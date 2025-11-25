Perché Federica Pellegrini e Filippo Magnini si sono lasciati

Una storia che ha fatto discutere, un addio tutt’altro che semplice: così Federica Pellegrini e Filippo Magnini hanno messo fine alla loro relazione

IPA Federica Pellegrini e Filippo Magnini nel 2015

Federica Pellegrini e Filippo Magnini sono stati, per anni, la coppia simbolo del nuoto italiano. Due fuoriclasse che hanno vissuto un sentimento tanto intenso quanto travolgente. Un amore nato tra le corsie, alimentato da allenamenti infiniti, trionfi, cadute e pettegolezzi. Un sentimento che il pubblico ha seguito con interesse fin da subito. E che ancora oggi, a quasi dieci anni dalla rottura, continua a far chiacchierare.

La storia d’amore tra Federica Pellegrini e Filippo Magnini

Complice il rispettivo percorso professionale nel nuoto, Federica Pellegrini e Filippo Magnini – classe 1988 lei, classe 1982 lui – si conoscono da sempre. La passione li ha travolti però solo nel 2011, quando si sono innamorati dopo una lunga amicizia. Prima erano entrambi impegnati in altre relazioni.

La Pellegrini era legata ad un altro famoso nuotatore, Luca Marin, mentre Re Magno era sul punto di sposare e mettere su famiglia con Cristiana Nardini, una sua coetanea e concittadina.

Un’alchimia irresistibile – quella tra Pellegrini e Magnini – evidente anche a bordo vasca, che ha cambiato presto il corso delle loro vite. A settembre 2011 hanno ufficializzato la relazione: belli, vincenti, complici. E, inevitabilmente, sotto i riflettori.

Fin da subito si è rivelata una storia intensa, piena di slanci e di attriti. Ma, a quanto pare, non sono mancate le mancanze di rispetto. E dopo sei anni, con tanto di convivenza, è finita.

“Magnini mi tradiva – ha raccontato Pellegrini – l’ho scoperto due volte. La prima ha lasciato il vecchio cellulare a casa e ho letto i messaggi”.

La seconda volta Federica ha ingaggiato un paparazzo: “Aveva l’incarico di tenerlo d’occhio a Pesaro, sotto casa sua. Avevo dei sospetti, e avevo ragione: si vedeva ancora con la sua ex ragazza. Ma ho perdonato: finché sono innamorata tendo a farmi andare bene tutto. Quando mi stufo, però, è finita”.

Si parlava anche di nozze, come rivelato dalla Divina, “non sono sicura che avrei sposato Filippo, anche se gli avevo già detto di sì. Posso dire che se fossimo andati avanti ci saremmo fatti molto male. Quindi forse è andata bene così. Lui ha fatto tanto male a me all’inizio, io l’ho fatto a lui alla fine, perché non ero sicura”.

E qualche anno dopo ha sposato Matteo Giunta, che è cugino di Filippo Magnini. I due non si rivolgono più la parola e l’ex nuotatore non era presente al matrimonio tra Giunta e Federica Pellegrini, celebrato a Venezia.

Sulla fine della storia d’amore con la collega Magnini non ha mai confermato, ma neppure smentito, i tradimenti e non perde mai occasione per mostrare un certo astio e rancore nei confronti della Pellegrini, con la quale oggi non ha più alcun tipo di rapporto.

“La storia con Federica Pellegrini non mi ha lasciato un bel ricordo”, ha ammesso lui a Belve. “Se è stato un amore importante? È stato un amore molto travagliato, ad oggi direi più no che sì. Non si è rivelata la persona che pensavo. Una storia che non mi ha lasciato un bel ricordo”.

Parole che non sono piaciute alla Pellegrini, che ha replicato stizzita: “Sapendo come è andata davvero mi viene da ridere. Ma non voglio aggiungere nulla. Va bene così”.

La nuova vita di Federica Pellegrini e Filippo Magnini

Nonostante gli anni passati e le nuove vite, la storia tra Federica Pellegrini e Filippo Magnini continua ad affascinare: un amore che ha fatto sognare, soffrire, discutere. Un capitolo chiuso, sì, ma talmente intenso da restare impresso nella memoria collettiva.

Entrambi, però, sono andati avanti e sono felici con i rispettivi partner. Federica Pellegrini è sposata con Matteo Giunta e ha una figlia, Matilde, che ha quasi due anni.

Nozze anche per Filippo Magnini, che nel 2021 ha sposato la soubrette Giorgia Palmas, che l’ha reso padre della piccola Mia, nata un anno prima.

