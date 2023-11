Una lunga confessione a cuore aperto quella di Francesco Totti al Corriere della Sera, che ha parlato del suo passato calcistico, dei progetti futuri e dei suoi sogni. Impossibile ovviamente non toccare l’argomento Ilary Blasi, che ormai da un anno e mezzo campeggia sulle pagine di tutti i giornali e sul web. L’ex Capitano della Roma si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni sull’ex moglie che hanno stupito, confessando di essere alla ricerca di un altro tipo di rapporto con lei.

Francesco Totti, le parole inaspettate su Ilary Blasi

È passato un anno e mezzo dall’annuncio della separazione di Ilary Blasi e Francesco Totti, una notizia che ai tempi arrivò come un fulmine a ciel sereno e che ha lasciato interdetti i tantissimi fan della coppia, una di quelle che agli occhi di tutti sembrava tra le più inossidabili del mondo dello spettacolo.

Nel tempo però le cose sono cambiate: tra la guerra dei Rolex, le battaglie familiari e le prove dei tradimenti i rapporti tra i due ex coniugi si sono fatti sempre più tesi. Ad oggi però Totti sarebbe intenzionato a cercare di creare un altro tipo di rapporto con l’ex moglie, migliorando la loro relazione.

“Noi due abbiamo passato venti anni insieme, con tanti momenti molto belli”, ha confessato a Walter Veltroni per la sua intervista al Corriere della Sera. I due infatti sono genitori di Cristian, Chanel e Isabel, e la priorità in questo momento sono proprio i figli e il loro benessere.

“Ora vorrei solo che trovassimo un equilibrio tra noi capace di proteggere i ragazzi che sono la più grande ragione, per ambedue, di amore. So che non è facile, ma quello che c’è stato tra noi, per tanti anni, è stato importante. Se troviamo questo equilibrio noi due, i ragazzi staranno bene e si sentiranno protetti”, ha confessato.

Nessun rimpianto per il passato con Ilary, anzi: la volontà è quella di costruire un nuovo equilibrio familiare per il bene dei loro ragazzi. Adesso bisogna capire se anche la conduttrice sarà disposta a sotterrare l’ascia di guerra e avere un rapporto sereno con l’ex marito, senza lanciare frecciatine social (e non solo).

Francesco Totti, il suo sogno e la voglia di serenità

Nella lunga intervista al Corriere Francesco Totti ha avuto anche la possibilità di parlare, oltre che del suo passato, anche dei progetti futuri: “Il mio sogno è di realizzare un altro sogno. Prima ne avevo uno, e sono riuscito a trasformarlo in realtà. Vorrei averne un altro, lo sto cercando. Ora vorrei solo vivere la vita con più serenità e tranquillità, dopo tutti i problemi che ci sono stati”.

Di certo questo ultimo anno e mezzo non è stato facile per l’ex calciatore, che ha dovuto fare i conti con una pesante separazione e tutti i risvolti mediatici del caso. Oggi Totti è sempre più felice al fianco di Noemi Bocchi, con la quale si è concesso una fuga in Giappone: i due non potrebbero essere più complici e innamorati, anche se è chiaro che per l’ex Capitano della Roma recuperare la serenità con la madre dei suoi figli è una priorità.