I cattivi odori non saranno più un problema grazie ai deodoranti per lettiera autopulente che lasciano un piacevole aroma e sono sicuri per la salute di Micio

iStock I deodoranti per lettiera autopulente eliminano efficacemente gli odori

I gatti in casa sono la compagnia perfetta perché ci fanno divertire e sono animali molto affettuosi. Oltre agli aspetti positivi, però ci sono anche alcuni piccoli inconvenienti come i cattivi odori legati alla lettiera. Se le lettiere autopulenti ci hanno alleggerito dal compito di eliminare le deiezioni perché fanno tutto da sole, rimane sempre il problema dei cattivi odori.

Ma non temete, anche per questo c’è una soluzione ed è quella dei deodoranti pensati appositamente per la lettiera autopulente. In commercio e online ne esistono diversi tipi, molti di questi realizzati a base di bicarbonato di sodio o zolfo. La scelta di questi elementi non è causale, infatti nel primo caso si assorbono efficacemente gli odori, nel secondo si previene la formazione di batteri.

Comunque anche se rendono l’ambiente più profumato sono tutti realizzati guardando al benessere di Micio, l’importante è utilizzare questa soluzione in combinazione con un’attenta pulizia delle lettiera così da salvaguardare la nostra salute e quella del nostro pelosetto.

I deodoranti per la lettiera autopulente sono talmente tanto diffusi che trovarli online è semplicissimo e potete scegliere quello più comodo per voi perché sono disponibili in spray, gel o polvere.

Il deodorante facile da usare

Petkit è il deodorante per lettiera autopulente ideale per alcuni modelli dello stesso brand e in particolare: Pura Max, Pura Max 2, Purobot Max Pro e Purobot Max Pro 2. Custodito all’interno di una una confezione chiusa, consente di cambiarlo e di inserirlo nell’apposito alloggiamento senza sporcarsi le mani, ma emanando ugualmente un buon profumo che dura a lungo. La capsula in gel, infatti previene la formazione dei cattivi odori per circa 30 giorni. Una volta terminato, basta rimuovere la capsula e sostituirla con una nuova.

Deodorante per lettiera Petkit Il deodorante in gel è facile da usare. Prezzo: 23,74€

Il deodorante per lettiera autopulente spray

Se alla versione in gel preferite un deodorante spray, sempre da Petkit arriva quello liquido, pensato per le lettiere Pura X Pura Max 2. Facile da usare, non dovete fare altro che inserirlo nell’apposito diffusore e montarlo sulla lettiera. La composizione dello spray a base vegetale non è dannoso per i gatti e mantiene l’ambiente fresco e pulito.

Deodorante per lettiera autopulente Petkit Il deodorante in spray dura a lungo. Prezzo: 18,99€

Il deodorante efficace anche contro gli odori più resistenti

Adatto alle lettiere RWSRW, questo deodorante non copre gli odori ma li elimina del tutto grazie alle molecole brevettate che neutralizzano l’ammoniaca e l’idrogeno solforato presenti nell’urina del gatto. La formula a base di sostanze naturali e non aggressive è efficace anche contro gli odori più persistenti ed è sicura per la salute del nostro gatto e degli umani.

Il deodorante per lettiera versatile

Non solo per lettiere autopulenti, questo deodorante è utile per qualsiasi tipo di lettiera ed elimina anche gli odori di altri animali domestici in tutti i luoghi della casa. La sua forma sferica con adesivo vi consente di posizionarlo dove volete, anche vicino al tiragraffi e sentirete in poco tempo un piacevole aroma. La tecnologia del profumo a rilascio lento poi, garantisce una distribuzione della fragranza sul lungo periodo e in modo costante senza essere mai invadente.

Deodorante per lettiera Gihioue Il deodorante è perfetto non solo per la lettiera. Prezzo: 11,89€

Il deodorante per lettiera in polvere

Un’alternativa ai deodoranti in gel o spray è quella in polvere e il prodotto di Biokat’s è perfetto non solo per le lettiere autopulenti, ma anche per quelle classiche. Il deodorante a base di carbone attivo naturale realizzato con gusci di noce di cocco, non solo assorbe i liquidi della lettiera, ma neutralizza i cattivi odori in modo efficace e sicuro.

Deodorante per lettiera Biokat’s Il deodorante è a base di carbone attivo. Prezzo: 6,83€

