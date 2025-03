Fonte: IPA Federica Pellegrini

Non si diventa la Divina senza superare qualche ostacolo. E Federica Pellegrini, campionessa olimpica e, da qualche anno a questa parte, altrettanto apprezzato personaggio televisivo, di difficoltà ne ha superate parecchie. Il talento per il nuoto è stato un dono e, allo stesso tempo, un limite. Una vita sul podio e sotto riflettori, che l’ha spesso costretta a nascondersi e a nascondere coloro che ha amato, come è accaduto agli albori dell’amore per Matteo Giunta, oggi suo marito e padre della figlia Matilde.

L’amore segreto di Federica Pellegrini

Ospite di Un altro podcast de La Gazzetta dello Sport, Federica Pellegrini ha svelato un buffo retroscena riguardante gli inizi della storia d’amore con Matteo Giunta. “A Verona lo nascondevo nel bagagliaio per sfuggire ai paparazzi appostati fuori dalla piscina” ha rivelato la campionessa. Rivendicando il loro essere “stati bravi e sempre professionali. Lui anche troppo, finché non è stato sicuro che potesse essere una cosa seria, se l’è tirata tantissimo”.

Matteo Giunta era l’allenatore di Federica e, così come lei stessa aveva spiegato a Domenica In, “il rapporto allenatore atleta è un rapporto veramente sacro ed hai sempre paura che si rovini un equilibrio che invece deve essere il più sereno e più distaccato affettivamente, però unito nel momento del bisogno”. La paura all’inizio era tanta e i timori, soprattutto da parte di Matteo, ingombranti.

“Ci ho messo un’eternità per conquistarlo. Ci ho messo una vita, perché lui è una persona seria, molto più seria di me, però, alla fine… ce l’ho fatta. Perché avevo capito che lui era una cosa importante e lui mi ha detto che si è lasciato andare quando ha capito che anche per lui poteva essere una cosa importante”. La loro storia è nata poco tempo dopo la fine della relazione della nuotatrice con il collega Filippo Magnini: “Quando una storia finisce, vuol dire che sei pronta a guardarti intorno, e lui era lì vicino a me”.

Correva l’anno 2017, ma è stato soltanto nel 2018, dopo la trionfale partecipazione di Pellegrini alle Olimpiadi di Pyeongchang, che Federica e Matteo sono usciti allo scoperto: “Dopo quell’impegno, finalmente ci siamo sentiti liberi di viverci senza paure, prima temevamo che potessimo compromettere l’equilibrio della nostra squadra”. Quattro anni dopo, nel 2022, è arrivato il matrimonio (con una romantica cerimonia a Venezia). Nel 2024 è nata la loro prima figlia, la piccola Matilde.

I disturbi alimentari e la salvezza nello sport

Nel corso della puntata di Un altro podcast, Federica Pellegrini ha ripercorso anche la storia di un’adolescente con la responsabilità di un’intera nazionale sulle spalle. Campionessa fin da giovanissima, “vivere sotto i riflettori non è stato facile. Soprattutto stando in costume 24 ore su 24. Vedevo il mio corpo cambiare e non mi riconoscevo più”. Da ragazzine, Federica ha sofferto di dismorfia e bulimia: “Credevo che auto-sabotarmi fosse la soluzione”. A salvarla, è stato il nuovo e la paura di compromettere le sue prestazioni.

Lo sport, ancora una volta, è stato il motivo per tornare a combattere e sorridere: “Fino all’ultimo 200 sl a Tokyo 2021, il mio sport ha avuto la priorità su tutto: amici, uomini, divertimenti… Ne ero proprio innamorata. E lo sono ancora”.