Frasi per capodanno: gli auguri di buon anno più belli

La fine dell’anno è un momento di riflessione e divertimento, che la maggior parte delle persone celebra per lasciarsi alle spalle quanto accaduto e accogliere una nuova fase della vita con il giusto entusiasmo.

È un momento in cui si pensa, che permette alle persone di tracciare un elenco, anche immaginario, di quanto fatto negli ultimi mesi, per trarre le proprie conclusioni, capire qual è stata la rotta ed, eventualmente, sceglierne una nuova.

È il momento dei bilanci, ma anche dei buoni propositi per l’anno che verrà. Le frasi di buon anno e per capodanno vogliono essere una celebrazione di tutto questo, sono ben augurali e al tempo stesso sono un ottimo spunto per iniziare l’anno nuovo con il giusto entusiasmo e con le idee chiare su che cosa si desidera.

A capodanno in genere si festeggia, si pensa al menù, si seguono le tradizioni, ma è utile fermarsi a pensare a quello che si ha e a quello che si desidera, per iniziare con la giusta dose di energia e di positività il primo gennaio.

DiLei ha scelto le frasi di buon anno e per capodanno più belle, divertenti , ma anche augurali e riflessive, da regalarsi oppure da donare agli altri affinché l’addio al vecchio e il benevenuto al nuovo siano un momento di celebrazione.

Auguri di buon anno divertenti

Capodanno è un momento di festa, quindi la sua vigilia e il primo dell’anno si immaginano come momenti spensierati, durante i quali festeggiare con le persone preferite siano esse parte della famiglia o amici. Le frasi per Capodanno sono proprio l’emblema di questi momenti di celebrazione: gli auguri di buon anno divertenti sono messaggi leggeri, ironici, che ci permettono di stupire le persone alle quali si vuole bene.

Il capodanno è il momento per fare i vostri buoni propositi. La settimana successiva potrete cominciare a piastrellarci la strada per l’inferno, come al solito. (Mark Twain)

Non può esser già un nuovo anno. Io non ho ancora finito l’anno scorso! (Charles M. Schulz)

Il capodanno è il compleanno di tutti. (Charles Lamb)

– Con quale desiderio Lei entra nell’anno nuovo?

– Con il desiderio di essere risparmiato da domande del genere. (Karl Kraus)

(Bill Vaughan)

(Mark Twain)

Scommetto che dal canto suo l’anno che viene spera che sia la gente a essere migliore. (Mafalda, Quino)

Non capirò mai perché tutti mettono così tanta enfasi sul primo gennaio. Ci sono altri trecentosessantaquattro giorni dell’anno in cui puoi fare un cambiamento. (Elizabeth Eulberg)

– Lo sapevo che avevo ragione. Lo sapevo! C’è già stato un giorno come oggi nel 1935. Questo non è per niente un anno nuovo! È un anno usato! Scriverò una dura lettera di protesta…

– Chi è che si occupa degli anni? (Peanuts, Charles M. Schulz)

Linus: Beh, come va il tuo anno?

Lucy: Non è più il mio anno… L’ho riportato indietro… I mesi e le settimane andavano benissimo, ma aveva dentro un mucchio di giorni brutti… Sono stati molto gentili nel riprenderselo… Hanno detto che succede in continuazione. (Peanuts)

Anno: una serie di trecentosessantacinque delusioni. (Ambrose Bierce)

Piperita Patty: Gli anni sono come piscine, Ciccio… Saltiamo dentro da una parte e poi annaspiamo finché non arriviamo dalla parte opposta. Come è stato il tuo anno, Ciccio?

Charlie Brown: Qualcuno ha fatto uscire tutta l’acqua! (Peanuts)

Frasi sulla vigilia di Capodanno

Il 31 dicembre è l’ultimo giorno dell’anno, quello in cui ci si prepara a lasciare andare il passato e ad accogliere il futuro. È un momento di passaggio che per molti diventa un rito per tracciare un confine tra ciò che si è fatto e quello che si sarebbe desiderato, per tirare le fila del tempo trascorso, fare le proprie conclusioni e decidere quali saranno i buoni proposti per l’anno a venire.

Ci sono molte frasi sulla vigilia di Capodanno che descrivono quel senso di attesa, di preparazione e di proiezione verso il futuro che in molti vivono la notte tra il 31 dicembre e il primo gennaio, ma anche aforismi più ironici per scherzare su questo rito di passaggio.

