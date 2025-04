Mick Jagger pronto a sposare la fidanzata più giovane di oltre 40 anni

Fonte: IPA Mick Jagger e Melanie Hamrick

Si dice che l’amore non abbia età, e Mick Jagger e Melanie Hamrick ne sono la prova evidente. Il frontman dei Rolling Stones, 81 anni, è pronto a convolare a nozze con la sua compagna 37enne, come confermato da quest’ultima in una recente intervista: “Siamo ufficialmente fidanzati”. Tuttavia, per il momento, non sono emersi particolari sulla possibile data del sì.

Mick Jagger e Melanie Hamrick presto sposi

Mick Jagger e Melanie Hamrick sono una delle coppie più solide del panorama musicale: la rockstar britannica e la sua 37enne compagna fanno coppia da quasi 10 anni, e sarebbero pronti a compiere finalmente il grande passo. In una recente intervista a Paris Match, infatti, la ballerina ha raccontato di essere ufficialmente fidanzata con il celebre frontman dei Rolling Stones: “La proposta è avvenuta due o tre anni fa, ma non abbiamo nessuna fretta di sposarci. Siamo talmente felici che abbiamo paura di cambiare qualunque cosa”. Melanie ha spiegato infatti che la sua relazione con Jagger procede a gonfie vele: “Io e Mick cerchiamo di sostenerci a vicenda, di esserci l’uno per l’altra ed essere felici. Questo è tutto ciò che conta per me e tutto ciò per cui mi impegno quotidianamente”.

Mick Jagger e Melanie Hamrick sono insieme dal 2014 e sono genitori di Deveraux, nato nel 2016. Il musicista britannico e la ballerina e coreografa si incontrarono per la prima volta in Giappone: lui era in tour con la sua band, lei con la compagnia dell’American Ballet Theatre. Le indiscrezioni su un possibile fidanzamento ufficiale della coppia si diffusero già nel 2023, quando Melanie fu avvistata con un vistoso anello di diamanti al dito: “Dal mio punto di vista è un anello da promessa” spiegò in quell’occasione.

La vita sentimentale di Mick Jagger

Quello con Melanie Hamrick sarebbe il secondo matrimonio per Mick Jagger, che è stato sposato con Bianca Jagger dal 1971 al 1978. Dalla prima moglie il cantante ha avuto anche la figlia Jade, oggi 53enne. Dal 1977 al 1999 l’artista è stato invece legato alla modella Jerry Hall: i due non si sono mai sposati, ma sono stati protagonisti di una cerimonia nuziale simbolica a Bali. Dal 2001 al 2014, infine, ha avuto accanto a sé la stilista L’Wren Scott: l’epilogo della relazione è coinciso con la scomparsa della designer, morta suicida nel suo appartamento di New York. In ricordo della sua compagna, Mick ha donato alla Central St. Martin, prestigiosa accademia di moda londinese, una borsa di studio a lei intitolata.

Il rocker britannico è inoltre papà di ben otto figli: oltre ai già citati Jade e Deveraux, ci sono anche Karis Jagger, 54, nata nel 1970 dalla relazione con l’attrice Marsha Hunt; Elizabeth Jagger, 41, Georgia May Jagger, 33, James Jagger, 39 e Gabriel Jagger, 27, avuti con Jerry Hall; Lucas Jagger, 25, nato dalla relazione con la modella Luciana Gimenez. A loro, ha spiegato il divo, non andranno in eredità i 500 milioni di sterline derivanti dai diritti di vendita del catalogo dei Rolling Stones: “Non hanno bisogno di 500 milioni di dollari per vivere bene. Meglio fare del bene al mondo” aveva dichiarato al Wall Street Journal.