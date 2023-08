Chi è Drillionaire, il vincitore del premio “Radio Zeta FHL23” che faceva il calciatore

Fonte: Getty Images Drillionaire

Un passato da calciatore e una carriera nel mondo della musica che sembra proiettarsi sempre più in alto. Drillionaire è stato uno dei protagonisti della serata di Radio Zeta all’Arena di Verona, dove si è aggiudicato il premio Radio Zeta FHL23. Il suo album, 10, pubblicato il 30 giugno 2023, è uno dei più ascoltati. Eppure, nel suo passato c’è qualcosa di molto diverso dalla musica. Si tratta del calcio, che ha praticato ad alti livelli prima di capire che la sua strada sarebbe stata un’altra.

Dillionaire, la carriera da calciatore

Diego Vincenzo Vettraino, in arte Drillionaire, è originario di Vizzolo Predabissi ed è nato il 26 agosto 1993. È un ex trequartista, cresciuto nelle giovanili della Pergolettese, e inviato a Siena dal 1° gennaio 2011 dove viene inserito nella rosa Under 19. Qui disputa il Torneo di Viareggio e il campionato primavera, con 17 presenze e 4 reti. Il 1° luglio viene acquistato a titolo definitivo e, ancora nell’Under 19, disputa 25 presenze stagionali fra campionato e torneo.

Il 31 agosto 2012 approda alla Salernitana in Lega Pro, dove colleziona 11 presenze e una rete, mentre un anno dopo – nel 2013 – arriva a Trapani e poi a L’Aquila per i 6 mesi successivi. Arriva anche a Gubbio, sempre in prestito, con 33 presenze e 2 gol fra campionato, Coppa di Lega e play-out. Resta vincolato fino al 2015, poi firma col Monza e gioca in Serie D. Torna in Lega Pro con il Pro Patria e in Serie D con l’Arconatese.

Una carriera di tutto rispetto che conclude nel 2018, quando capisce che la sua strada non è quella del calcio ma è la musica. Dopotutto, è sempre stata la sua grande passione. Drillionaire ha così voluto rispondere a questo richiamo e dedicarvisi completamente, pubblicando il suo primo album a fine giugno 2023. Una prima prova sulla lunga distanza che gli è valsa il premio di Radio Zeta, per il quale si è misurato con moltissimi altri giovani che hanno animato la serata del 30 agosto all’Arena di Verona.

La carriera musicale

Muove i primi passi nel mondo della musica ben prima di abbandonare il calcio, nel 2016, con la produzione dei brani N70 e Cerotti di Lazza. Tra il 2018 e il 2019 entra a far parte del roster di produttori di Visory Records, pubblicando diversi singoli con il rapper Slava. Solo dopo firma un contratto con la Billion Headz Music Group. Produce poi Dove gli occhi non arrivano di Rkomi, mentre nel 2020 compare – ancora come produttore – negli album Elo di DrefGold, J di Lazza e Famoso di Sfera Ebbasta. Collabora poi con FSK per le tracce Husky e Top Gun dell’album Padre figlio e spirito. È produttore per Tony Effe in Untouchable, di cui firma praticamente tutte le tracce.

Nel 2022, dirige e produce alcune tracce di Succo di Zenzero Vol. 2 di Wayne Santana e dell’album Salvatore di Paky. Torna a lavorare per Lazza in Sirio, sia come direttore artistico sia come produttore per la maggior parte delle tracce in collaborazione con Low Kidd. Lavora con Salmo, con Shiva, ancora con Sfera Ebbasta e con il rapper tedesco Luciano. Il 30 giugno 2023 pubblica il suo album di debutto che anticipa con il rilascio del singolo Bon ton con Blanco, Lazza e Sfera Ebbasta.