Noi apriremo il libro. Le sue pagine sono vuote. Scriveremo. Il libro si chiama opportunità e il suo primo capitolo è il giorno di Capodanno. (Edith Lovejoy Pierce)

Quella vita ch’è una cosa bella, non è la vita che si conosce, ma quella che non si conosce; non la vita passata, ma la futura. Coll’anno nuovo, il caso incomincerà a trattar bene voi e me e tutti gli altri, e si principierà la vita felice. Non è vero? (Giacomo Leopardi)

E ora diamo il benvenuto al nuovo anno. Pieno di cose che non ci sono mai state. (Rainer Maria Rilke)

Anche se nessuno può tornare indietro e avere un nuovo inizio, chiunque può iniziare da ora e avere un nuovo finale. (Carl Bard)

Ogni giorno per me è l’inizio di un nuovo anno, e io cerco di propiziarmelo con buoni pensieri che liberano l’animo dalle meschinità.

(Lucio Anneo Seneca) Prima che stappiamo lo champagne, festeggiamo il nuovo anno, fermiamoci a rifilettere sull’anno che è appena passato per ricordarci sia i nostri trionfi che i nostri fallimenti e anche le promesse fatte e infrante… le volte che ci siamo aperti per vivere grandi avventure o ci siamo chiusi in noi stessi per paura di essere feriti. È questo il significato del capodanno, avere un’altra occasione, l’occasione di perdonare, di fare meglio, di fare di più, di dare di più, di amare di più e di smetterla di pensare alle conseguenze, cominciare finalmente ad accettare quello che verrà. Ricordiamoci di essere buoni l’uno con l’altro, gentili l’uno con l’altro e non solo questa notte ma tutto l’anno! (Capodanno a New York)

Alla fine, ciò che conta non sono gli anni della tua vita, ma la vita che metti in quegli anni. (Abraham Lincoln)

– Pretendi sempre che la gente faccia proponimenti per il nuovo anno! Perché dobbiamo fare proponimenti proprio il primo gennaio? Cosa c’è che non va nel sedici maggio o nel ventitré settembre? Perché il primo gennaio?

– Suona meglio! (Charles M. Schulz, Peanuts)

– Suona meglio! (Charles M. Schulz, Peanuts) Se mi chiedessi il mio proposito per il nuovo anno, sarebbe scoprire chi sono. (Cyril Cusack)

Non si è mai troppo vecchi per fissare un altro obiettivo o per sognare un nuovo sogno. (C.S. Lewis)

Adoro il fatto che tu abbia freddo quando fuori ci sono 25 gradi. Adoro il fatto che ci metti un’ora e mezzo per ordinare un panino. Adoro la piccola ruga che ti si forma sul naso quando mi guardi come se fossi matto. Adoro il fatto che dopo aver passato una giornata con te, possa ancora sentire il tuo profumo sui miei vestiti. E adoro il fatto che tu sia l’ultima persona con la quale voglio parlare prima di addormentarmi la notte. Non è che mi senta solo, e non c’entra il fatto che sia Capodanno. Sono venuto qui stasera perché quando ti rendi conto che vuoi passare il resto della tua vita con una persona, vuoi che il resto della tua vita inizi il prima possibile. (Harry ti presento Sally)

L’unica gioia al mondo è cominciare. È bello vivere perché vivere è cominciare, sempre, ad ogni istante. (Cesare Pavese)

E così presi una grande decisione, mi dovevo assicurare di non ritrovarmi l’anno prossimo mezza ubriaca ad ascoltare FM nostalgia, le canzoni più belle per gli ultra trentenni! Decisi di riprendere in mano la mia vita. E cominciare un diario, in cui scrivere tutta la verità su Bridget Jones, nient’altro che la verità. Decisione numero uno: ovviamente perdere dieci chili. Numero due: mettere sempre a lavare le mutande della sera prima. Ugualmente importante: trovare un ragazzo dolce e carino con cui uscire, evitando di provare attrazioni romantico-morbosa per nessuno dei seguenti soggetti: alcolizzati, maniaci del lavoro, fobici dei rapporti seri, guardoni, megalomani, impotenti sentimentali o pervertiti. E soprattutto non fantasticare su una particolare persona che incarna tutti questi aspetti. (Il diario di Bridget Jones)

Voglio che ogni mattino sia per me un capodanno. Ogni giorno voglio fare i conti con me stesso, e rinnovarmi ogni giorno. (Antonio Gramsci)

Frasi su San Silvestro

San Silvestro è il santo del 31 dicembre, il giorno che decreta la fine dei 12 mesi, quello in cui le persone si preparano a festeggiare il passaggio da un anno all’altro. C’è chi decide di uscire, chi preferisce fare una festa in casa, chi non ama la ricorrenza e quindi si organizza di conseguenza e anche chi parte, in occasione di questa festività, per trascorrerla in vacanza in una meta esotica, divertente oppure piena di pace e relax.

