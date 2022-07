Come pulire il frigorifero

Il frigorifero è un alleato indispensabile in cucina, di cui ormai nessuno può più fare a meno. Ed è per questo che dobbiamo prendercene cura con attenzione, igienizzandolo a fondo ed evitando che si formino cattivi odori che possono intaccare la freschezza e il gusto dei nostri cibi. Ma come pulire correttamente il frigorifero, e ogni quanto farlo? Scopriamo tutti i trucchetti più utili ed efficaci.

Pulire il frigo: ogni quanto farlo

C’è chi lo pulisce con una frequenza spasmodica e chi invece lo ignora fin quando proprio non può più farne a meno. Ma ogni quanto dovremmo igienizzare il frigorifero? Secondo gli esperti, la pulizia di fondo andrebbe effettuata almeno due volte l’anno: in questo caso si tratta di svuotarlo completamente, estraendo ogni ripiano e accessorio in esso presente. Ciò serve non solo per raggiungere anche i punti più difficili del frigo, ma soprattutto per ridurre il rischio che al suo interno si formi della muffa o che sprigioni cattivi odori.

La pulizia ordinaria è invece molto più semplice e fa parte della normale manutenzione dell’elettrodomestico, che non dovrebbe mai essere trascurata. Basta organizzarsi una volta al mese (per i più scrupolosi, una volta ogni 15 giorni) e trovare un paio d’ore da dedicare interamente al frigorifero. Vediamo ora come agire per una perfetta igiene delle superfici interne ed esterne, ma anche per rimuovere i cattivi odori e per evitare che se ne formino di nuovi.

Pulizia del frigorifero, i trucchi più utili

Il primo segreto per avere un frigo sempre pulito si nasconde in una parola chiave: ordine. Tutto ciò che vi riponiamo all’interno dovrebbe avere una propria sistemazione, in modo da avere sempre sotto controllo i prodotti in scadenza o già scaduti, evitando così che possano andare a male e far puzzare il frigorifero. Per la pulizia di fondo, è importante svuotare ogni ripiano: è l’occasione giusta per buttare quello che non mangiamo più, perché magari ormai rimasto per troppo tempo nascosto sotto qualcos’altro (una cosa che succede spesso, se non si fa ordine puntualmente).

Una volta tolto tutto e staccata la spina dalla presa elettrica, bisogna sfilare i ripiani e lavarli bene con acqua e detersivo per i piatti, sciacquandoli poi a lungo sotto l’acqua corrente. Via anche i cassettoni e ogni altro accessorio rimovibile, che vanno lavati con cura e lasciati ad asciugare bene prima di riposizionarli nel frigo. Anche per pulire l’interno dell’elettrodomestico si può utilizzare del comune detersivo per piatti, ma ci sono alternative naturali che funzionano altrettanto bene. Vediamo quali sono le più efficaci.

I prodotti naturali per il frigo

Un ottimo detersivo fai-da-te consiste nello sciogliere delle scaglie di sapone di Marsiglia in un litro d’acqua a fuoco lento, mescolando sino ad ottenere un composto omogeneo. Il suo potere igienizzante è eccellente, e inoltre ha un buonissimo profumo che sa proprio di pulito. Seguendo lo stesso procedimento, si può preparare un detersivo fatto in casa con il sapone giallo, anch’esso dotato di un’azione detergente molto spiccata. In entrambi i casi, non resta che impiegare il composto come un normale detersivo, risciacquando accuratamente dopo l’uso.

Altre alternative ecologiche prevedono l’utilizzo di prodotti che tutte abbiamo in casa. Ad esempio, il bicarbonato di sodio è ottimo per pulire ed eliminare gli odori: basta scioglierne un po’ in acqua tiepida e sfregare il composto con un panno umido. Più la soluzione è densa (aggiungendo quindi una quantità minore di acqua al bicarbonato), più sarà utile per combattere anche le macchie ostinate. Anche il limone è un vero alleato nelle pulizie: l’acido citrico è un disinfettante naturale, quindi basta diluirlo con dell’acqua in un contenitore spray per avere a portata di mano un prodotto super igienizzante.

Infine, si può usare l’aceto di vino bianco. Mescoliamone due bicchieri in una bacinella d’acqua tiepida per ottenere un perfetto sgrassatore naturale. Qualsiasi sia la soluzione scelta, è importante sfregare bene tutte le superfici aiutandosi anche con uno spazzolino per raggiungere i punti più difficili. Quindi bisogna passare l’interno del frigo con un panno pulito, così da eliminare ogni traccia di prodotto. Una volta finito, si può ricollegare la spina e sistemare nuovamente i ripiani, riponendovi poi il cibo. Per pulire l’esterno, invece, è sufficiente sfregare con un panno inumidito in acqua e aceto, quindi ripassare con un secondo panno asciutto.

Come prevenire i cattivi odori

Una corretta pulizia a volte non basta a prevenire la comparsa di cattivi odori. Si può allora ricorrere a qualche rimedio naturale, facilissimo da utilizzare. Un bicchiere di aceto posizionato all’interno del frigo aiuta ad assorbire qualsiasi odore, ma sono molto efficaci anche delle fette di limone o una patata sbucciata (attenzione: sia il limone che la patata vanno sostituiti dopo pochi giorni). Una ciotola con dei chicchi di caffè è un altro ottimo rimedio per evitare puzze sgradevoli nel frigorifero, così come una tavoletta di carbone attivo che ha una grande capacità assorbente.

Naturalmente, tutti questi rimedi sono inutili se non si fa attenzione al cibo: è importante riporre nel frigo solo alimenti in buono stato di conservazione e, possibilmente, nella loro confezione originale. I prodotti che tendono ad avere un forte odore dovrebbero essere sistemati in contenitori ermetici. E ogni tanto dovremmo controllare le scadenze, gettando ciò che non può più essere consumato in sicurezza.

Freezer, come pulirlo a fondo

Anche il freezer ha bisogno di essere pulito a fondo, di tanto in tanto. È possibile farlo insieme al frigorifero, così da ottimizzare i tempi. Il primo passo consiste nello svuotare completamente il congelatore e poi staccare la spina: lasciando per un po’ la porta aperta, il ghiaccio al suo interno inizia a sciogliersi. Con una spatola rimuoviamo i blocchi più grossi, posizionando degli asciugamani a terra per evitare di bagnare troppo il pavimento. Se il ghiaccio impiega troppo tempo a sciogliersi, possiamo facilitare il procedimento con un getto d’aria calda (come quello del phon) o posizionando nel congelatore una pentola con acqua calda.

Per pulire gli interni del freezer, possiamo procedere come già visto sopra. Tutti gli elementi rimovibili possono essere lavati e asciugati con cura, mentre per le pareti interne dobbiamo usare un panno pulito e uno dei prodotti che abbiamo utilizzato anche nell’igienizzazione del frigorifero. Prima di sistemare nuovamente i cestelli e di riattaccare la spina, è bene controllare che sia tutto asciutto. Solo quando il congelatore sarà stato riavviato da un po’, potremo posizionarvi di nuovo il nostro cibo, facendo sempre attenzione ad etichettare ogni cosa per avere sotto controllo le date di scadenza.