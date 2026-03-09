Affari Tuoi, Herbert Ballerina compie gli anni: torta e gag con De Martino per festeggiare

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Stefano De Martino ed Herbert Ballerina

La puntata di Affari Tuoi dell’8 marzo ha regalato ai telespettatori una serata decisamente fuori dal comune. Il game show dell’access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino ha visto infatti una partita piuttosto sfortunata per il concorrente in gara, ma anche un momento destinato a restare tra i più divertenti della stagione: il compleanno di Herbert Ballerina. Tra pacchi da aprire, le immancabili offerte del Dottore e la tensione della partita, lo studio si è trasformato all’improvviso in una piccola festa quando De Martino ha fatto arrivare una torta per festeggiare il comico, dando il via a una serie di gag che hanno movimentato la serata.

Affari Tuoi, Herbert Ballerina festeggia il compleanno in studio

Da quando Stefano De Martino è arrivato alla guida di Affari Tuoi il programma ha trovato un ritmo diverso, più dinamico e leggero. Il gioco dei pacchi resta ovviamente il cuore dello show, ma intorno alla partita si è creato uno spazio sempre più ampio per momenti di intrattenimento, improvvisazioni e piccoli siparietti che rendono ogni puntata unica, proprio com’è accaduto nella serata dell’8 marzo che ha visto festeggiare Herbert Ballerina.

La puntata seguiva infatti il giorno del compleanno del comico, che ha compiuto 46 anni il 7 marzo, e per l’occasione Stefano De Martino ha deciso di fargli una sorpresa, approfittando dell’oggetto del giorno – un coprinaso inventato proprio da Herbert – per stupirlo: “Con questo coprinaso, puoi respirare no? Dalla bocca puoi soffiare” e alla risposta affermativa del comico lo ha incalzato “E allora soffia, facciamo gli auguri di buon compleanno a Herbert” portandolo al centro studio dove lo aspettava una torta di compleanno con tanto di candelina.

“Quando sono arrivato in questa trasmissione, siamo solo un gruppo, ma adesso siamo una famiglia” commenta emozionato Herbert con la consueta vena comica, ma De Martino sdrammatizza subito dicendogli divertito: “Ma come? Ma questo è lo stesso discorso che fai alla fine di ogni programma”. Le gag finiscono per regalare ai telespettatori un momento divertente e spensierato che spegne per un attimo la tensione della partita.

Affari Tuoi, Fabio dal Piemonte protagonista di una delle partite più sfortunate

Se è vero che ad Affari Tuoi ogni partita è una storia a sé, a volte capitano quelle serate in cui sembra andare tutto storto e proprio per questo diventano memorabili. È quello che è successo a Fabio, il concorrente arrivato dal Piemonte con la sorella Elena, protagonista della partita dell’8 marzo.

Fin dalle prime mosse la partita di Fabio ha preso una piega complicata: aprendo i primi pacchi, il concorrente ha eliminato subito alcune delle cifre più alte presenti nel tabellone, bruciando velocemente i pacchi da 100mila, 50mila, 300mila, 15 mila e 75mila euro.

In studio si percepiva chiaramente la tensione, mentre Stefano De Martino cercava di alleggerire l’atmosfera con la sua solita ironia, commentando le scelte del concorrente e provando a strappare qualche sorriso anche nei momenti più difficili.

Nel mezzo hanno iniziato ad arrivare le offerte del Dottore, ma le scelte sbagliate si sono accumulate una dopo l’altra e la partita ha continuato a scendere di valore fino all’offerta più bassa della serata, quella da 6mila euro, che i due fratelli rifiutano ancora.

Fabio arriva fino alla Regione Fortunata e proprio in quel momento gli torna in mente il consiglio della sua compagna Gloria, con cui convolerà a nozze tra appena due mesi. Prima di entrare in studio lei gli aveva detto chiaramente: “Se arrivi alla Regione, dici il Molise”. Fabio decide quindi di fidarsi del suggerimento della futura sposa e pronuncia proprio quella regione, ma sfortunatamente il Molise non era la risposta corretta e, con quell’errore, sfuma anche la possibilità di portare a casa il premio da 100mila euro.

Nonostante il gesto romantico e la speranza di un piccolo miracolo televisivo, però, la fortuna non ha cambiato direzione. Il finale della partita non ha portato il colpo di scena che molti spettatori stavano aspettando e Fabio ha dovuto chiudere la sua esperienza con una vincita decisamente inferiore alle aspettative.