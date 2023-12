Capodanno in casa: accessori divertenti e originali per festeggiare insieme

Appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Quando non è in giro o al pc, riempie di coccole i suoi amati gatti.

Fonte: iStock Capodanno, gli accessori per una serata indimenticabile

Le feste di Natale sono ormai un ricordo, anche se non troppo lontano. Ma per chi ha ancora voglia di fare festa, c’è un appuntamento imperdibile, scintillante e spumeggiante: stiamo parlando dell’ultima notte dell’anno.

Come trascorrere in allegria il Capodanno? Non c’è bisogno di organizzare un cenone al ristorante o fare le ore piccole in discoteca: ci si può divertire anche a casa, soprattutto se in compagnia di amici e familiari. Se vi state chiedendo come, continuate a leggere l’articolo: abbiamo selezionato per voi gli accessori più originali da acquistare online per festeggiare l’arrivo del nuovo anno in maniera memorabile!

Decorazioni Capodanno 2024: i must have

Manca davvero pochissimo a Capodanno: avete già preparato tutto ciò che vi serve per questa serata epica? Se questa volta tocca a voi ospitare gli amici, avrete sicuramente voglia di fare le cose in grande. Esagerate con le decorazioni: questo kit include un grande festone da appendere, palloncini di ogni tipo, accessori da indossare per foto strepitose e tanti altri addobbi, declinati in nero e oro. Potrete realizzare il set perfetto per una serata memorabile.

Offerta Festoni Capodanno 2024 Decorazioni color nero e oro per addobbare tutta casa in attesa dell'anno nuovo

Palloncini con coriandoli

Se i palloncini non vi bastano mai, quelli trasparenti riempiti con coriandoli dorati fanno senz’altro al caso vostro. Si abbinano perfettamente a qualsiasi decorazione abbiate scelto per il Capodanno, e saranno un successone: realizzati in lattice super resistente e 100% biodegradabile, vanno gonfiati con l’elio e lasciati fluttuare per tutta casa. Quando la festa giunge al culmine, potrete divertirvi a farli scoppiare con uno spillo e lasciarvi ricoprire di coriandoli d’oro.

Palloncini trasparenti con coriandoli L’ideale per rallegrare la serata di Capodanno e per divertirvi con gli amici

Set di carta per la tavola

Naturalmente, non c’è Capodanno senza cenone: se avete molti ospiti e non possedete un servizio di piatti numeroso a sufficienza, regalatevi questo bellissimo set di stoviglie di carta biodegradabile, ecologico e davvero divertente. Il kit per 25 persone è composto da piatti di due diverse misure, bicchieri, cannucce, posate dorate, tovaglioli e tovaglia. È incluso anche un festone da appendere. Il tutto, naturalmente, nei colori nero e oro.

Set di stoviglie di carta Tutto il necessario per un cenone perfetto, senza la preoccupazione di dover lavare i piatti dopo la festa

Karaoke, bastoncini luminosi e luci scintillanti: gli immancabili per festeggiare e divertirsi

Volete portare un’atmosfera da discoteca in casa? Alzate la musica, spegnete le luci e lasciate che siano i bastoncini luminosi a creare l’ambientazione perfetta. Questo set include 100 lightstick coloratissimi realizzati in materiale di alta qualità: possono durare fino a 8 ore. Sono inoltre presenti tantissimi connettori, per poter dare ai bastoncini qualsiasi forma desideriate. Dagli occhiali ai cerchietti con orecchie, il divertimento è assicurato.

Bastoncini luminosi fluorescenti Lightstick di tanti colori per creare l’atmosfera, proprio come in discoteca

Se i bastoncini non dovessero bastarvi, allora, che ne dite di una lampada con luce stroboscopica multicolor? Si tratta di uno strumento piccolo, anche nel prezzo, e poco ingombrante che trasformerà i vostri ambienti in una sala da ballo. Vi basterà posizionarlo nella zona adibita ai festeggiamenti e dare il via alle danze!

Luci a led stroboscopiche e multicolor Trasforma la tua casa in una discoteca

Impianto per karaoke

Per una serata di Capodanno davvero divertente, non può proprio mancare il karaoke. Compatto e funzionale, questo piccolo impianto permette la riproduzione bluetooth di qualsiasi brano: potete collegare due microfoni con effetti vocali e scatenarvi nel cantare le vostre canzoni preferite fino a notte fonda. L’altoparlante da 10 watt funziona anche senza corrente, grazie ad una batteria ricaricabile che dura per un massimo di 4 ore. E le luci a LED creano immediatamente l’atmosfera giusta: vi sembrerà di essere ad una festa strepitosa.

Offerta Impianto per karaoke Musica a non finire per le vostre feste, il divertimento è assicurato

Il vestito con paillettes per brillare

Siete sicure di avere proprio tutto per questo capodanno? Se non avete ancora scelto il vostro look da sera per il primo giorno dell’anno, lasciatevi conquistare da questo abito vintage da cocktail: senza maniche e con scollo a V, ha una gonna plissettata e uno stile rockabilly veramente pazzesco. Disponibile in tanti colori, è impreziosito da centinaia di paillettes che vi permetteranno di essere la più brillante della festa. Dovrete solamente scegliere gli accessori giusti e non passerete inosservate.

Offerta Abito da cocktail con paillettes Il look perfetto per Capodanno: sarete le più belle della serata

Volete che anche i vostri ospiti brillino? Allora questi props per feste sono perfetti per rendere la festa scintillante e per scattare fotografie indimenticabili. Li trovate su Amazon a poco più di 10 euro.

Offerta 24 props per feste Divertiti con i tuoi amici e scatta foto indimenticabili

Scopri le migliori offerte su prodotti per la casa e la cucina, pulizia, elettrodomestici, cura della persona e tanto altro. Iscriviti gratis al canale Telegram