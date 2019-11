Richard Gere, di nuovo papà a 70 anni

editato in: da

Richard Gere diventerà di nuovo papà a 70 anni. La compagna Alejanda Silva sarebbe infatti di nuovo incinta, dopo Alexander, primo figlio della coppia, nato soltanto 9 mesi fa. Secondo la rivista spagnola Hola!, molto vicina alla coppia, il bambino arriverà la prossima primavera, quando l’attore starà per compiere 71 anni.

Si tratterebbe del terzo figlio per Gere, dopo il 19enne Homer James (nato dal secondo matrimonio di Gere con Carey Lowell) e appunto Alexander, nato a inizio 2019.

D’altronde a Hollywood non è inusuale fare figli fino a tarda età: dai tempi di Charlie Chaplin, che ebbe figli fino a 73 anni, fino a Mick Jagger, divenuto anche lui padre a 73 anni nel 2016, passando per Anthony Quinn, papà per la 13esima volta a 81 anni.