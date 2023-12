Fonte: IPA Marco Mengoni

Il concerto di Capodanno di Marco Mengoni a Cagliari si farà nonostante le polemiche. Si è infatti concluso con successo l’incontro del Sindaco con la Prefettura del capoluogo sardo per stabilire dove e come si svolgerà lo spettacolo. Non costerà però un milione di euro ma molto meno: il Palazzo ha così messo un freno alle questioni che sono infuriate all’indomani dell’annuncio e che parlavano di un cachet spropositato da corrispondere all’artista di Ronciglione.

Quanto costa il concerto di Capodanno a Cagliari di Marco Mengoni

Lo spettacolo è confermato per il 31 dicembre: “Lo show – ha spiegato il Sindaco Paolo Truzzu al termine del vertice con le forze dell’ordine – si farà: sul palco Marco Mengoni per una cifra che complessivamente si aggira sotto i 700mila euro tra organizzazione e accordo con l’artista”. Il concerto è organizzato alla Fiera: “Avevamo pensato anche a piazza dei Centomila ma è uno spazio che può contenere solo 13mila persone. Più capiente la Fiera. Per i concerti di Vasco Rossi c’erano 28mila spettatori: penso che così soddisferemo più persone”.

La presentazione ufficiale del Capodanno di Cagliari è prevista per il 12 dicembre: “Non è stata l’unica riunione su questo tema – ha spiegato il prefetto Giuseppe De Matteis – e abbiamo definito anche gli ultimi dettagli. La capienza è di 20mila persone, ma venerdì avremo maggiori dettagli con la convocazione del comitato di sicurezza“. I biglietti sono gratuiti e non cedibili, mentre per la stessa serata è previsto uno show parallelo con ospiti nazionali tra elettronica, reggaeton e dance. Il Sindaco Truzzu ha però specificato che si tratta di due eventi separati.

Le polemiche continuano

Intanto, i malumori sul concerto di Marco Mengoni non si placano, soprattutto dopo che l’opposizione di centrosinistra ha sollevato la questione dei costi, giudicata inopportuna visto il momento di crisi che interessa l’intera Nazione. Il Comune di Cagliari è quindi intervento per precisare che il milione di euro di cui si è parlato riguarda l0 “stanziamento generale dei fondi per tutti i festeggiamenti e le attività di Natale e Capodanno della città di Cagliari, i quali comunque non raggiungono concretamente suddetto importo”.

Secondo l’amministrazione, per il solo spettacolo dell’artista, è stata stanziata la somma di 250000 euro: “È stata concordata e affidata a Live Nation per coprire lo spettacolo di Marco Mengoni e include le spese necessarie per l’esecuzione e produzione dello show. La restante parte è destinata invece a coprire i normali costi che si sostengono per l’organizzazione in sicurezza di un evento di questa portata”.

E spiega anche perché sia stato deciso di non portare il concerto in piazza: “Per garantire la miglior sicurezza è stata presa la decisione di spostare l’evento in una zona diversa da quella del centro e quindi nel quartiere Fieristico di Cagliari”. Inoltre, l’amministrazione chiarisce che “ogni spesa sostenuta è stata attentamente valutata e pianificata nel rispetto delle risorse pubbliche e con l’obiettivo di garantire un Capodanno sicuro e coinvolgente per tutti i cittadini”. E ancora: “Il Comune di Cagliari resta impegnato nella trasparenza e nell’informazione corretta dei cittadini ma soprattutto nel proseguire il proprio percorso per rendere più attrattiva e viva la città, attraverso l’organizzazione di appuntamenti che vedono protagonisti i grandi nomi della musica nazionale, con eventi che generano anche ricadute sull’economia turistica, sull’indotto e sull’occupazione”.