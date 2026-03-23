La Ruota della Fortuna 22 marzo, giallo sulla maxi vincita: “Era fuori tempo”. Ma Gerry rassicura

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Gerry Scotti

Come ogni sera, anche domenica 22 marzo è tornato su Canale5 l’imperdibile appuntamento dell’access prime time con La Ruota della Fortuna. Ancora una volta Gerry Scotti ha conquistato la serata dell’emittente di punta Mediaset proseguendo poi con una nuova puntata de Chi vuol essere milionario – Il Torneo.

Questa volta la puntata è stata molto frizzante, soprattutto per via della maxi vincita conquistata dalla nuova campionessa Elisa che ha condotto una partita davvero emozionante, ma sulla quale si sono aperti parecchi dubbi per via dei tempi di risposta. Lo stesso Gerry ha sottolineato la cosa, dando però una giustificazione plausibile, ma sul web si sono velomente moltiplicati i commenti dei fan del game show che hanno contribuito ad aprire un piccolo caso giallo.

La Ruota della Fortuna, cos’è successo il 22 marzo

Domenica 22 marzo è andata in onda una nuova puntata de La Ruota della Fortuna, uno dei programmi di maggior successo del momento, in eterna lotta con il diretto concorrente di Rai1, Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino.

Ad aprire la puntata come sempre la band dei Fortuna Five che, sulle note di Crying at the Discoteque degli Alcazar dà il là al conduttore per il consueto commento introduttivo della serata: “Non è una discoteca, è il nostro studio, quello che tutte le sere ha il piacere e l’onore di intrattenervi per un’ora con tutta la vostra famiglia, come sempre anche la domenica sera, anche in una domenica così particolare come questa vi vogliamo dare il benvenuto a La Ruota della Fortuna” esordisce infatti Gerry Scotti con l’entusiasmo di sempre.

Accanto al conduttore, come da tradizione, c’è Samira Lui che per la serata ha scelto un bellissimo completo con gonna a tubino nera e crop top bianco che Gerry non esita a definire con ironia “La divisa dell’Udinese”.

A contendersi la puntata ci sono la campionessa in carica Lavinia, insegnante di Pavia, che ha vinto 39.200 euro, e gli sfidanti Elisa dalla provincia di Torino, anche lei insegnante, e Marco, architetto di Siracusa.

La Ruota della Fortuna, 22 marzo: Elisa domina la puntata e batte Lavinia

Tutto inizia come sempre, con quell’atmosfera familiare che da sempre accompagna il programma, e le manche si susseguono una dopo l’altra: si parte con il consueto “Giramondo” dedicato alla parola “Hahaha”, tipica della Thailandia, che significa “tre volte il numero cinque”, indovinata da Marco che conquista i primi 1.000 euro, oltre al “Bollone MSC Crociere“.

Si prosegue poi a ritmo serrato con “Il Regno degli Animali” a tema “Il porcellino d’india”, e questa volta è Lavinia, la campionessa in carica, a dare la soluzione; poi si passa al consueto “Round Musicale”, questa volta a tema “Barry White”, e la risposta esatta viene data dalla sfidante Elisa che va così in testa con 8.700 euro.

Si prosegue con i round successivi che piano piano vedono emergere sempre di più la figura di Elisa che indovina la risposta della manche “Se la sai raddoppi” e persino “L’Ultimo Round”, insidiata da Marco e Lavinia ma senza particolari difficoltà. Arrivati però a La Ruota delle Meraviglie qualcosa inizia a cambiare. Nel giro di pochi minuti, man mano che Elisa dà le risposte, sui social si accende il dibattito.

La Ruota delle Meraviglie, Elisa vince 100mila euro ma ci sono dubbi

Nella fase finale, La Ruota delle Meraviglie, la campionessa della serata Elisa ha davanti a sè il tema “Argento” e ne indovina due su tre. A far discutere però sono le tempistiche visto che le risposte della concorrente sembrano arrivare proprio sull’eco del gong, scatenando qualche dubbio.

Gerry Scotti, notando la cosa, si sbilancia: “Sul gong, lo giuro dovessi perdere gli ultimi capelli che ho la risposta è uscita sull’eco finale del gong”, dice infatti il conduttore e la regia gli dà conferma, garantendo alla concorrente due risposte verdi.

Prima viene aperta la busta rossa, dove si trovano 10 mila euro, dunque su consiglio del marito Elisa apre la busta numero due dove ci sono solo 1000 euro e decide di cambiarla. Qui, prima di svelarne il contenuto, Gerry sottolinea nuovamente che “la risposta è arrivata sul gong, in realtà sull’eco finale del gong, visto il gong è uno strumento musicale che ha un riverbero che resta nell’aria udibile per qualche secondo in più, ecco cosa vuol dire qualche secondo in più: quel gong ha suonato 100 mila euro”.

La campionessa vince quindi complessivamente 135.300 euro. Sul web però restano i dubbi.