Georgia May Jagger è incinta: le prime foto col pancione

Georgia May Jagger, una delle figlie dell'iconico Mick Jagger dei Rolling Stones, è in dolce attesa del suo primo figlio (o figlia) con il compagno Cambryan Sedlik

Fonte: IPA Georgia May Jagger è incinta

Georgia May Jagger è incinta e lo ha annunciato nel modo più dolce possibile: condividendo sul suo profilo Instagram i primi scatti con il pancione. La figlia dell’iconico Mick Jagger, frontman dei Rolling Stones, si prepara a vivere un grande cambiamento, ma contando sull’amore e il supporto del compagno Cambryan Sedlik, con il quale fa coppia fissa ormai dal 2021.

Nuovo bebè in arrivo nella famiglia Rolling Stones

“Aspettando pazientemente il nostro nuovo migliore amico“, ha scritto a corredo del post condiviso su Instagram, citando ovviamente il compagno Cambryan Sedlik. Se è vero che in molti non avrebbero scommesso su questa relazione nata nel 2021 come una semplice frequentazione, oggi gli scettici possono ricredersi del tutto.

Georgia May Jagger non solo è felice al fianco del fidanzato skateboarder, ma con lui sta costruendo una famiglia, la stessa che in fondo ha sempre sognato. Essere la figlia del frontman dei Rolling Stones certamente non è il modo migliore per mantenere al sicuro la propria privacy, data la gigantesca esposizione mediatica a cui sei sottoposta sin da quando muovi i primi passi.

Eppure Georgia si è tenuta distante dalla fama e dalla gloria, pur essendo figlia di Mick Jagger nonché un’apprezzatissima modella: “Ho sempre desiderato mantenere la mia vita il più normale possibile, ho ancora molti degli stessi amici di quando ero bambina e cerco sempre di assicurarmi di avere molto tempo personale, il che non è niente a che fare con questo mondo. Penso che questo mi aiuti davvero a mantenere la mia vita equilibrata“, aveva spiegato un anno fa in un’intervista ad Harper’s Bazaar UK.

La storia d’amore tra Georgia May Jagger e Cambryan Sedlick

Quei pochi ma significativi scatti che la ritraggono con il pancione e il compagno al suo fianco sono la testimonianza di un momento felice che, inevitabilmente, le persone vicine alla coppia hanno accolto nel modo più caloroso possibile. La sorella di Georgia, Jade Jagger, che non è estranea alle gioie della maternità ha commentato con entusiasmo “Vai mamma!”, seguita a ruota dalla cugina Anna Jagger, che si è detta molto felice per entrambi.

“Essere sotto gli occhi del pubblico è tutto ciò che ho sempre conosciuto: è ciò in cui sono nata. Penso che per questo motivo non ho mai cercato la fama”, aveva detto la figlia di Mick Jagger in un’intervista ed è comprensibile dalle sue parole perché abbia deciso di non lasciare alla mercé di tutti la sua relazione con Cambryan Sedlik. La coppia ha iniziato a frequentarsi nel 2021 ma non ha mai fatto particolari annunci a tal proposito, evitando persino di condividere troppo del loro privato sui social, dedicati quasi esclusivamente alle rispettive professioni. Lei, tra l’altro, all’attività di modella ha affiancato di recente la creazione di una linea di skin care totalmente green e cruelty free, che supporta gli animali e il WWF.

Raramente Georgia May Jagger ha parlato della relazione ma in un’intervista ha rivelato di avere un legame speciale con il mondo di Cambryan: “La mia vita è sempre stata naturalmente circondata dallo skateboard e dalla musica”, aveva detto a Volcom.