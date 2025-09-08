Ascolti tv del 7 settembre, l’ultima sfida di Imma Tataranni 3

IPA Stefano De Martino e Gennarino

Settembre è iniziato con la sfida più avvincente della stagione, di quelle che mettono in secondo piano anche le prime serate più vive. Stiamo parlando della battaglia per gli ascolti tv di Affari tuoi e La Ruota della Fortuna, che dal 2 settembre si stanno fronteggiando in una lotta senza esclusione di colpi. E mentre il prime time attende di ripartire davvero, per Stefano De Martino e Gerry Scotti è guerra aperta.

Comunque, in prima serata, Rai1 prosegue con le repliche di Imma Tataranni – Sostituto procuratore 3, mentre su Canale5 sono andati in onda i nuovi episodi di La Notte nel Cuore. Come sappiamo, Mediaset ha preferito mandare in onda alcune novità, a dispetto delle repliche estive, con l’obiettivo di prepararsi al meglio per la nuova stagione televisiva. E ancora, su Rai3 abbiamo assistito a una nuova puntata di Presadiretta con Riccardo Iacona e, su Rete4, è tornato Fuori dal coro. Su Rai2 abbiamo visto Il lago della vendetta e su Italia1 è invece andato in onda Uncharted. Ma chi ha vinto la sfida degli ascolti tv? Tutti i numeri.

