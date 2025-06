Cani e gatti protetti e felici, anche in spiaggia. I solari da portare sempre con te

Cani e gatti in spiaggia o in giardino? Proteggerli è importante con la protezione solare specifica. La trovi online a prezzi convenienti!

In spiaggia, in piscina, ma anche in giardino, è importante proteggere cane e gatti dai raggi del sole. Come? Ovviamente con una protezione solare specifica, studiata per gli animali domestici.

Normalmente infatti il pelo offre una naturale barriera contro le scottature, non sempre è così però. In particolare è essenziale fare attenzione ai cani e ai gatti con pelo bianco, soprattutto se corto. Ma anche agli animali domestici con pelo corto o rado, cani e gatti tosati, e tutte le razze nude.

In queste condizioni è fondamentale proteggere la pelle dalle scottature, dalla disidratazione e, ovviamente, dai danni a lungo termine.

Quale crema solare mettere al cane e al gatto

Partiamo da una protezione solare non solo efficace, ma anche facile da applicare grazie al comodo formato spray. Naturale e vegetale, protegge il mantello dell’animale dall’azione dei raggi UVA e UVB.

Il prodotto in Italia da un’azienda Made in Italy, è certificato IFRA ed è privo di sia di nichel che di parabeni. E ovviamente è cruelty free. La sua formulazione è totalmente vegetale, perfetta per lenire la cute secca e per rendere il mantello morbidissimo.

Spruzzalo sulla cute e sul pelo del tuo cane o del tuo gatto, evitando con cura naso e occhi. Ripeti l’applicazione durante la giornata, lasciando asciugare il prodotto e più volte in caso di bagno nell’acqua salata.

Vuoi proteggere anche orecchie, addome e muso del cane o del gatto? Allora prova la crema solare Menforsan. Un prodotto che protegge dai raggi solari e permette di idratare anche le zone glabre, ossia prive di peli.

Il bello di questa crema solare è che ha un fattore di protezione 50 ed è ottimo per idratare e proteggere le parti più sensibili della pelle del cane e del gatto, proteggendole dalle radiazioni UVA e UVB.

Applica la crema sulle zone con il pelo scarso oppure nella zone posteriore superiore dell’animale in cui il pelo chiaro oppure glabro. Dopo due ore di esposizione al sole rinnova l’applicazione per garantire una protezione massima.

Al mare o in piscina, è importantissimo proteggere il cane e il gatto dai dannosi raggi solari. Per questo può essere utile una protezione solare resistente all’acqua.

Facile da applicare, questa protezione solare è ideale anche in condizioni di alta umidità. Protegge pelle e pelo dell’animale, adattandosi al pH naturale per evitare reazioni avverse e irritazioni.

Se hai un cane o un gatto con pelo bianco o particolarmente corto, prova per il tuo pet questa crema solare FPS 50+. A base di tè verde, fitofingosina e plancton, questo prodotto non solo blocca l’azione dei raggi solari, ma favorisce anche la rigenerazione della barriera cutanea, lasciando la cute idratata e protetta. In più la texture è leggera e si assorbe velocemente.

Vuoi tenere la protezione solare del cane o del gatto sempre con te? Allora prova questo prodotto portatile, da mettere in borsa e da utilizzare ogni volta che ne avrai bisogno.

La texture è leggera, non resta appiccicosa o grassa e puoi usarla quando vuoi, portandola in vacanza, in auto o in viaggio.