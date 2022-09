Come eliminare gli odori in casa

Fonte: 123rf Odori in casa: i trucchi più efficaci

Capita spesso di avere la casa invasa da odori (il più delle volte nauseanti). Questo problema può creare un’atmosfera sgradevole, compromettendo anche la tranquillità mentale, e può riguardare ogni angolo dell’appartamento: che sia il bagno, la scarpiera, il frigorifero o il lavandino in cucina o qualsiasi altro luogo, c’è bisogno di seguire alcuni trucchetti fondamentali per eliminare per sempre il problema. I rimedi più efficaci sono economici e facili da seguire, e purtroppo non basta spruzzare il deodorante per ambiente per risolvere il disagio dato dagli odori.

Odori in casa: un problema da risolvere

Avere a che fare con odori in casa è decisamente comune, nonostante si possa pensare che questo problema sia sintomo di cattiva igiene. Non è affatto così! Certo, una scarsa igiene porterà sicuramente odori sgradevoli nell’abitazione, ma non è l’unica causa. Spesso, anche se è difficile accorgersene subito, si possono creare otturazioni nelle tubature facendo così arrivare gli odori nelle intere stanze.

Succede in cucina con le tubature del lavello; succede in bagno con gli scarichi, ma i motivi possono essere davvero tanti. Un frigorifero apparentemente pulito e che invece emana odori è possibile, così come è molto facile lo facciano le scarpiere o le lettiere per gatti. Come è possibile, quindi, eliminare gli odori in casa senza spendere molti soldi e facendolo in modo più naturale possibile? Esistono dei rimedi efficaci in grado di sistemare il tutto, ma l’importante è essere in grado di percepire i punti critici dell’abitazione.

Da dove provengono gli odori in casa

Ci sono molti angoli della casa che possono diventare un vero e proprio incubo a causa del forte odore. La cucina e il bagno sono le stanze che maggiormente provocano problemi per via delle tubature, ma nello specifico ci sono cose a cui dovremmo fare molta attenzione. I frigoriferi, ad esempio, possono rivelarsi un grande problema così come la spazzatura (soprattutto se mantenuta all’interno e non all’esterno).

Anche le scarpiere, per quanto ci si pensi poco, sono un posto in cui si concentrano gli odori peggiori; per questo, infatti, sarebbe meglio lasciare le proprie scarpe un po’ fuori, all’aria aperta, prima di rinchiuderle in un armadietto che non permetterà alla puzza di sparire.

Insomma, ogni angolo della nostra casa può essere un vero e proprio problema, ma l’importante è saper gestire il tutto cercando come prima cosa di prevenire i cattivi odori e, infine, se proprio la prevenzione non dovesse bastare per vivere bene e in tranquillità, potremmo ricorrere ai famosi trucchetti da seguire. Scopriamoli insieme uno per uno.

Come allontanare gli odori dal bagno

Pulire il bagno una volta al giorno non è sigillo di garanzia per avere un buon profumo nell’intera stanza. Uno degli odori più diffusi nelle case, infatti, è quello proveniente dagli scarichi, e non sarà un buon prodotto per le superfici ad eliminare il problema.

C’è bisogno di agire nel punto critico, e quindi nelle tubature. Per eliminare questo tipo di odore, spesso molto persistente e sgradevole, è sufficiente versare mezzo bicchiere di aceto di vino negli scarichi del bagno e il gioco è fatto! Si può certamente ricorrere anche a rimedi chimici che si possono trovare in commercio in qualsiasi negozio di articoli casalinghi, ma per chi volesse utilizzare un metodo più naturale, l’aceto è un alleato perfetto per questo genere di problemi.

Frigorifero: un accumulo di odori (spesso sgradevoli)

Un altro punto critico della casa è il frigorifero. C’è chi è abituato a pulirlo spesso, svuotandolo prima completamente per poi igienizzarlo e infine riempirlo di nuovo.

Sicuramente questo è il primo passo per evitare che dall’elettrodomestico fuoriesca un odore sgradevole dovuto al cibo che spesso non è conservato correttamente o, addirittura, va a male. Prevenire è sempre meglio, e per questo si potrebbe evitare di dover pulire il frigorifero più volte durante l’anno, cercando di non arrivare mai ad un livello esageratamente drastico! In ogni caso, niente paura: il rimedio ai cattivi odori c’è.

Giornalmente basterà posizionare all’interno del frigo un bicchiere di aceto di vino bianco oppure una fetta di limone (che andrà cambiata spesso) o una piccola tazza con dentro chicchi di caffè. Una volta evitato grandi danni con questi trucchi, bisognerà ugualmente passare alla pulizia del frigorifero almeno due volte l’anno.

Come evitare i cattivi odori della spazzatura

I rifiuti sono un altro grandissimo problema, soprattutto se non si ha a disposizione un balcone sul quale posizionare i vari secchi della raccolta differenziata. Senza ombra di dubbio, il secchio dell’organico è quello che dà più problemi: i residui di cibo, soprattutto in estate e con il caldo, emanano un odore davvero sgradevole che potrebbe diffondersi per tutta casa.

Come risolvere il problema? In questo caso le palline di argilla espansa possono essere un’utile soluzione. Di solito queste vengono usate per l’umidità, ma non tutti sanno che sono utilissime anche per assorbire i cattivi odori. Sarà quindi sufficiente cospargere il fondo del bidone con un po’ di palline e il gioco è fatto!

Odori in casa: i prodotti più utili

Dal momento in cui abbiamo cercato di prevenire ogni tipologia di odore nella nostra casa, ma questi persistono, non rimane molto da fare se non ricorrere a prodotti in grado di contenerli o eliminarli.

Come prima cosa l’aceto: è sempre lui, l’alleato perfetto per l’universo casalingo! Basterà farlo bollire in un pentolino e lasciarlo poi evaporare per tutta la stanza interessata. Fungerà da deodorante, in grado di catturare i cattivi odori. Si può optare anche per l’ infuso di erbe: tra le altre cose da bollire, anche varie erbe come la menta, la salvia o l’eucalipto si rivelano utilissimi per questo tipo di problema dopo aver portato a ebollizione l’acqua in un pentolino e averle messe al suo interno. Anche il bicarbonato di sodio può essere un grande alleato, soprattutto quando si hanno problemi con le lettiere dei gatti che emanano fortissimi e cattivissimi odori se non pulita correttamente.

Infine, esiste una vasta scelta per quanto riguarda le candele e gli incensi profumati che sicuramente non risolveranno il problema alla radice, ma riusciranno a regalare un po’ di gioia per l’olfatto.