasti? Ecco qualche consiglio per servirli in tavola

Fonte: iStock Come servire gli antipasti freddi e caldi

Chiunque si sia mai trovato a dover organizzare una cena importante sa bene che si tratta di un evento che può rivelarsi davvero molto stressante: che si tratti di una cena di lavoro o di un’occasione speciale da trascorrere con gli amici, se volete fare bella figura è fondamentale seguire alcune semplici regole di galateo, soprattutto nel momento di servire in tavola le vostre pietanze. Ovviamente, si parte dall’antipasto: non può mancare, e dovrebbe essere sufficientemente variegato – seppur non troppo abbondante. Meglio ancora se contempla un mix di portate calde e fredde. Ma come servirli a tavola, e in quale ordine? Scopriamolo insieme.

Antipasti freddi e caldi: quali scegliere

Ormai è deciso: toccherà a voi occuparvi di quell’importante cena di lavoro o del pranzo di Natale che trascorrerete con amici e parenti. Qualunque sia l’occasione da celebrare, vorrete sicuramente fare bella figura e assicurarvi che i vostri ospiti siano soddisfatti. Dunque, la parola chiave è organizzazione: la prima cosa da fare è scegliere il menù, così da poter iniziare a fare la spesa e trovare le ricette che vi serviranno per portare in tavola dei veri manicaretti. Al momento dell’antipasto, non sapete proprio cosa fare?

Nessuna paura, vediamo qualche semplice consiglio per iniziare la cena nel modo migliore. Innanzitutto, gli antipasti devono “abbinarsi” al resto del menù: se avete intenzione di servire solamente pietanze a base di pesce o di carne, la scelta è quasi obbligata. Nel primo caso, spazio ai frutti di mare, alle insalate fredde, alle crudité di pesce, ai mini spiedini, alle tartine e a tutto quello che stimola la vostra fantasia. Una cena a base di carne, invece, si abbina bene ad antipasti più rustici: affettati misti, formaggi, polpette, bruschette di ogni tipo, tartare, mini involtini e molto altro.

Se si tratta di una serata informale tra amici, potete invece scegliere qualcosa di più semplice e sfizioso, come ad esempio rondelle di wurstel avvolte in fette di zucchina, mozzarelline impanate, fagottini ripieni, tartine miste, uova sode farcite, spiedini di frutta, crudité di verdure, pizzette e piccoli panini imbottiti. Naturalmente, non possono mancare i salatini e le patatine, che da sempre accompagnano le cene più semplici e divertenti. Una volta scelto il vostro menù per gli antipasti, potete passare alla preparazione e all’impiattamento.

Occhio alle quantità: secondo il galateo, è importante servire un antipasto non troppo abbondante, per evitare che gli ospiti siano sazi ancor prima di iniziare con le portate principali. Meglio dunque puntare sulla varietà, predisponendo un assaggio di ogni cosa per ciascun ospite (più qualche porzione aggiuntiva in caso di una tavolata particolarmente numerosa). Naturalmente, se si tratta di una cena più informale e quindi avete deciso di preparare un antipasto più semplice, potete abbondare leggermente con le quantità per non lasciare i vostri invitati a bocca asciutta.

L’importanza dell’impiattamento

Una volta preparati gli antipasti, bisogna servirli a tavola: dal momento che anche l’occhio vuole la sua parte, pensate ad un bell’impiattamento. Innanzitutto, decidete se realizzare un piatto di antipasti misti per ciascun commensale o se portare il tutto su vassoi comuni, in modo che i vostri ospiti possano servirsi da soli e scegliere ciò che preferiscono. In questo secondo caso, procuratevi piatti da portata, vassoi e taglieri abbinati al resto delle stoviglie, per una mise en place più elegante. E non dimenticate di aggiungere un piattino da dessert per far sì che i commensali possano usarlo per assaporare i loro antipasti.

L’impiattamento dipende moltissimo dal tipo di antipasto che andrete a servire. Se è a base di pesce, ad esempio, vi tornerà utile predisporre dei vassoi dove sistemare il cibo come le crudité, le tartine o gli involtini, mentre delle ciotole più grandi sono ottime per i frutti di mare e le insalate di pesce. Potete anche scegliere delle ciotoline più piccole, in modo da preparare delle porzioni singole che i vostri ospiti potranno consumare in maniera più agevole (soprattutto se è un antipasto a buffet). Ottimi anche i finger food da servire al cucchiaio, un’idea moderna e molto pratica.

Per un antipasto a base di carne, spazio ai taglieri di legno: predisponete gli affettati a spirale, iniziando dall’esterno con le fette più grandi (prosciutto, mortadella, bresaola) e proseguendo con gli insaccati, per poi concludere con i formaggi e le mozzarelle. Ciotoline a parte sono perfette per olive e sottaceti, mentre i vassoi si rivelano utili per le bruschette e le tartare. In un antipasto informale, dove ad andare per la maggiore sono salatini e pizzette, grandi vassoi o piatti da portata e ciotole colorate sono la scelta migliore. Non dimenticate, infine, le bevande: per l’antipasto è meglio scegliere un vino leggero e delicato, optando per un rosso corposo solo in caso di salumi.

Come servire in tavola gli antipasti

Il momento è arrivato: gli ospiti si sono accomodati e ora tocca a voi servire in tavola gli antipasti. Come fare? La prima cosa da sapere è l’ordine con cui far uscire i piatti. Dapprima si servono gli antipasti freddi, mentre in un secondo momento quelli caldi: ciò è ancora più importante se si tratta di un antipasto a buffet e se avete deciso di iniziare a proporlo mentre non tutti gli invitati sono già arrivati. Fate attenzione anche alla tipologia di piatti caldi che avete in menù. Alcuni di essi, infatti, possono essere serviti tranquillamente quando sono tiepidi senza perderne in gusto. Altri, come quelli croccanti o con formaggio fuso, devono essere portati in tavola appena pronti.

Se la tavola è piccola e gli ospiti non troppo numerosi, predisponete vassoi da sistemare al centro e fate in modo che tutti possano servirsi da soli. Al contrario, se avete molti invitati, potete pensare di dividere i vari antipasti in più vassoi, da distribuire bene a tavola: in questo modo, tutti riusciranno a servirsi di ogni tipo di pietanza, senza bisogno di alzarsi e girare attorno agli altri commensali per arrivare al piatto interessato. Con queste piccole accortezze, la vostra cena si rivelerà un vero successo sin dall’antipasto.