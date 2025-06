IPA Orietta Berti racconta il suo rapporto speciale con Fedez

Orietta Berti è stata accolta con grande calore nello studio de La Volta Buona. Ha di fatto concluso questa stagione, giunta infatti all’ultima puntata. Per lei spazio sul divano per il momento “diritto di replica”. Un po’ di dichiarazioni passate poste al vaglio, con chance di rispondere e argomentare. Svariati gli argomenti toccati, fino ad arrivare al rapporto speciale con Fedez. Per lui ha utilizzato parole che hanno colpito Caterina Balivo e il pubblico.

Orietta Berti e Fedez, un legame speciale

Una delle canzoni più importanti della carriera di Orietta Berti è Mille. Sembra strano, considerando quanto sia recente e quanto sia lungo il percorso artistico della cantante. È innegabile però che il brano abbia dato il via a una nuova fase del suo percorso.

È proprio lei, intervistata da Caterina, a esprimere tutto il proprio affetto e riconoscimento. Ha infatti detto che lo ringrazierà per sempre. Tra loro c’è un rapporto personale molto stretto, anche se il rapper è chiaramente cambiato dopo gli avvenimenti degli ultimi anni: “Ero in un podcast con lui e gli ho detto che in passato non diceva parolacce, quando l’ho conosciuto. Mi ha risposto che è così dopo il divorzio e la malattia”.

IPA

Gli vuole tanto bene e non ha timore a ribadirlo. Si vede nei suoi occhi un affetto quasi materno ma, considerando la chance offertale in una certa fase della carriera, si intravede anche dell’altro. È una chiara riconoscenza: “Fedez è una persona molto sensibile, buona e altruista. Io devo tutto a lui. Lo devo ringraziare”.

Sembra poi onestamente dispiaciuta per come sia andato il suo Sanremo 2025. Facile pensare che ritenga meritasse la vittoria della kermesse. Ha infatti apprezzato la sua bella canzone, soprattutto perché vera e intrecciata con il suo vissuto.

Fedez o Rovazzi

È possibile chiedere a una nonna qual è il suo nipote preferito? Caterina Balivo ci ha provato e ha posto sui due piatti della bilancia Fedez e Rovazzi. La cantante non si è tirata indietro e ha spiegato come vede i due.

“Rovazzi è un mio amico per la pelle. Dal 2022 abbiamo fatte così tante cose insieme. Lui però è del segno di mio marito, un capricorno, quindi è un testone”.

Sembra proprio che il legame con Fedez sia diverso, per quanto forse con Rovazzi ci sia maggiore confidenza e frequenza di dialogo. Proprio con quest’ultimo, però, c’è stato quello che alcuni hanno definito uno screzio. La Berti aveva infatti dichiarato che a causa sua la nuova canzone sarebbe uscita in ritardo. Ma cosa è successo?

“Lui è andato a fare le vacanze in Thailandia e doveva ancora finire di registrare e fare il video. Gli ho detto che avrebbe dovuto rispettare gli obblighi. Ora però abbiamo fatto pace”.