Ma che frasi ci sono su San Silvestro? Sono tante: dalle filastrocche, ai pensieri più profondi, dagli aforismi e alle citazioni più belle. Parole capaci di suscitare riflessioni diverse o magari anche solo una risata.

fammi gli auguri per tutto l’anno. Voglio un gennaio col sole d’aprile, un luglio fresco, un marzo gentile; voglio un giorno senza sera, voglio un mare senza bufera; voglio un pane sempre fresco, sul cipresso il fiore di pesco; che siano amici il gatto e il cane, che diano latte le fontane. Se voglio troppo, non darmi niente, dammi una faccia allegra solamente. (Gianni Rodari) Quanto odio i festeggiamenti di Capodanno. Tutti vogliono disperatamente divertirsi, cercando di festeggiare in qualche misera, patetica maniera. Festeggiare che cosa? Un altro passo verso la tomba? Ecco perché non lo dirò mai abbastanza: qualunque amore riusciate a dare o a ricevere, qualunque felicità riusciate a rubacchiare o a procurare, qualunque temporanea elargizione di grazia: basta che funzioni. E non vi illudete: non dipende per niente dal vostro ingegno umano, più di quanto non vogliate accettare è la Fortuna a governarvi. Quante erano le probabilità che uno spermatozoo di vostro padre, tra miliardi trovasse il singolo uovo che vi ha fatto? Non ci pensate sennò vi viene un attacco di panico. (Boris Yellnikoff)

E se quest’anno poi passasse in un istante

Vedi amico mio

Come diventa importante

Che in questo istante ci sia anch’io. L’anno che sta arrivando tra un anno passerà.Io mi sto preparando, è questa la novità. (L’anno che verrà – Lucio Dalla)

Vedi amico mio Come diventa importante Che in questo istante ci sia anch’io. L’anno che sta arrivando tra un anno passerà.Io mi sto preparando, è questa la novità. (L’anno che verrà – Lucio Dalla) Salutiamo insieme questo nuovo anno che invecchia la nostra amicizia senza invecchiare il nostro cuore. (Victor Hugo)

L’anno moriva, assai dolcemente. Il sole di San Silvestro spandeva non so che tepor velato, mollissimo, aureo, quasi primaverile, nel ciel di Roma. Tutte le vie erano popolose come nelle domeniche di maggio. Su la Piazza Barberini, su la Piazza di Spagna una moltitudine di vetture passava in corsa traversando; e dalle due piazze il romorìo confuso e continuo, salendo alla Trinità de’ Monti, alla via Sistina, giungeva fin nelle stanze del palazzo Zuccari, attenuato. (Gabriele D’Annunzio)

Il vecchio anno è passato. Lasciate che il passato morto seppellisca la propria morte. Il nuovo anno ha preso possesso dell’orologio del tempo. Tutti acclamano i compiti e le possibilità dei prossimi dodici mesi!

(Edward Payson Powell)

(Edward Payson Powell) Non sarebbe un anno nuovo se non avessi dei rimpianti. (William Thomas)

Frasi sul rosso a Capodanno

A Capodanno la tradizione vuole che si indossi un capo rosso, perché a quanto pare farlo sarebbe di buon auspicio e porterebbe fortuna. Ma come mai? Le ragioni devono essere ricercate nel passato. C’è chi suppone che abbiamo ereditato questa tradizione dalla Cina e chi, invece, indica l’antica Roma. Una cosa è certa: un capo rosso a Capodanno è emblema di buona sorte per l’anno a venire. Ancora meglio se ad acquistarlo è stato qualcun altro per noi. Il rosso è un colore intenso e vibrante che si presenta in tante sfumature diverse, una tonalità molto amata e di cui è stato scritto molto. Infatti vi sono numerose frasi sul rosso, alcune di questo sono molto belle e possono essere usate anche per Capodanno.