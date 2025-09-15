Ascolti tv del 14 settembre, la mossa della Rai per provare a superare Gerry Scotti

IPA Stefano De Martino

Inutile negarlo: è la sfida del momento. Da quando è tornato su Rai1, dal 2 settembre, Affari tuoi non ha avuto pace. Un po’ perché la strategia di rinnovamento non ha funzionato nel pieno e un po’ perché i punti che avrebbe dovuto perdere La Ruota della Fortuna sono invece diventati scarti di vantaggio. Come fare allora per recuperare terreno negli ascolti tv? Stefano De Martino sta ora provando a cambiare registro, mostrandosi più diretto e incalzante con i concorrenti per evitare cadute di attenzione, mentre Rai sta anche intervenendo sulla scenografia. Luci più alte e pareti sbiancate tra i primi interventi evidenti per riportare pubblico, mentre Gerry Scotti si gode il successo arrivato già in estate.

E gli altri programmi? Rai1 insiste con le repliche di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 3, mentre su Canale5 abbiamo visto i nuovi episodi di La notte nel cuore. Italia1 ha invece ripreso con la nuova stagione di Le Iene – guidata da un’ottima Veronica Gentili al fianco di Max Angioni – proprio quando su Rete4 andava in onda Fuori dal Coro con Mario Giordano. Su Rai2 abbiamo invece visto Bella Mà di Sera con Pierluigi Diaco.

Prima serata, ascolti tv del 14 settembre

Su Rai1 la replica di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 3 ha interessato 2.211.000 spettatori pari al 16.6% di share. Su Canale5 La Notte nel Cuore ha conquistato 2.148.000 spettatori con uno share del 16.8%. Su Rai2, dopo la presentazione (347.000 – 2%), BellaMa’ di Sera intrattiene 603.000 spettatori (4%). Su Italia1, dopo la presentazione 8852.000 – 5%), Le Iene incolla davanti al video 992.000 spettatori con il 9.1%. Su Rai3 Presadiretta segna 865.000 spettatori pari al 5.7%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 640.000 spettatori (5.7%). Su La7 The International raggiunge 393.000 spettatori e il 2.7%. Su Tv8 I delitti del BarLume – La girata ottiene 273.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove Nove Comedy Club con lo spettacolo Ma che te Ridi?! di Valentina Persia raduna 361.000 spettatori con il 2.5%.

Access Prime Time, dati del 14 settembre

Su Rai1 Affari Tuoi arriva a 3.634.000 spettatori (21.7%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.397.000 – 20.9%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.243.000 spettatori pari al 25.2%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 899.000 spettatori (5.5%). Su Rete4 4 di Sera Weekend raggiunge 742.000 spettatori e il 4.6% nella prima parte e 615.000 spettatori e il 3.6% nella seconda parte. Su La7 Barbero Risponde ha interessato 726.000 spettatori (4.4%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 489.000 spettatori e il 3%. Sul Nove Little Big Italy è seguito da 426.000 spettatori (2.6%).

Ascolti tv Preserale, dati del 14 settembre

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 1.908.000 spettatori pari al 17.9%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.121.000 spettatori pari al 23.2%. Su Canale5 la replica di Avanti il Primo ha intrattenuto 1.472.000 spettatori (15%), mentre Avanti un Altro ha convinto 1.785.000 spettatori (14.5%). Su Rai2, dopo TG Dossier (273.000 – 2.9%), The Rookie segna 493.000 spettatori con il 4.2% e N.C.I.S. – Unità Anticrimine 605.000 spettatori con il 4.1%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 347.000 spettatori (3.2%), mentre C.S.I. Miami è seguito da 386.000 spettatori (2.8%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.171.000 spettatori (15.9%). A seguire Blob segna 677.000 spettatori (4.4%). Su Rete4 La Promessa interessa 776.000 spettatori (5.2%). Su La7 Grantchester raggiunge 143.000 spettatori e l’1.2%. Su Tv8 4 Hotel ha conquistato 233.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Little Big Italy è la scelta di 318.000 spettatori pari al 2.9%.