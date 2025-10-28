Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Massimiliano Rosolino e Natalia Titova

Continuano a far discutere le lacrime di Filippo Magnini a Ballando con le Stelle. L’ex nuotatore, dopo la sua performance con Alessandra Tripoli, si è commosso nominando l’amico Massimiliano Rosolino che sta “combattendo una battaglia silenziosa”. Inevitabilmente tutti hanno pensato a qualche problema di salute ma in realtà a fare i conti con una malattia è la sua compagna, l’ex ballerina russa Natalia Titova.

Magnini e Rosolino, Natalia Titova è malata?

La commozione di Filippo Magnini ha fatto esplodere un vero e proprio caso. A chiarire la situazione è stato Fanpage, che ha citato fonti interne a Ballando con le Stelle per spiegare cosa sta succedendo lontano dalle telecamere.

“Sulla base di quanto recepiamo da fonti interne alla produzione Natalia Titova sta attraversando il momento più complicato della sua lunga battaglia contro l’osteomielite, un’infezione e infiammazione cronica delle ossa causata da un batterio”, ha assicurato una gola profonda.

Il sito riferisce che la danzatrice russa, che nel 2019 aveva detto addio a Ballando con le Stelle per poi fare una breve incursione la scorsa primavera a Sognando Ballando con le Stelle, starebbe affrontando una fase acuta della patologia contro la quale combatte da quando è piccola e che, grazie al ballo, era riuscita a gestire nonostante il dolore e le mille difficoltà del caso.

A rafforzare l’ipotesi dei problemi di salute di Natalia Titova c’è anche un dettaglio social tutt’altro che trascurabile: la sua assenza da Instagram. L’ex ballerina e coreografa, da sempre molto attiva online, non pubblica foto o video dallo scorso giugno. Un silenzio lungo oltre quattro mesi che ha insospettito i fan, abituati a vedere aggiornamenti quotidiani sulla sua vita tra allenamenti, famiglia e danza.

Un cambiamento improvviso che, alla luce delle recenti indiscrezioni, appare oggi come un segnale del momento difficile che la Titova starebbe affrontando lontano dai riflettori.

Le parole di Magnini per Massimiliano Rosolino, quindi, non erano dettate da tensione o stress da gara, ma da una profonda vicinanza umana. Il marito di Giorgia Palmas ha voluto mandare un messaggio d’affetto e sostegno all’amico di sempre, in un momento di grande preoccupazione per la sua compagna di vita nonché madre delle figlie Sofia Nicole e Vittoria Sydney.

Cos’è l’osteomielite, il problema di salute di Natalia Titova

Natalia Titova è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata ma qualche volta ha parlato apertamente della sua malattia. La 51enne ha rivelato di soffrire di osteomielite, un’infiammazione delle ossa causata da un batterio.

Si verifica quando batteri o altri germi penetrano nell’osso e iniziano a moltiplicarsi, provocando infiammazione, dolore e danni al tessuto osseo. Può colpire persone di tutte le età, ma è più frequente nei bambini e negli adulti con sistema immunitario indebolito, diabete, o che hanno subito interventi ortopedici.

Tra i sintomi più comuni: dolore osseo intenso e continuo, gonfiore e arrossamento, febbre e brividi, stanchezza generale e malessere, rigidità.

“Sono nata con un’osteomielite, un problema al ginocchio”, ha raccontato in una vecchia intervista. “I miei genitori mi hanno fatto fare qualsiasi cosa: pattinaggio, danza, pallavolo. Il problema al ginocchio non può sparire, può solo peggiorare. E anche per questo ho smesso di ballare prima di quanto avrei voluto. Meglio andare via dieci minuti prima che un’ora dopo”.

E ancora: “È stato scoperto a venti giorni dalla nascita, che avevo un’infezione per cui ho rischiato di perdere la gamba. I dottori mi hanno operato d’urgenza, hanno tolto questo pezzo di infezione dal ginocchio e da allora non è sano. Mi hanno vietato tutto ciò che era sport e agonismo. Io non mi sento che ho fatto qualcosa di straordinario. Ero innocente, una bambina non capisce quanto grave può essere. Ho sempre avuto un dolore che da grande ti spaventa, ma quando ci convivi e sai che non può peggiorare non ti preoccupa più di tanto”.

Il timore, visto la reazione di Magnini, è che ora le condizioni di Natalia Titova siano peggiorate.