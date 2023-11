Fonte: Mediaset Alfonso Signorini al GF

Nuovo colpo di scena per il Grande Fratello di Alfonso Signorini, ma questa volta non c’entrano le dinamiche del gioco. La nuova puntata del reality, prevista per il 15 novembre, è stata annullata a poche ore dalla messa in onda, slittando a domani 16 Novembre. Una decisione che ha colto di sorpresa i telespettatori, che troveranno invece nel palinsesto di serata di Canale 5 un film cult tra i più amati di sempre: ‘Il Gladiatore’.

Grande Fratello non va in onda: i motivi

In molti attendevano con ansia la nuova puntata del Grande Fratello per l’ingresso di Perla Vatiero nella casa. Eppure, diversamente da quanto annunciato da Alfonso Signorini lunedì scorso, il reality non andrà in onda stasera 15 novembre. La decisione è stata comunicata a poche ore dalla messa in onda dai vertici di Mediaset, che hanno scelto di sostituire lo show con una replica del film cult Il Gladiatore. Per tornare a spiare i concorrenti del GF bisognerà attendere altre 24 ore: l’appuntamento con Alfonso Signorini e i suoi vipponi è infatti slittato alla serata del 16 novembre.

Fonte: IPA

Alla base della decisione, pare ci sia la volontà di Mediaset di tutelare il nuovo show di Gerry Scotti: la prima puntata di Io Canto- Generation era infatti prevista proprio per domani, ma visti i grandi risultati in termini di share del tennis, i vertici di Cologno Monzese avrebbero preferito evitare la ‘sfida’ diretta con il match di Sinner e Rune, che si terrà proprio giovedì 16. Risultato? Il Grande Fratello è tornato alla sua collocazione originale, mentre il programma di Gerry Scotti è slittato a data da destinarsi. Con sommo rammarico dei numerosi fan del talent.

Grande Fratello: quale sarà la programmazione

E non si tratta del primo colpo di scena nella messa in onda del Grande Fratello, la cui programmazione si annuncia piuttosto ballerina. Se fino a questo momento gli spettatori avevano potuto ammirare le avventure dei vipponi in due appuntamenti settimanali- ovvero di lunedì e giovedì- a partire dal 15 novembre la seconda puntata dovrebbe essere anticipata al mercoledì, per lasciare spazio al nuovo programma di Gerry Scotti Io Canto- Generation. Inoltre, lunedì 27 novembre e lunedì 4 dicembre, il reality show non dovrebbe essere trasmesso per lasciare spazio alla nuova edizione di Zelig.

Ma le sorprese non finiscono qui. Secondo quanto riporta TvBlog, la programmazione del GF potrebbe cambiare ancora nel mese di dicembre: Alfono Signorini e Cesara Buonamici potrebbero approdare in prima serata di sabato, prendendo il posto lasciato da Tu sì que vales. Sul portale si legge: ” Il 2, il 9, il 16 ed il 23 dicembre 2023 potrebbero andare in onda altrettante puntate del reality show di Endemol. Puntate a cui andranno ad aggiungersi naturalmente anche le canoniche emissioni del lunedì”. La trasmissione di C’è posta per te, show di punta di Canale 5, sarebbe infatti prevista per il mese di gennaio, lasciando di fatto scoperte le serate del week-end di dicembre. L’indiscrezione potrebbe quindi rivelarsi fondata, a meno che non si decida di anticipare lo show dei sentimenti condotto da Maria De Filippi. In fondo da Cologno Monzese ci hanno decisamenti abituati alle sorprese.