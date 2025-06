Fonte: iStock Smart e che semplificano la vita: le lettiere autopulenti per gatti

Gli accessori che semplificano la vita, lo sappiamo bene, sono tutto ciò di cui abbiamo bisogno nella nostra casa per utilizzarli nella quotidianità. Ecco che, allora, anche la lettiera per i nostri adorati gatti diventa smart e ci permette di preoccuparci meno di pulizia e odori, perché fa tutto da sola.

Ci sono moltissimi modelli tra cui scegliere, ma è importante ragionare con attenzione quando si sceglie quello che fa maggiormente al caso nostro: deve essere spazioso per permettere al gatto di muoversi liberamente, sicuro e facilitarci nella gestione degli impegni quotidiani.

Le fasce di prezzo sono diverse, ma una cosa è certa: selezionare la lettiera autopulente giusta ci permette di essere serene e di coccolare i nostri amici animali.

Lettiera autopulente smart, i modelli da provare

Molto tecnologiche ma facilissime da utilizzare: le lettiere per gatti autopulenti sono smart e pensate per rispondere a ogni esigenza dei nostri amici animali.

Come quella di Petkit, dotata di sensore di temperatura, sensore a infrarossi, di peso, rilevamento intelligente e allarme remoto, solo per citarne qualcuno. Anche le dimensioni sono notevoli: ha una capacità del contenitore di 76 litri ed è compatibile con tutte le tipologie di sabbia. Si può scegliere tra tre modalità di pulizia: automatica, programmata o manuale e – grazie alla app – si può procedere con la pulizia automatica, andando a rimuovere odori e monitorando la salute del gatto.

Offerta Lettiera autopulente Petkit Con sensori, ampio spazio e tre modalità di pulizia

In alternativa si può scegliere il modello proposto da Wolmds che ha una struttura che evita lesioni ai gatti, ha 9 sensori e un sistema di pulizia automatica che separa i rifiuti all’interno di un contenitore chiuso. Si può anche controllare da remoto tramite app, andando a monitorare peso e attività del gatto. Ha il controllo degli odori e un motore molto silenzioso.

Lettiera autopulente Wolmds Con nove sensori, controllo odori e molto silenziosa

È ultra grande, poi, la lettiera autopulente di Vividmoo con 10 sensori ad alta precisione, ampio spazio (57,6 litri), un’entrata bassa che si adatta a tutti i tipi di gatti, isola gli odori e il rumore che emette è molto basso. Anche questa è dotata di una app e ha tre tipologie di pulizia: automatica, programmata e manuale.

Offerta Lettiera autopulente Vividmoo Con 10 sensori e un’entrata bassa per tutti i tipi di gatti

Le lettiere per gatti autopulenti con tappettini

In commercio esistono anche dispositivi con tappetini esterni o altri accessori aggiuntivi. Per esempio la lettiera autopulente di Geseilay che è extra grande ed è dotata di ampio spazio per i gatti. Ha una app comodissima che ci permette di monitorare tutti i dati che ci interessano sul nostro animale, inoltre si può impostare sulla modalità “non disturbare” per evitare che che si attivi durante la notte. Nella scatola, oltre al tappetino, vi sono anche dei sacchetti appositi.

Lettiera autopulente Geseilay Dotata della modalità non disturbare da impostare la notte

Un’altra lettiera con diversi accessori è quella di XQDKoon: tra le sue caratteristiche quella di essere dotata di deodorizzazione ionica e antibatterico, che fa partire in maniera automatica, ha uno spazio ampio e grande capacità, dotata di sensori si può collegare a una app apposita. Arriva con tappettino e sacchetti.

Offerta Lettiera autopulente XQDKoon Con deodorizzazione ionica e antibatterico

Le lettiere per gatti autopulenti senza app a un prezzo piccolo

Esistono anche versioni meno costose di lettiere autopoluneti, chiaramente meno smart rispetto alle precedenti, senza app collegate, ma con qualche funzione interessante.

Willonin propone un prodotto che ha le seguenti dimensioni: 55 x 16 x 40 cm, con disinfezione automatica della toilette per 5 minuti ogni 8 ore, sterilizzazione ultravioletta con lampada UV ricaricabile e facile da pulire.

Lettiera autopulente Willonin Con disifenzione automatica per cinque minuti ogni otto ore

Dello stesso marchio si trova un prodotto dotato di deodorante per eliminare gli odori e con sterilizzazione UV: si deve toccare per qualche secondo l’interruttore perché si accenda, lo spegnimento è automatico e avviene dopo 120 secondi.

Lettiera Willonin Ha un deodorante per eliminare gli odori e la sterilizzazione UV