Fonte: IPA Federica Pellegrini

Federica Pellegrini è uno dei volti televisivi di questa stagione: grande protagonista dell’edizione di Ballando con le Stelle, la Divina del nuoto ha conquistato il favore di molti, ma lontana dal gossip. Quanto accaduto con il suo ex maestro Angelo Madonia è ormai passato: mancano ancora la semifinale e la finale, ma nulla abbatte mai la Pellegrini, abituata a gareggiare, alle competizioni. Oggi è mamma della piccola Matilde, è una donna impegnata nella Fondazione Giulia Cecchettin, ma è anche una persona che ha avuto degli amori complessi e tormentati.

Federica Pellegrini parla degli ex amori: la stoccata a Filippo Magnini

Quella a La Stampa è una lunga intervista in cui Federica Pellegrini ha parlato dei suoi impegni attuali, ma anche di temi non facili da affrontare, come il patriarcato e gli amori tossici. “Il patriarcato esiste e scalcia, con radici ben salde e un retaggio tanto profondo da reggere pure all’educazione delle nuove generazioni che non ne sono più totalmente infuse”. Ed è in questa occasione che ha fatto un “tuffo” nel suo passato, nella sua carriera da Divina del nuoto.

“Spesso molti colleghi maschi hanno cercato di sminuirmi e ancora ci provano”. Ma nella sua vita non sono mancate relazioni tossiche. Legami che, volente o nolente, hanno lasciato una traccia nel suo passato. Relazioni “non violente, qualche parola di troppo nelle prime esperienze sentimentali magari. Io ho avuto altri problemi, tira e molla, tradimenti, mi sono incasinata la vita, sono diventata una macchina da gossip: l’ho usato, mi ha travolto, ora sto alla larga. Appena c’è traccia di gossip taccio”. E con Filippo Magnini, il suo ex storico? No, la “pace”, ammesso che si possa parlare di questo, non è una possibilità. “Perché? Io e lui ci siamo massacrati quindi è evidente che non eravamo destinati a essere importanti l’uno per l’altra”.

Il percorso a Ballando con le Stelle

La Pellegrini ha scelto di tagliare a dir poco “corto” sull’argomento Ballando con le Stelle. Ed è probabilmente giusto così, considerando che alla fine di Angelo Madonia si è parlato in lungo e in largo del rapporto con Sonia Bruganelli. “Appunto, il gossip riguarda lei. Io sono stata zitta, lo so che quella roba lì ti mangia. Me ne tiro fuori. (…) Non mi sono divertita per due mesi, ma alla fine ho ritrovato me stessa. Ora sto alla larga dal gossip”.

In effetti, in Ballando ha visto un’opportunità di stacco. Ma non è andata propriamente così. Sin dagli inizi c’è stata grande curiosità nei confronti del rapporto tra la Bruganelli e Madonia, fino all’epilogo, abbastanza triste, che ha portato alla “cacciata” di Angelo dal programma condotto da Milly Carlucci. “Sono soddisfatta della mia reazione e, con la produzione, si era già risolta la situazione, poi lui ha insistito e loro hanno preferito estrometterlo. Non me lo hanno nemmeno detto”, ha svelato la Pellegrini. In effetti, la sua avventura nel dancing show della Carlucci continua nel segno dell’eleganza e della forza. Che raccontano molto di lei: una vera professionista che sa sempre come affrontare le sfide (e spegnere le polemiche).