Lingerie per Capodanno: i must have scintillanti da indossare

Scintillante e sensuale: è arrivato il momento di scegliere la lingerie per Capodanno. Non solo l’abito per il brindisi di mezzanotte, il 31 dicembre è fondamentale indossare il completo intimo giusto. Fra le tradizioni diffuse in Italia e nel mondo c’è quella di sfoggiare il rosso in occasione dell’ultimo dell’anno. Un colore che porta fortuna e una tradizione che arriva da lontano.

L’usanza infatti nasce in Cina dove il rosso è da sempre considerato il colore della prosperità e della sorte favorevole. Dietro si cela una antichissima leggenda. Nell’antichità infatti i cinesi usavano il rosso per poter allontanare Nian, un mostro che mangiava gli uomini e che, secondo la leggenda, compariva proprio durante le celebrazioni del Capodanno cinese. Il rosso dunque veniva utilizzato come colore portafortuna e per allontanare gli spiriti maligni, proteggendo chi indossava un capo di questa nuance.

La lingerie per Capodanno rossa

Il rosso è il colore simbolo del Capodanno, da indossare per regalarsi un pizzico di fortuna nel nuovo anno. Sotto il look scintillante delle feste non possono mancare mutande e reggiseno red. Questo completino intimo del brand Selente è composto da reggiseno e slip abbinato. Nella confezione si trova anche una benda per occhi in rado, divertente e sensuale. Raffinato e super femminile, è perfetto da sfoggiare la notte di Capodanno per salutare l’arrivo del 2023 nel migliore dei modi.

La lingerie per Capodanno con reggicalze

Voglia di sfoggiare dei sensuali reggicalze? L’ideale è questo completo intimo rosso in pizzo, un concentrato di sensualità e originalità, da indossare sotto l’abito di Capodanno. Il reggiseno avvolge alla perfezione grazie alla forma a corpetto, mentre gli slip si indossano in coppia con i reggicalze.

La lingerie per Capodanno da Babba Natale

Voglia di giocare un po’ in occasione del Capodanno? Se non ami prenderti troppo sul serio e cerchi un completino intimo che sia sensuale, ma anche divertente, prova questa lingerie super scintillante e originale. Il reggiseno è arricchito da fiocchi in raso e una pelliccia bianca, mentre il babydoll è divertente e romantico. A dare un tocco in più al look ci pensa il cappello da Babbo Natale, da indossare per rendere il completino particolare e unico.

La lingerie per Capodanno classica

Con il nero non si sbaglia mai, anche a Capodanno. Chi vuole puntare sul classico può scegliere un completo intimo black, sensuale e perfetto per accogliere il nuovo anno. Il set è composto da reggiseno, perizoma, reggicalze, calze e una maschera di pizzo. Il tessuto è morbido e avvolge le forme, esaltandole al meglio senza costrizioni. Il nero regala sensualità e glamour: un connubio perfetto per la notte più magica dell’anno.

La lingerie per Capodanno più sensuale

Voglia di sensualità per l’ultimo dell’anno? Questo completo con body e perizoma è un concentrato di seduzione. In pizzo rosso, presenta una profonda scollatura e cinturini regolabili nei punti strategici per mettere in evidenza le curve. Il reggicalze è studiato per esaltare le gambe, mentre la scollatura del body presenta delle coppe trasparenti e invisibili.

