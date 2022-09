Come pulire il bagno in poche mosse: dal wc alla doccia, igiene perfetta

Il bagni è il luogo della casa più difficile da pulire e allo stesso tempo quello che ha bisogno di maggior pulizia per una questione di igiene ma anche perché, sia quando si hanno ospiti che per noi stessi, avere una toilette pulita e profumata rende più piacevole un ambiente così intimo.

Per avere bagni perfettamente puliti, i detersivi di ultima generazione sono un ottimo aiuto ma anche rimedi più naturali, e decisamente più economici, hanno un effetto straordinario.

Pulizia del bagno: via polvere e capelli

Il bagno è un luogo dove polvere e capelli si annidano facilmente. D’altronde è la stanza della casa dove ci pettiniamo, dove ci si fa la barba e così via. La polvere e i capelli che svolazzano ovunque sono la prima cosa da eliminare dai bagni in una sessione di pulizia intensa che andrebbe fatta una volta a settimana a finestre rigorosamente aperte sia per cambiare l’aria, sia per evitare che i fumi dei prodotti chimici che andiamo a utilizzare ci diano fastidio.

Come prima cosa per eliminare la polvere dai bagni dobbiamo liberare le superfici da boccette di sapone, shampoo, profumi (anche se questi andrebbero tenuti in un luogo meno umido!), trucchi e così via per poter fare una pulizia profonda senza essere intralciati.

Mettiamo tutti i nostri ammennicoli da bagno nella vasca, compresi quelli che teniamo negli armadietti, e con uno spolverino eliminiamo la polvere da tutte le superfici, comprese eventuali mensole e anche dall’interno degli armadietti o sopra.

Spolveriamo anche lampadari e luci che attirano un sacco di polvere e, se vogliamo evitare che la polvere si ri-depositi subito, usiamo uno spray anti polvere dopo aver spolverato e mai prima: altrimenti non faremo altro che appiccicare la polvere sulle superfici.

Spolverato il bagno, spazziamo il pavimento oppure usiamo un’aspirapolvere. Occhio agli angoli e ai battiscopa: polvere e capelli si possono depositare anche lì.

Pulizia del bagno: sanitari splendenti e via la muffa

Dopo aver spolverato e rimesso a posto tutto ciò che avevamo tolto da mobiletti, armadietti e superfici passiamo ai sanitari e prima di tutto a bidet, lavandino, doccia e vasca.

Partiamo dalle parti più piccole e difficili da pulire, ossia la rubinetteria. Ci sono prodotti appositi che eliminano sporco e aloni ma un composto formato da acqua, 2 cucchiai di bicarbonato e due cucchiai di aceto è un grande alleato soprattutto per l’acciaio.

Versate il composto su una spugnetta e passatelo sulla rubinetteria del bagno, lasciatelo agire per qualche minuto e poi ripassate sugli stessi punti un panno in microfibra bagnato e ben strizzato onde non lasciare aloni.

Vasca o piatto della doccia, lavandino e bidet sono solitamente in ceramica e possono essere puliti e lucidati con lo stesso detersivo che utilizziamo per i piatti: versiamolo su una spugna umida, strofiniamo bene, sciacquiamo abbondantemente con acqua e passiamo un panno in microfibra asciutto per asciugare in modo che non restino aloni.

Se negli angoli di doccia o vasca ci sono dei residui di muffa, versiamoci del bicarbonato sopra e con uno spazzolino vecchio bagnato strofiniamo fino a che non si toglie. Stessa cosa se vi è della muffa in altri angoli, come ad esempio il pavimento. Sulle parti del muro dove non vi sono mattonelle, per togliere la muffa usiamo un panno in microfibra bagnato di acqua e candeggina oppure, meglio, un prodotto apposito

Per quanto riguarda la muffa che può annidarsi tra le piastrelle. La soluzione è sempre acqua più candeggina e strofinare con una spugna fino a che non si toglie.

La pulizia del wc

Per ovvie ragioni il wc è il sanitario dei bagni che va pulito con più attenzione dentro ma anche fuori. Dopo aver spolverato versiamo nel water un bicchiere di candeggina, mettiamoci a mollo anche lo scopettino e lasciamo agire. Nel frattempo, occupiamoci degli altri sanitari.

Finito di pulire doccia e/o vasca, bidet e lavandino, concentriamoci sul wc. Ricordiamoci che le pezzette e le spugnette che usiamo per pulirlo devono essere dedicate solo al water: è davvero antigenico usare le stesse per l’intero bagno!

Partiamo dall’esterno e con un panno in microfibra immerso in acqua e candeggina e poi strizzato puliamo la parte in ceramica interna ed esterna e la tavoletta, sopra e sotto. Asciughiamo tutto con panno in microfibra asciutto. Togliamo lo scopettone che avevamo messo a mollo e rimettiamolo nell’apposita basse. Tiriamo l’acqua e il gioco e fatto.

Per mantenere il wc pulito, due volte a settimana versiamoci un cucchiaio di bicarbonato e tiriamo lo sciacquone: in questo modo non dovrebbero formarsi le antiestetiche macchie.

Pulizia de bagno: vetri, specchi

Puliti i sanitari, passiamo ai vetri e agli specchi: nessun prodotto come quelli appositi per pulirli può purtroppo imitarne l’effetto lucido che donano.

Per pulire vetri, compresi quelli dell’eventuale separé della doccia, e specchi spruzziamo un prodotto apposito sulle superfici riflettenti da pulire e poi passiamo un panno di daino: la lucentezza sarà garantita.

Se per la vasca o per la doccia usiamo una tenda laviamola in lavatrice con un tappino di candeggina delicata ogni settimana.

Bagno splendente: i pavimenti

I pavimenti dei bagni di solito sono in materiali abbastanza resistenti e per questo non dobbiamo temere di utilizzare come detersivo la candeggina diluita in acqua che toglie e al contempo previene il formarsi della muffa tra le piastrelle e igienizza meglio di ogni altra cosa.

La candeggina per i pavimenti del bagno va utilizzata per lavarlo almeno una volta a settimana. Se però siamo soliti ripassarli anche più volte a settimana per una pulizia più veloce possiamo anche optare per l’aceto: versatene mezzo bicchiere in un secchio pieno di acqua.

Come profumare il bagno

Il bagno è il luogo della nostra intimità ed è piacevole vederlo pulito e sentirlo anche profumato. Purtroppo, una volta sistemato e igienizzato il bagno l’odore di pulito tanto agognato non dura molto e, per questo, dobbiamo trovare un modo affinché il nostro bagno profumi sempre.

In inverno, quando il riscaldamento è acceso, possiamo mettere nell’acqua che usiamo per il termosifone due o tre gocce di olio essenziale profumato all’odore di lavanda, se vogliamo coadiuvare il nostro relax, o di menta per un bagno dal profumo fresco e intenso.

In alternativa, in estate o se non avete termosifoni in bagno, potete optare per candele profumate o profumatori per ambiente delicati, anche elettrici, sempre con profumi freschi o rilassanti.

Un’ottima opzione per i bagni sono i diffusori oppure i profumatori per ambienti con i legnetti che sono in molti casi anche molto belli esteticamente.