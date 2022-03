Come limitare la polvere in casa: 5 trucchi infallibili

Facciamo di tutto per avere una casa ordinata e pulita: cerchiamo di arrivare anche negli angoli più nascosti, ma quando pensiamo di esserci riuscite ci accorgiamo che la polvere è ancora lì. È bene non sottovalutare la presenza della polvere, dal momento che gli acari possono provocare allergie e problemi respiratori . Esistono alcuni fattori che possono aumentare la quantità di polvere in casa, come il riscaldamento , lo smog o la presenza di animali domestici , ma ci sono alcuni trucchi che possono limitarne la formazione.

Scarpe sporche: vietato indossarle in casa

Per avere una casa sempre pulita e non portare all'interno la polvere, è bene non indossare all'interno le scarpe con cui si esce. Se si ha un giardino, è indispensabile tenere un paio di scarpe apposite per il lavoro di giardinaggio e toglierle non appena si entra in casa. Oltre ad essere un aggregato di batteri, le scarpe sporche rischiano di portare negli ambienti casalinghi anche la polvere. La soluzione più efficiente per tenere ordinata e pulita la casa è prevedere la presenza di una scarpiera proprio all'ingresso: in questo modo saprete sempre dove sono le vostre scarpe e non porterete sul pavimento di casa germi o sporcizia.

Tappetino all'ingresso, ricambio e pulizia

Lo zerbino riposto all'ingresso di casa ha la funzione di permetterci di pulire le scarpe prima di entrare. Un oggetto che si trova in tutte le case e che è indispensabile se si desidera ridurre la presenza di polvere. Tuttavia, spesso ci si dimentica di cambiarlo e di pulirlo regolarmente per evitare che la polvere si accumuli all'ingresso. Si può usare per esempio un aspirapolvere manuale, passandolo sullo zerbino due o tre volte alla settimana e pulendo entrambi i lati.

Finestre aperte e filtri del condizionatore: la manutenzione è essenziale

Quando apriamo le finestre di casa, soprattutto se viviamo in città, non ci accorgiamo che ad entrare non è solo l'aria fresca, ma anche cattivi odori e polvere. L'aria, infatti, trasporta con sé rifiuti, favorendo la formazione di polvere dentro le mura domestiche. È bene quindi lasciare le finestre aperte durante i lavori domestici, ma richiuderle non appena si sono terminati, in modo che la casa resti pulita più a lungo. Se si possiede un impianto di condizionamento dell'aria, è inoltre indispensabile ricordarsi di cambiare i filtri regolarmente.

Lenzuola e piumone: pulizia e ricambio costante

Gli acari della polvere sono la principale causa dei problemi di allergia ed è per questo motivo che è importante prevenire il più possibile la loro formazione. In generale, questi si annidano nei cuscini e nella biancheria da letto. Per questo è importante ricordarsi di cambiare spesso lenzuola e biancheria, passare regolarmente l'aspirapolvere e lavare bene tutta la biancheria sporca asciugandola bene al sole.

Eliminare la polvere: cosa utilizzare per spolverare

Spesso per spolverare viene utilizzato un piumino, ma quello che non si sa è che questa scelta può rivelarsi controproducente. Il piumino, infatti, sposta la polvere ma non la elimina. Cosa utilizzare quindi per rimuovere la polvere durante le nostre faccende domestiche? È necessario utilizzare uno straccio bagnato per intrappolarla o i panni in microfibra con azione elettrostatica, che sono materiali studiati appositamente per catturare facilmente anche la polvere più fine e resistente, senza però graffiare o rovinare le superfici.