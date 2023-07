Stefano De Martino tradito dalla famiglia di Belen: “L’ha presa male”. E vola lontano

È già diventato il gossip dell’estate: non si placano le voci sulla chiacchieratissima separazione di Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Pare che il conduttore non abbia gradito le ultime mosse dell’ormai ex moglie, e per sfuggire al caos mediatico di questi giorni sarebbe volato lontano insieme al figlio Santiago.

Stefano De Martino “tradito” anche dalla famiglia di Belen: cosa è successo

Quello che sembrava un semplice pettegolezzo estivo si è trasformato nel giro di qualche giorno nel gossip della stagione, che sta letteralmente infiammando le pagine di cronaca rosa. Parliamo ovviamente dell’ennesima tempesta tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, ormai pronti a dirsi di nuovo addio.

La crisi è ormai cosa assodata: dopo le voci sempre più insistenti di un loro allontanamento, la showgirl è stata avvistata con un altro uomo, l’imprenditore bresciano Elio Lorenzoni. A lanciare lo scoop l’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha pubblicato un video in cui si intravede Rodriguez stringere la mano di un uomo alla festa del cognato Ignazio Moser, fidanzato della sorella Cecilia.

Poi sono apparse le foto di Chi a confermare la frequentazione con la nuova fiamma, che immortalava i due in atteggiamenti intimi. Pare però che a infastidire il conduttore sia stato l’atteggiamento del clan Rodriguez, che avrebbe accolto in famiglia l’imprenditore, come raccontato da Deianira Marzano su Instagram: “Dicono che De Martino l’ha presa male e si è sentito tradito dalla famiglia di Belen”.

A confermare il clima di tensione tra le famiglie, anche il gesto di Adelaide De Martino, sorella dell’ex ballerino, che avrebbe tolto il segui alla cognata Belen.

De Martino fugge dai gossip e vola a Disneyland

Nel frattempo tutto tace sui canali social di entrambi: nessun riferimento alla crisi, anche se la showgirl argentina ha rimosso tutte le foto insieme al marito dal suo profilo Instagram dopo che lui è stato visto alla presentazione dei palinsesti Rai senza la fede al dito.

Di certo c’è che la coppia ha deciso di stare lontana: pare che Belen, stando a quanto riportato dalla pagina Instagram Pipol Gossip, avrebbe lasciato la sua casa nel cuore di Brera per trasferirsi all’hotel Excelsior Gallia di Milano. La scelta è stata dettata dall’appostamento dei paparazzi sotto la sua abitazione e dalla possibilità di poter incontrare in serenità la sua nuova fiamma.

Sui social De Martino ha invece sorvolato sui pettegolezzi di questi ultimi giorni: ha raccontato ai suoi fan di essersi concesso una fuga di piacere a Disneyland Paris, probabilmente insieme al figlio Santiago. E ovviamente della moglie neanche l’ombra.

Insomma, quello che sembrava il loro ritorno definitivo, il “per sempre” che tutti si auguravano per la coppia, non è andato a buon fine. Per la terza volta hanno provato a rimettere insieme la famiglia e a far funzionare le cose, anche dopo la nascita della piccola Luna Marì e la fine della relazione con Antonino Spinalbese.

Lui non si è mai sbilanciato troppo sul riavvicinamento con la moglie, a differenza di lei, che in più di un’occasione ha lanciato frecciatine all’atteggiamento un po’ “furbacchione” di Stefano.